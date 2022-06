Ve Dvoře se vylíhla první jedovatá kobra kapská. Na krmení čeká týden

Je jedním z nejnebezpečnějších hadů Afriky. Její jed je nesmírně silný a navíc tento had žije často v blízkosti lidských sídel. Je tedy relativně vysoká šance, že se s lidmi dostane do konfliktu. Pozoruhodné je její latinské druhové jméno nivea – to znamená sněžná či sněhová. Odkazuje nejspíš na to, že první evropští vědci dostali do rukou zvířata naložená v lihu, a tedy značně vybledlá. Zdravá kobra kapská vytváří mnoho barevných forem v žlutých tónech, doplněných různým množstvím tmavých znaků. V Evropě je podle databáze ZIMS chovají pouze dvě zahrady, je ale známé, že je drží legálně i nelegálně větší množství soukromníků.