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Výsledky voleb v Hradci: Vede koalice primátorky Springerové, druhé je hnutí ANO

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  20:16
V Hradci Králové v komunálních volbách je po sečtení více než 85 procent hlasů ve vedení koalice HDK, TOP 09 a Hradeckých kantorů současné primátorky Pavlíny Springerové. Hnutí ANO s lídrem Lukášem Fiedlerem je na druhém místě. Třetí je zatím koalice Pirátů a Starostů.

Hradečané svými hlasy rozhodli o obsazení 37 křesel v zastupitelstvu města Hradec Králové. Post primátorky obhajuje Pavlína Springerová, první žena v čele města. Pro sestavení alespoň minimální většiny je potřeba 19 hlasů.

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních volbách (10. října 2026).
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních volbách (10. října 2026). O koalici: Nebráníme se diskusi se žádným uskupením, ale záležet bude na konečných číslech. Jsme připraveni jednat se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostanou. Já si umím představit spolupráci s téměř jakýmkoli uskupením, které do zastupitelstva dostane, záleží totiž spíš na osobách, které tam budou. Naším cílem je každopádně být v koalici a mít post primátora. Máme tu ale zcela jinou situaci než před čtyřmi lety, kdy s hnutím ANO nechtělo výrazně jednat více stran. Letos se vůči nám vymezili jen Piráti a částečně i Zelení. Další strany se vůči nám nedistancovaly, ale záležet bude na konečných výsledcích. Předpokládám, že první jednání se budou vést ještě dnes večer. Může to být velmi rychlé, ale také to může trvat celý týden.
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) sleduje se svým týmem sčítání volebních výsledků v zaplněné hradecké hospodě U Rudolfa (10. října 2026).
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních volbách (10. října 2026).
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Springerová stojí v čele koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, letos s podporou Hradeckých kantorů. Ve štábu u primátorky v hospodě U Rudolfa už se slaví, zatím vedou s necelými 25 procenty. Springerová a její náměstek Lukáš Řádek (TOP 09) poděkovali svému štábu za nasazeni v kampani. Průběžné výsledky ukazují na větší úspěch, než lokální hnutí očekávalo.

„Před volbami jsem tipovala kolem 18 procent a doufala jsem v zisk 20 procent a posílení počtu našich mandátu. Teď atakujeme 25 procent hlasů. Nenapadlo mě, že naše hnutí, které má 30 členů, dosáhne na lepší výsledek než ANO, které má mnohem větší možnosti investovat do kampaně. Jsem přesvědčena, že voliči ocenili ne plakátovou kampaň, ale čtyři roky naší práce pro Hradec,“ řekla primátorka Springerová.

O vítězství usilovalo opoziční ANO s advokátem Lukášem Fiedlerem. Ve štábu je však od odpoledne spíše zaražené ticho. Prý se na dílčích výsledcích, které nejsou, jaké čekali, podílí celostátní politika a kritika vlády. Nyní jsou na druhém místě těsně za vedoucí Springerovou.

ANO: Umíme si představit spolupráci s jakýmkoli uskupením

„Uvidíme, jaký bude přepočet na mandáty, byl bych ale rád, kdyby jich bylo nejméně jako před čtyřmi lety. Na druhou stranu je výrazně méně kandidujících stran. Nebráníme se diskusi se žádným uskupením, ale záležet bude na konečných číslech,“ řekl Fiedler.

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ANO je připravené jednat se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostanou.

„Já si umím představit spolupráci s téměř jakýmkoli uskupením, které se do zastupitelstva dostane, záleží totiž spíš na osobách, které tam budou. Naším cílem je každopádně být v koalici a mít post primátora. Máme tu ale zcela jinou situaci než před čtyřmi lety, kdy s hnutím ANO nechtělo jednat výrazně více stran. Letos se vůči nám vymezili jen Piráti a částečně i Zelení. Další strany se vůči nám nedistancovaly, ale záležet bude na konečných výsledcích. Předpokládám, že první jednání se budou vést ještě dnes večer. Může to být velmi rychlé, ale také to může trvat celý týden,“ pokračoval pro iDNES.cz Lukáš Fiedler.

„Já doufám, že koalice bude hotová co nejdříve, pokud možno ještě dnes. Bavíme se o potenciální spolupráci s ODS i HDK, otevřeni jsme oběma stranám,“ uvedla odpoledne hradecká politička, členka hnutí ANO a kandidátka do Senátu za ANO Jana Hůlková.

Jednáme se všemi stranami, říká ODS

Lídrem ODS je Martin Soukup. „Dosavadní výsledky jsou za očekáváním. My do koalice půjdeme s každým, kdo se identifikuje s naším heslem Hradec, který funguje. Jednáme se všemi stranami, samozřejmě se ale nabízí spolupráce s těmi, které nám budou nejblíž procentuálním ziskem,“ řekl. ODS je zatím až čtvrtá.

Piráti kandidují ve spojení se Starosty. Do čela postavili mladého produkčního a učitele Kamila Kubicu. Ve volbách atakují třetí pozici.

„Mám radost, že STAN se poprvé v historii dostane do hradeckého zastupitelstva a zatím podle těch čísel to vypadá, že by mohl mít i účast ve vedení města, v radě, tak uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl kandidát do Senátu za Starosty a bývalý ministr i bývalý primátor Hradce Martin Dvořák, který dnes postoupil z prvního místa do druhého kola senátních voleb.

Do zastupitelstva zřejmě pronikne také nová koalice Náš Hradec, v níž se spojil senátor Jan Holásek s hnutím Naše Česko a dalšími uskupeními. Našlápnuto má také uskupení Změna pro Hradec, které se pro letošní volby spojilo se Zelenými a KDU-ČSL. Koalici vede ředitelka kulturní organizace Martina Erbsová.

Salon republiky 21 sdružuje kandidátku dosavadní náměstkyně primátorky. V jejich štábu panuje ponurá atmosféra. Lídryně Ilona Dvořáková očekávala zisk kolem sedmi procent. Zatím to jsou však necelá tři procenta. Mezi jednotlivými kandidáty zaznamenává výraznější úspěch dosavadní náměstek primátorky Adam Záruba, který by v případě úspěchu poskočil na první místo.

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Koalici SPD, Motoristů sobě, Trikolory a nezávislých vede krajský radní a chemik Rostislav Jireš. Kandiduje také Hradecká levice a koalice PRO, Svobodných a Přísahy.

Jak to dopadlo před čtyřmi roky?

Volby před čtyřmi lety vyhrálo ANO se 13 mandáty, ale do čela města se nedostalo. Většinu totiž sestavila koalice složená z HDK a TOP 09, ODS, Pirátů a z uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Když odpadlo hnutí Rozvíjíme Hradec, koalice se opřela o několik přeběhlíků.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
337 fotografií

Primátorkou se stala Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu, historicky první žena v čele města, ANO zůstalo v opozici. Stejná situace nastala i v roce 2018, kdy vítězné ANO nejdřív vládlo, ale v roce 2020 o vedení města přišlo.

Do komunálních voleb v Hradci Králové podalo přihlášku historicky nejméně politických subjektů od prvních svobodných voleb v roce 1990. Zatímco ještě před čtyřmi lety kandidovalo 15 uskupení, letos jich je jen deset.

Subjekty a jejich kandidáti, kteří v roce 2022 neuspěli, letos velmi často našli partnerskou náruč, od níž očekávali úspěch a zastupitelské mandáty.

Největší hradecká volební témata jistě nepřekvapí, protože jde o stálice. Kromě revitalizace Benešovy třídy a Velkého náměstí jsou jimi bezpochyby systém parkování a jeho zpoplatnění na sídlištích, dostupné bydlení, severní tangenta, rozpočtová kázeň a zadlužování, adaptace na klimatickou změnu nebo hospodaření a vliv města v jeho klíčových podnicích.

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