Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rajchl, úspěšní sportovci či kavárník. Na kandidátkách v Hradci jsou známá jména

Petr Záleský
  14:18
Magistrát města Hradce Králové

Magistrát města Hradce Králové | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Architekt Zdeněk Vašata (ČSSD) působil coby radní i člen zastupitelstva Hradce...
Eva Horáková (uprostřed) podepisuje dres při prezentaci mistrovství Evropy...
Trenér Václav Kotal převzal prvoligový tým Hradce Králové po více než deseti...
František Řehounek coby celoživotní fanda černobílých barev získal post v...
11 fotografií
Šestadevadesátiletý držitel světového rekordu. Poslanec často kritizovaný za šíření dezinformací, který si vykoledoval nálepku ruský agent. Někdejší trenér fotbalové Sparty. Nebo vědkyně, jež založila populární saunu na břehu Labe. Na kandidátkách komunálních voleb v Hradci Králové se skrývá i několik pozoruhodných osobností.

Neměly by zapadnout, přestože většina z nich je spíš v hlubinách hlasovacích lístků. Mezi 369 hradeckými kandidáty je řada osobností ze sportu, kultury i vědy.

Rekordman a kapitánka

Zdeněk Vašata je v Hradci Králové nejen nejstarší kandidát, ale i jeden z nejúspěšnějších a nejuniverzálnějších. V květnu oslavil 96. narozeniny, avšak vůbec nejstarším českým uchazečem o volební hlasy je 99letý Viktor Rudiš v Brně. Shodou okolností jsou oba význačnými architekty.

Zdeněk Vašata se coby spoluautor podílel na projektování Moravského nebo Slezského Předměstí a vymyslel i přístavbu basketbalové haly hradeckého Sokola. Už v roce 1938 cvičil na 10. všesokolském sletu, v 50. letech se stal dvojnásobným mistrem republiky ve skoku o tyči a v roce 2020 vytvořil světový rekord v hodu kladivem v kategorii nad 90 let.

V hradeckém zastupitelstvu naposledy byl před 24 lety a je na 34. místě subjektu Hradecká levice jako člen SOCDEM.

Magistrát města Hradce Králové
Architekt Zdeněk Vašata (ČSSD) působil coby radní i člen zastupitelstva Hradce Králové v letech 1998 až 2002. Snímek je z ledna 2002, v pozadí zastupitel Jiří Nosek (ČSSD).
Eva Horáková (uprostřed) podepisuje dres při prezentaci mistrovství Evropy basketbalistek 2017 v Hradci Králové.
Trenér Václav Kotal převzal prvoligový tým Hradce Králové po více než deseti letech od svého předcházejícího působení na východě Čech. Nahradil Jozefa Webera.
11 fotografií

Na třináctém místě sdružení Náš Hradec je další sportovní osobnost Hradce Králové. Eva Horáková byla v roce 1996 zvolena nejlepší evropskou basketbalistkou, o rok později byla draftována do nově vzniklé zámořské ligy WNBA, okamžitě se stala střeleckou hvězdou týmu Cleveland Rockers a vytvořila fantastický rekord WNBA, když proměnila 66 trestných hodů v jedné řadě.

Jako kapitánka a klíčová hráčka dovedla českou reprezentaci na mistrovství Evropy v roce 2005 ke zlatu, nyní je mládežnickou trenérkou hradeckého Sokola.

Fotbalisté i bojovník s mečem

Na kandidátce primátorčina Hradeckého demokratického klubu (HDK) se vyjímá další úspěšný sportovec. Coby profesionální fotbalista odehrál Václav Kotal 167 zápasů v nejvyšší soutěži za Spartu a během devíti sezon nastřílel 31 branek. Vymyká se i vzděláním, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Největší úspěchy získal jako fotbalový trenér. V nejvyšší soutěži vedl Jablonec, Zbrojovku Brno, se Spartou získal český pohár a před dvěma lety ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci trenéra Hradce Králové.

Václav Kotal se dosud do voleb nezapojoval, letos je na 19. místě na kandidátce HDK, TOP 09 a uskupení Kantorů.

Komunální volby se blíží. Kandidáti, termín, jak se hlasuje, kdy budou výsledky

Rovných 30 zápasů v české nejvyšší fotbalové lize si zapsal i hradecký obránce Jaroslav Mudruňka, kandidát číslo 21 na stejné soupisce jako Václav Kotal.

Se stejným klubem je celoživotně spjatý i František Řehounek, celoživotní fanda černobílých barev, který dokonce kvůli fotbalu založil politickou stranu Hradečtí patrioti. Díky svému zapálení si vysloužil místo v dozorčí radě FC Hradec Králové a je trojkou koalice Náš Hradec.

Jedním z nejmladších kandidátů je osmnáctilletý Mikuláš Alexandr Mistecký, český reprezentant v japonském umění s mečem kendó, má číslo 24 koalice Pirátů a STAN.

Kandidují i umělci

Také hradecká kultura má ve volbách zastoupení. Na 27. místě HDK je filmový a divadelní herec František Staněk, léta spjatý s Klicperovým divadlem.

Jako blázen do jídla se představuje Svatava Vašková alias Coolinářka. Dvanáctka sdružení Salon republiky 21 je známou foodblogerkou a autorkou několika kuchařek.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

V dresu ODS je na 30. místě Václav Hnát, který je tvůrcem internetového pořadu a podcastu Temné spisy věnovaného historii, kriminalistice a geopolitice.

Karel Horádek (PirSTAN) je zase pořadatelem večerního festivalu jídla a pití Summer Night Food Festivalu a stará se o amfiteátr na Chlumu.

Jakub Fabián (Změna, Zelení a KDU-ČSL) je v Hradci Králové známým kavárníkem, který sbírá baristické ceny a založil úspěšný podnik s výběrovou kávou Café Na Kole.

Saunařka, vědkyně, mluvčí Pepy Votroka

Mezi vědou a uměním plynule přechází Lenka Borská (HDK), která je nejen přednostkou ústavu preventivního lékařství, ale v hradecké galerii Královská zahrada má výstavu obrazů nazvanou Země smíření.

Doktorandkou v Centru pro etiku Filozofické fakulty Univerzity Pardubice je Aneta Jasná (Změna, Zelení, KDU). Už před deseti lety ještě pod dívčím jménem Kohoutová u slepého ramena Labe spoluzaložila venkovní saunu a kulturní osvěžovnu s názvem NUUK a před rokem do města přivedla unikátní festival Hradec Sauna Day.

Komunální volby se blíží. Kandidáti, termín, jak se hlasuje, kdy budou výsledky

Čtyřkou kandidátky Náš Hradec je Anna Kudláčková. Šéfka marketingové agentury je známá jako mluvčí petičního výboru spolku Jsme Votroci, ne otroci a současně satirického profilu Pepa Votrok na sociálních sítích. Pepa Votrok tepe vedení města, zveřejňuje data o úvěrech a poukazuje na různé kauzy například na vishingový útok na Správu nemovitostí Hradec Králové, spor o zakázku na parter Gayerových kasáren nebo na situaci kolem dokumentu Zásady spolupráce s investory.

Také poslanci

Kandiduje také šest současných poslanců. Dva z nich jsou na symbolicky posledním 37. místě. Jana Patková (Piráti) loni ze třetího místa přeskákala do Sněmovny.

Jindřich Rajchl je předsedou strany PRO, jehož někteří veřejní činitelé onálepkovali jako ruského agenta. kolaboranta a slouhu Kremlu. Rajchl taková označení odmítá a označuje to za politickou snahu o diskreditaci svých názorů a protivládních aktivit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Lesnická škola má nového ředitele, minulý jel na hokej do Dánska služebním vozem

Nový ředitel České lesnické akademie v Trutnově Tomáš Herčík.

Novým ředitelem České lesnické akademie v Trutnově se stal dosavadní zástupce ředitele Tomáš Herčík. Do funkce ho dnes jmenovala rada Královéhradeckého kraje. Herčík nahradil ve funkci Miloše...

Kvůli ztrátě 46 milionů Hradec odsouvá projekty, chybující úřednice má obstavený majetek

Premium
Magistrát města Hradce Králové

Ztrátu 46 milionů korun, o které v červenci podvodem přišla Správa nemovitostí Hradec Králové, nejspíš bude muset sanovat město. Společnost sice do konce roku vydrží s rezervami, avšak velké projekty...

Rajchl, úspěšní sportovci či kavárník. Na kandidátkách v Hradci jsou známá jména

Magistrát města Hradce Králové

Šestadevadesátiletý držitel světového rekordu. Poslanec často kritizovaný za šíření dezinformací, který si vykoledoval nálepku ruský agent. Někdejší trenér fotbalové Sparty. Nebo vědkyně, jež...

7. října 2026  14:18

Pobodání ve Dvoře Králové. Muž útok nepřežil, policie zadržela podezřelého

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují od nočních hodin násilný trestný čin ve Dvoře Králové nad Labem, při němž zemřel třicetiletý muž. Podlehl bodným poraněním, sdělili záchranáři. Policisté zadrželi jednoho...

7. října 2026  9:52,  aktualizováno  11:20

Dostupné bydlení má zajistit město, míní Erbsová. Cílí na komunitu a mladé rodiny

Lídryně Změny, Zelených a KDU-ČSL v Hradci Králové Martina Erbsová (Zelení).

Uskupení Změna a Zelení dokázalo hradecké zastupitelstvo pořádně provětrat už několikrát. Letos se navíc v boji o hradeckou radnici spojilo i s lidovci a nová volební jednička by mohla přinést ještě...

6. října 2026  11:30

I jedenáct lidí do jednoho bytu. Špindlerovu Mlýnu před volbami přibývá obyvatelstvo

Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)

Radnice ve Špindlerově Mlýně prověřuje náhlý nárůst trvale bydlících obyvatel. Těsně před volbami se do jediného bytu přihlásilo 11 osob, od začátku roku jde už o 40 nových voličů. Starosta...

6. října 2026  9:02,  aktualizováno  11:12

Volby 2026 v Hradci Králové: kdo kandiduje na primátora a do Senátu

Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnout o obsazení hradeckého magistrátu.

Komunální volby 2026 v Hradci Králové se konají 9. a 10. října a Hradečané v nich rozhodnou o obsazení 37 křesel v Zastupitelstvu města Hradec Králové. Post primátorky obhajuje Pavlína Springerová,...

6. října 2026  5:30

Lesnická škola má nového ředitele, minulý jel na hokej do Dánska služebním vozem

Nový ředitel České lesnické akademie v Trutnově Tomáš Herčík.

Novým ředitelem České lesnické akademie v Trutnově se stal dosavadní zástupce ředitele Tomáš Herčík. Do funkce ho dnes jmenovala rada Královéhradeckého kraje. Herčík nahradil ve funkci Miloše...

5. října 2026  18:10

Lékař má k ruce robota. Náchodská nemocnice spustila speciální operace

Druhý lékař ovládá mimorobotické nástroje, bílá ramena robotu jsou vidět v...

Nový robot už pomáhá operovat lékařům v Oblastní nemocnici v Náchodě. Potkají se s ním pacienti, kteří přicházejí na operace žaludku, kýly, prostaty či gynekologické výkony. Nemocnice za něj vydala...

5. října 2026  14:06

„Hradec stagnuje.“ Fiedler chce primátora, méně exhibicí a víc byznysu

Advokát Lukáš Fiedler vede kandidátku ANO v hradeckých komunálních volbách 2026.

První primátor v historii Hradce Králové pocházející z hnutí ANO? Šance Lukáše Fiedlera budou známé už brzy, zkušený advokát si však věří. Podle něj je načase, aby hradecké otěže převzal někdo více...

5. října 2026  9:15

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

ŘSD otevřelo po opravě sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce, omezení skončilo

ilustrační snímek

Silničáři v neděli odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice...

4. října 2026  16:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Až patnáct léků. Farmaceut pomáhá, aby jich senioři v domově brali méně

Farmaceut Juraj Martiška a praktická lékařka Michaela Peroutková. Klinický...

Do Domova sociální péče Tmavý Důl jezdí klinický farmaceut Juraj Martiška z nemocnice v Trutnově každý týden. V pracovně si vezme kompletní zdravotnickou dokumentaci klienta a několik hodin prochází...

4. října 2026  7:29

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....

Kolem čtyř desítek lidí v sobotu dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Část...

3. října 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.