Rajchl, úspěšní sportovci či kavárník. Na kandidátkách v Hradci jsou známá jména

Neměly by zapadnout, přestože většina z nich je spíš v hlubinách hlasovacích lístků. Mezi 369 hradeckými kandidáty je řada osobností ze sportu, kultury i vědy.
Rekordman a kapitánka
Zdeněk Vašata je v Hradci Králové nejen nejstarší kandidát, ale i jeden z nejúspěšnějších a nejuniverzálnějších. V květnu oslavil 96. narozeniny, avšak vůbec nejstarším českým uchazečem o volební hlasy je 99letý Viktor Rudiš v Brně. Shodou okolností jsou oba význačnými architekty.
Zdeněk Vašata se coby spoluautor podílel na projektování Moravského nebo Slezského Předměstí a vymyslel i přístavbu basketbalové haly hradeckého Sokola. Už v roce 1938 cvičil na 10. všesokolském sletu, v 50. letech se stal dvojnásobným mistrem republiky ve skoku o tyči a v roce 2020 vytvořil světový rekord v hodu kladivem v kategorii nad 90 let.
V hradeckém zastupitelstvu naposledy byl před 24 lety a je na 34. místě subjektu Hradecká levice jako člen SOCDEM.
Na třináctém místě sdružení Náš Hradec je další sportovní osobnost Hradce Králové. Eva Horáková byla v roce 1996 zvolena nejlepší evropskou basketbalistkou, o rok později byla draftována do nově vzniklé zámořské ligy WNBA, okamžitě se stala střeleckou hvězdou týmu Cleveland Rockers a vytvořila fantastický rekord WNBA, když proměnila 66 trestných hodů v jedné řadě.
Jako kapitánka a klíčová hráčka dovedla českou reprezentaci na mistrovství Evropy v roce 2005 ke zlatu, nyní je mládežnickou trenérkou hradeckého Sokola.
Fotbalisté i bojovník s mečem
Na kandidátce primátorčina Hradeckého demokratického klubu (HDK) se vyjímá další úspěšný sportovec. Coby profesionální fotbalista odehrál Václav Kotal 167 zápasů v nejvyšší soutěži za Spartu a během devíti sezon nastřílel 31 branek. Vymyká se i vzděláním, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.
Největší úspěchy získal jako fotbalový trenér. V nejvyšší soutěži vedl Jablonec, Zbrojovku Brno, se Spartou získal český pohár a před dvěma lety ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci trenéra Hradce Králové.
Václav Kotal se dosud do voleb nezapojoval, letos je na 19. místě na kandidátce HDK, TOP 09 a uskupení Kantorů.
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Komunální volby se blíží. Kandidáti, termín, jak se hlasuje, kdy budou výsledky
Rovných 30 zápasů v české nejvyšší fotbalové lize si zapsal i hradecký obránce Jaroslav Mudruňka, kandidát číslo 21 na stejné soupisce jako Václav Kotal.
Se stejným klubem je celoživotně spjatý i František Řehounek, celoživotní fanda černobílých barev, který dokonce kvůli fotbalu založil politickou stranu Hradečtí patrioti. Díky svému zapálení si vysloužil místo v dozorčí radě FC Hradec Králové a je trojkou koalice Náš Hradec.
Jedním z nejmladších kandidátů je osmnáctilletý Mikuláš Alexandr Mistecký, český reprezentant v japonském umění s mečem kendó, má číslo 24 koalice Pirátů a STAN.
Kandidují i umělci
Také hradecká kultura má ve volbách zastoupení. Na 27. místě HDK je filmový a divadelní herec František Staněk, léta spjatý s Klicperovým divadlem.
Jako blázen do jídla se představuje Svatava Vašková alias Coolinářka. Dvanáctka sdružení Salon republiky 21 je známou foodblogerkou a autorkou několika kuchařek.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
V dresu ODS je na 30. místě Václav Hnát, který je tvůrcem internetového pořadu a podcastu Temné spisy věnovaného historii, kriminalistice a geopolitice.
Karel Horádek (PirSTAN) je zase pořadatelem večerního festivalu jídla a pití Summer Night Food Festivalu a stará se o amfiteátr na Chlumu.
Jakub Fabián (Změna, Zelení a KDU-ČSL) je v Hradci Králové známým kavárníkem, který sbírá baristické ceny a založil úspěšný podnik s výběrovou kávou Café Na Kole.
Saunařka, vědkyně, mluvčí Pepy Votroka
Mezi vědou a uměním plynule přechází Lenka Borská (HDK), která je nejen přednostkou ústavu preventivního lékařství, ale v hradecké galerii Královská zahrada má výstavu obrazů nazvanou Země smíření.
Doktorandkou v Centru pro etiku Filozofické fakulty Univerzity Pardubice je Aneta Jasná (Změna, Zelení, KDU). Už před deseti lety ještě pod dívčím jménem Kohoutová u slepého ramena Labe spoluzaložila venkovní saunu a kulturní osvěžovnu s názvem NUUK a před rokem do města přivedla unikátní festival Hradec Sauna Day.
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Komunální volby se blíží. Kandidáti, termín, jak se hlasuje, kdy budou výsledky
Čtyřkou kandidátky Náš Hradec je Anna Kudláčková. Šéfka marketingové agentury je známá jako mluvčí petičního výboru spolku Jsme Votroci, ne otroci a současně satirického profilu Pepa Votrok na sociálních sítích. Pepa Votrok tepe vedení města, zveřejňuje data o úvěrech a poukazuje na různé kauzy například na vishingový útok na Správu nemovitostí Hradec Králové, spor o zakázku na parter Gayerových kasáren nebo na situaci kolem dokumentu Zásady spolupráce s investory.
Také poslanci
Kandiduje také šest současných poslanců. Dva z nich jsou na symbolicky posledním 37. místě. Jana Patková (Piráti) loni ze třetího místa přeskákala do Sněmovny.
Jindřich Rajchl je předsedou strany PRO, jehož někteří veřejní činitelé onálepkovali jako ruského agenta. kolaboranta a slouhu Kremlu. Rajchl taková označení odmítá a označuje to za politickou snahu o diskreditaci svých názorů a protivládních aktivit.