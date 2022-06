Komunitní zahrada v Hradci už slouží, zájemci adoptovali truhlíky

S nápadem přišel spolek Souhra a pomohla Komise místní samosprávy Pražské Předměstí-sever. Už v květnu brigádníci smontovali truhlíky a naplnili je zeminou i kompostem od městské firmy. Z darovaných palet vyrobili zahradní nábytek.

O adopci truhlíků byl takový zájem, že už jsou rozebrané. Dobrovolníci se však mohou stále přidat. Zahrada přilákala hlavně dvacátníky a třicátníky.

„Zahrada funguje! Na tom, aby se to povedlo, se podílelo hrozně moc lidí, zahradníků, zahradnic, dobrovolníků, dobrovolnic, přátel. Všem posíláme jednu velkou mrkev a tisíceré díky,“ ocenili zakladatelé zahrady na Facebooku celý tým fanoušků.

Kromě péče o rostliny už účastníci stihli i podvečerní grilování. Ve čtvrtek 23. června tam chystají oheň i muziku. V létě zřejmě přibudou i kulturní a vzdělávací akce tak, aby kolem zahrady rostla i komunita lidí. Na zahradu grantem přispěla například Nadace Via.

„Jde nám nejen o to, aby si ti, co nevlastní zahradu, mohli pěstovat zeleninu a kompostovat, ale aby se myšlenka komunitního zahradničení dostala do širšího povědomí. Například ve Vídni jsou tyto zahrady součástí každé čtvrti, vytvářejí oázy klidu, spojují místní a zmírňují dopady změny klimatu,“ říká člen místní samosprávy a předseda spolku Souhra Hynek Kaplan.