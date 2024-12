Opravy domova se protahují, děti odstěhují do bytů ještě před dokončením

Dětský domov v Sedloňově leží uprostřed malebných Orlických hor. Méně růžová je však situace samotného zařízení, jehož stav před lety málem způsobil rozpad koalice v Královéhradeckém kraji. Poté, co se tam tehdejší hejtman Jiří Štěpán (SOCDEM) vydal na tajnou kontrolu. Ani po téměř pěti letech nejsou úpravy v domově dokončeny.

Co víc, dřív než kraj rekonstrukci objektu dokončí, spustí se ostrá fáze transformace, při níž víc než polovina dětí ze Sedloňova má zamířit do nově pořízených bytů v Rychnově nad Kněžnou.

„Nynější kapacita domova je 25 lůžek. Po rekonstrukci tam budeme mít prostor pro tři rodinné skupiny. Ty mohou mít podle zákona šest až osm dětí,“ sděluje ředitelka domova Šárka Michalíková.

Přestavba měla být hotova v prosinci, ale kvůli špatnému stavu střechy se protáhne zřejmě až do příštího léta. Kraj přitom chce na přelomu roku v rámci transformace domovů přestěhovat do bytů i první děti ze Sedloňova. V Rychnově koupil tři jednotky, celkem pro 15 dětí.

„Do prvního bytu jsme se měli stěhovat v prosinci, ale zatím není dokončen. Půjde tam pětičlenná skupina, všichni sourozenci, kteří k nám přišli v červenci. Rovnou jsme jim zařídili školy a školky v Rychnově, aby jejich přesun byl co nejhladší. Jsou ideální skupinou na stěhování do bytu,“ říká ředitelka.

„Nezrušíme to?“

Nastartovaná transformace dětských domovů, při níž kraj už pořídil osm bytů, předběhne samotnou rekonstrukci domova v Sedloňově. Když se na potíže se střechou přišlo, dnes už bývalé vedení kraje dokonce zvažovalo, zda by nebylo lepší celou přestavbu objektu v Sedloňově zastavit. Z plánovaných 14,2 milionu korun bez daně se stihla proinvestovat necelá třetina.

„Otázka je, jestli se tam vůbec vracet. Transformace úplně předběhla investici. Ta byla sice potřebná, protože stav budovy nebyl dobrý, ale dnes už jsme trochu jinde,“ míní bývalá náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová (VČ).

„Museli jsme se rozhodnout, jestli to opravdu zainvestujeme, ale převážil názor, že ne všechny děti jsou schopné transformace. Některé i poté zůstanou v ústavní péči. Pokud by se objekt stal nepotřebným, neměl by být problém ho v této lokalitě prodat,“ míní bývalý vicehejtman pro investice Pavel Bulíček (Piráti).

Opatrní k transformaci jsou i členové nového vedení kraje. Lidé z praxe však potvrzují, že domov bude i nadále potřeba.

„Zájem o umisťování dětí v domovech ze strany OSPOD stále je, protože některé rodiny to bohužel nezvládají. Také některé děti ještě nejsou připravené pro přechod do transformovaných domácností a navíc bychom měli mít někde zázemí pro management jako takový,“ upozorňuje ředitelka Michalíková.

Domov nevyhovoval předpisům

Na problémy v Sedloňově upozornil tehdejší hejtman Jiří Štěpán, který se tam vydal začátkem roku 2019 po tragickém požáru domova pro hendikepované ve Vejprtech. Zařízení mělo tehdy potíže právě s požárními předpisy, ale také se stavem rozvodů vody a elektřiny a předpisům nevyhovovaly některé dispozice objektu.

Část nedostatků zařízení odstranilo vlastními silami nebo díky donátorům. V roce 2021 kraj za milion korun nechal vyřešit zbytek nedostatků. Domov tehdy musel snížit počet lůžek a přestěhovat děti z přístavby, protože tam chyběl evakuační výtah. Letos na jaře se rozeběhla mnohem rozsáhlejší rekonstrukce, díky níž domov konečně dožene moderní standardy. Ani přes předchozí úpravy totiž nevyhovoval dnešním předpisům.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Čtyři roky na přípravu rekonstrukce jednoho relativně malého objektu jsou dost luxusní i v podmínkách České republiky,“ rýpl si do bývalého vedení Štěpán, který je nově náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj a dotace.

„My jsme se jako investiční odbor snažili řešit to co nejdříve. Nejprve muselo padnout nějaké rozhodnutí, pak přidělit finance a nakonec to vysoutěžit. Byly tam změny kvůli novému standardu sociálních služeb,“ hájí postup Bulíček.

Domov se kvůli rekonstrukci přestěhoval do provizorních prostorů v Opočně. Kvůli vícepracím tam bude zřejmě až do léta. Stavaři totiž neopraví jen střechu, ale musejí ubourat a znovu postavit i některé stěny ve dvou podlažích.