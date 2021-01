Hradec Králové čeká další střet opozice s koalicí o lukrativní posty

Měsíc po smršti návrhů na odvolávání z funkcí se v Hradci chystá pokračování války opozice s koalicí. Menšinová koaliční vláda hnutí ANO s ODS, kterouv listopadu opustilo uskupení Změna a Zelení, již představila kandidáty na posty náměstků primátora.

Pavel Marek (ANO) byl nominován na gestora správy majetku po své odvolané stranické kolegyni Věře Pourové. Andrea Turková (ANO) je kandidátkou na funkci uvolněné radní pro sociální oblast a zdravotnictví. A konečně by se po šesti letech mohl do náměstkovského křesla vrátit Martin Soukup (ODS), jenž by spravoval kulturu, sport a školství.

To ale není vše. Téměř s jistotou bude po měsíci opět navrženo odvolání dvou opozičních radních, v očích některých členů koalice škůdců ve vedení města, a to náměstka primátora Martina Hanouska a radního Adama Záruby.

Paradoxně právě ten však je největším aspirantem na důležitý post zastupitele majícího na starost tvorbu územního plánu města. Údajně má bezvýhradnou podporu početnější opozice, která dá dohromady 21 hlasů oproti pouhým 16 koaličním.

Sebevražedná mise koalice

Z toho je zřejmé, že koalice pro to, aby „protlačila“ Marka, Turkovou a Soukupa do vedení města a zároveň odvolala Hanouska se Zárubou, nutně potřebuje nejméně 19 hlasů. Uvědomuje si to také šéf zastupitelského klubu ANO a současně kandidát na náměstka primátora Pavel Marek.

„Naše hnutí nabízí dva lidi, kteří mají zkušenosti nejen z rady města, ale i s gescemi, do kterých jsou navrženi. Záleží bohužel na opozici, zda nám umožní naše kandidáty nominovat do vedení města. My jsme schopni opozici nabídnout řešení, které bychom rádi aplikovali například pro lepší komunikaci, pro probírání nějakých spornějších bodů a další věci. Bavíme se se všemi opozičními stranami napříč a budeme shánět každý hlas. Bohužel je to jediná varianta,“ přiznává Marek.

Martin Soukup pondělní záměr menšinové koalice vnímá téměř jako sebevražednou misi. Také on ví, že opozice má navrch:

„Do zastupitelstva musíme jít s pokorou, s vědomím osobní odpovědnosti za vzniklou situaci a připraveni ke kompromisům s cílem stabilizovat řízení našeho města. Kdo to nepochopí, neobstojí. Ze schůzek s opozicí, bez jejíž podpory teď s našimi 16 hlasy nebudeme schopni schválit naprosto nic, jsem vyrozuměl, že musíme předložit skutečně smysluplné návrhy.“

Dojde k dalšímu pokusu odvolat Hanouska a Zárubu

Rovněž záměr odvolat Hanouska se Zárubou se jeví jako koaliční pokus se značně nejistým koncem. Jen pro připomenutí: prosincový návrh Soukupa na jejich odvolání zhatila semknutá opozice, a tak oběma zůstaly posty radních, Hanouskovi dokonce funkce náměstka primátora.

V pondělí nejspíš padne opakovaný návrh na jejich odvolání, i když Marek apeluje na svědomí opozičních radních a věří v jejich dobrovolnou rezignaci.

„Pořád doufáme, že do pondělního zastupitelstva si ti dva pánové uvědomí, že město uvedli do nestandardní situace, která pro Hradec Králové není dobrá. Doufáme, že když opustili koalici, opustí i funkce s tím spojené. Pokud to nedopadne, budeme muset přikročit k méně populárnímu kroku, tedy pokusit se uvést vedení města do souladu s pravidly pomocí odvolání. Je však otázka, zda to projde, zda mezi zastupiteli zvítězí pragmatičnost a práce pro město. Pokud opozice sama není schopna postavit nějakou protikoalici, na což to zatím nevypadá, je jen na ní, zda hodlá město udržovat v takto nestandardní situaci. Myslím, že se pár pragmatických zastupitelů objeví i v koalici. Že jim bude záležet více na městu než na politikaření,“ pokouší se Marek naklonit si nerozhodné opozičníky.

To samé však činí i oba opoziční radní Změny a Zelených. Sami totiž rezignovat rozhodně nemají v úmyslu.

„Pochopitelně, že sháníme podporu. Koalice sice má jména, ale nemá to základní, tedy podporu nejméně 19 zastupitelů. Já jsem v prosinci prošel zkouškou důvěry, zato koalice neprošla. Když není dohoda stran na stabilní koalici, odstoupit by bylo vůči městu nezodpovědné. Také mám rozjeté projekty, které je potřeba dotáhnout. Pokud bych totiž rezignoval a odešel, projekty skončí. Proto se logicky snažím o pokračování,“ prohlašuje Hanousek, který se coby náměstek stará o životní prostředí, školství a sociální oblast. Jeho práci oceňoval i primátor.

Koalice bez ANO? Nezájem

Zároveň však Hanousek přiznává, že jeho snaha o vytvoření koalice bez hnutí ANO a komunistů poněkud narazila: „Stabilní koalici by šlo vytvořit velice jednoduše, nyní je na Pirátech a HDK (Hradecký demokratický klub), aby řekli, že do toho s námi jdou. Iniciativa těchto lidí je však menší, než bych si představoval.“

HDK i Piráti nepopírají, že se nabídkou Změny a Zelených zaobírali, ale podle některých hlasů se vstoupit do potenciální koalice obávají a raději si počkají na komunální volby v roce 2022.

V pondělí se otevře i možnost jmenování nového zastupitele určeného pro územní plán města po v prosinci odvolaném Jiřím Langerovi (ANO). Zástupci Změny a Zelených pevně věří, že se jím stane Adam Záruba.

„Máme dojednanou podporu všech opozičních stran včetně komunistů. Dojde tak k paradoxní situaci: na straně jedné padne návrh na odvolání Adama Záruby jako radního a na druhé bude zvolen do takto významné funkce,“ doufá ve zvolení svého kolegy Hanousek.

ANO chce očistit Langera

A je to opět koalice, která si uvědomuje, že navrch má opozice. „Naše případná podpora pro pana Zárubu by musela být podpořena nějakými vstřícnými kroky od něj, které však bohužel zatím vůbec nevidíme, spíš naopak. Nejsem přesvědčen, že z naší strany dojde k jeho podpoře,“ říká Marek. Ten by přitom velmi rád očistil jméno odvolaného Langera, jemuž opozice vytýkala například střet zájmů.

„Jeho odvolání nebylo korektní, jsme přesvědčeni, že nebyl odvolán za objektivních podmínek, byla proti němu vedena nepravdivá kampaň. My za ním pevně stojíme, protože nic z toho, z čeho je viněn opozicí, neudělal. Jen se velmi razantně vyjadřoval k určitým změnám v územním plánu, které vyhovují určitým vlivným skupinám, jimž se jedná o miliardy. Právě to může s jeho odvoláním souviset,“ míní Marek.