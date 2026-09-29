Knihovna díky rozšířené badatelně a čítárně nabídne více studijních míst i větší zázemí pro komunitní akce. V podkroví, kde dosud byly sklady, vznikl přednáškový sál pro 40 lidí, který je možné rozdělit na dvě menší učebny.
„Nějakou dobu budeme ještě ladit detaily nového provozu, ale hlavně si teď užíváme, že máme opraveno, přestěhováno a hlavně otevřeno,“ uvedl ředitel knihovny Adam Hošek.
Projekt zahrnoval rekonstrukci rozvodů a hygienického zázemí v hlavní budově i přístavbě. Její dominantou je železobetonové točité schodiště a velké ateliérové okno. Nábytek je z březové překližky. Úpravami prošel suterén, kde byla vysoká vlhkost. Nyní jsou zde moderní pojízdné a stacionární regály s knihami.
Nefunkční topení a bariéry
Město investici připravovalo víc než deset let, studie vznikla už v roce 2016.
„Knihovna byla v zuboženém stavu. Nefungovalo topení, byla tady špatná okna, velkým problémem byla bariérovost. Nebylo možné to vyřešit drobnými úpravami, musela přijít celková přestavba. Dnes se z knihovny stal obývák města,“ řekl jičínský místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).
Podle něj je úlohou veřejných budov mimo jiné v lidech pěstovat vkus: „Do jičínské knihovny chodí děti, dospělí i senioři. Mají se tu cítit dobře a brát si inspiraci pro to, jak uvažují o místě, kde žijí.“
Modernizaci a rozšíření knihovny si vyžádala také vyšší návštěvnost, výrazněji růst začala kolem roku 2009. „V té době hodně stouply počty besed, přednášek a různých setkání, postupně také vznikly klub mládeže Free Time a Klub aktivních seniorů. Knihovna nám začala být malá,“ zavzpomínala tehdejší ředitelka Jana Benešová.
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Město čekalo na dotace, z evropských fondů nakonec získalo bezmála 60 milionů korun. Stavební práce začaly ve druhé polovině roku 2023. Rekonstrukce nabrala téměř roční zpoždění, oproti předpokladům se prodražila o 12 milionů korun. „Narazili jsme na poměrně složité technické problémy, které bylo potřeba vyřešit,“ poznamenal místostarosta.
Třetí investice do kulturního zařízení
Původní zůstala fasáda, střecha a menší půdní prostory v hlavní budově. „Když jsme projekt připravovali, nevěděli jsme, z čeho to budeme financovat. Nebyly vypsané žádné vhodné dotační výzvy a počítali jsem s možností, že celou investici zaplatí město. Cílem bylo opravit to nejdůležitější,“ vysvětlil Petr Hamáček. V nezměněné podobě zůstalo také oddělení pro děti.
Od roku 1989 je rekonstrukce knihovny po Biografu Český ráj a Valdštejnské lodžii teprve třetí velkou investicí Jičína do městského kulturního zařízení.
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Během přestavby knihovna našla zázemí v bývalém hotelu Slavie v Denisově ulici. Provizorní pobočka před letními prázdninami zavřela, knihovníci přestěhovali sto tisíc svazků. Podle knihovnic by fond vydláždil Valdštejnovo náměstí třikrát.
Původně Studentský dům je dílem architekta Čeňka Musila a byl otevřen v roce 1924. Budova vznikla na základě podnětu akademické čtenářské obce, která chtěla podpořit studenty v jejich úsilí. Knihovna ročně pořádá desítky akcí, jako jsou přednášky, besedy, univerzita třetího věku, setkání pro maminky s dětmi, pasování prvňáků na čtenáře nebo literární dílny.
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„Pro menší knihovny v regionu Jičínska je důležitým organizačním centrem, které napomáhá jejich fungování,“ řekl mluvčí městského úřadu Jan Jireš. V loňském roce Knihovnu Václava Čtvrtka navštívilo 56 tisíc čtenářů a účastníků akcí.