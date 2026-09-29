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Obývák Jičína. Knihovna po rekonstrukci otevřela, získala sál i terasu

Tomáš Plecháč
  17:20
Po víc než třech letech se v úterý návštěvníkům otevřela zrekonstruovaná Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Nová je přístavba a kompletní proměnou prošly interiéry v hlavní budově. Knihovna získala výtah, pojízdné regály v suterénu nebo letní čtenářskou terasu. Rekonstrukce stála 83 milionů korun.

Knihovna díky rozšířené badatelně a čítárně nabídne více studijních míst i větší zázemí pro komunitní akce. V podkroví, kde dosud byly sklady, vznikl přednáškový sál pro 40 lidí, který je možné rozdělit na dvě menší učebny.

Čtenářům se otevřela zrekonstruovaná Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. (29. září 2026)
Knihovna v Jičíně prošla obnovou za 83 milionů korun. (29. září 2026)
Knihovna v Jičíně prošla obnovou za 83 milionů korun. (29. září 2026)
Letní terasa v nové jičínské knihovně (29. září 2026)
Stříhání pásky při slavnostním otevření knihovny v Jičíně (29. září 2026)
24 fotografií

„Nějakou dobu budeme ještě ladit detaily nového provozu, ale hlavně si teď užíváme, že máme opraveno, přestěhováno a hlavně otevřeno,“ uvedl ředitel knihovny Adam Hošek.

Projekt zahrnoval rekonstrukci rozvodů a hygienického zázemí v hlavní budově i přístavbě. Její dominantou je železobetonové točité schodiště a velké ateliérové okno. Nábytek je z březové překližky. Úpravami prošel suterén, kde byla vysoká vlhkost. Nyní jsou zde moderní pojízdné a stacionární regály s knihami.

Nefunkční topení a bariéry

Město investici připravovalo víc než deset let, studie vznikla už v roce 2016.

„Knihovna byla v zuboženém stavu. Nefungovalo topení, byla tady špatná okna, velkým problémem byla bariérovost. Nebylo možné to vyřešit drobnými úpravami, musela přijít celková přestavba. Dnes se z knihovny stal obývák města,“ řekl jičínský místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Podle něj je úlohou veřejných budov mimo jiné v lidech pěstovat vkus: „Do jičínské knihovny chodí děti, dospělí i senioři. Mají se tu cítit dobře a brát si inspiraci pro to, jak uvažují o místě, kde žijí.“

Modernizaci a rozšíření knihovny si vyžádala také vyšší návštěvnost, výrazněji růst začala kolem roku 2009. „V té době hodně stouply počty besed, přednášek a různých setkání, postupně také vznikly klub mládeže Free Time a Klub aktivních seniorů. Knihovna nám začala být malá,“ zavzpomínala tehdejší ředitelka Jana Benešová.

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Město čekalo na dotace, z evropských fondů nakonec získalo bezmála 60 milionů korun. Stavební práce začaly ve druhé polovině roku 2023. Rekonstrukce nabrala téměř roční zpoždění, oproti předpokladům se prodražila o 12 milionů korun. „Narazili jsme na poměrně složité technické problémy, které bylo potřeba vyřešit,“ poznamenal místostarosta.

Třetí investice do kulturního zařízení

Původní zůstala fasáda, střecha a menší půdní prostory v hlavní budově. „Když jsme projekt připravovali, nevěděli jsme, z čeho to budeme financovat. Nebyly vypsané žádné vhodné dotační výzvy a počítali jsem s možností, že celou investici zaplatí město. Cílem bylo opravit to nejdůležitější,“ vysvětlil Petr Hamáček. V nezměněné podobě zůstalo také oddělení pro děti.

Od roku 1989 je rekonstrukce knihovny po Biografu Český ráj a Valdštejnské lodžii teprve třetí velkou investicí Jičína do městského kulturního zařízení.

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Během přestavby knihovna našla zázemí v bývalém hotelu Slavie v Denisově ulici. Provizorní pobočka před letními prázdninami zavřela, knihovníci přestěhovali sto tisíc svazků. Podle knihovnic by fond vydláždil Valdštejnovo náměstí třikrát.

Původně Studentský dům je dílem architekta Čeňka Musila a byl otevřen v roce 1924. Budova vznikla na základě podnětu akademické čtenářské obce, která chtěla podpořit studenty v jejich úsilí. Knihovna ročně pořádá desítky akcí, jako jsou přednášky, besedy, univerzita třetího věku, setkání pro maminky s dětmi, pasování prvňáků na čtenáře nebo literární dílny.

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„Pro menší knihovny v regionu Jičínska je důležitým organizačním centrem, které napomáhá jejich fungování,“ řekl mluvčí městského úřadu Jan Jireš. V loňském roce Knihovnu Václava Čtvrtka navštívilo 56 tisíc čtenářů a účastníků akcí.

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