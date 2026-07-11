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Terasa a pojízdné regály. Knihovnu v Jičíně stěhují do opravené budovy

Tomáš Plecháč
  7:14
Rekonstrukce a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za víc než 80 milionů korun je po všech peripetiích u konce. Stavební práce skončily na jaře, během prázdnin dojde na stěhování. Knihovna by se měla veřejnosti po dvou a půl letech otevřít od září.

Dosavadní provizorní centrála knihovny v Denisově ulici na prázdniny zavřela. Knihovníky i fond se sto tisícem svazků čeká náročné stěhování do protější rekonstruované budovy s přístavbou.

Čtenáři si během června mohli půjčit knížky do zásoby. V provozu přes léto zůstává pouze pobočka na Novém Městě. Doba pro vypůjčení knih se prodloužila až do konce září. Půjčování elektronických knih a audioknih funguje bez omezení.

„Hned od července začneme knihy, vybavení i sklady stěhovat do zrekonstruované stálé knihovny na adrese Denisova 400. Po celý červenec a srpen kvůli tomu tady vůbec nebude probíhat půjčování. Mimo provoz je i samoobslužný výdejní VerbisBox, protože stěhujeme knihy i počítače, a tak nedokážeme vyřizovat objednávky,“ upozornil ředitel jičínské knihovny Adam Hošek.

Nový výtah i přednáškový sál

Rekonstrukce kvůli stavebním problémům nabrala téměř roční zpoždění a prodražila se o 12 milionů. Novinkou je přednáškový sál, pobytová terasa na zahradě, výtah nebo pojízdné regály ve sklepení. Fasáda a střecha hlavní budovy zůstaly původní.

Knihovna díky rekonstrukci získala odpovídající zázemí. „Budova je zevnitř kompletně zrekonstruovaná a nově bezbariérová,“ sdělil místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Hlavní budova knihovny v Jičíně už je opravena. (červen 2026)
Ředitel Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Adam Hošek na pasování prvňáčků (červen 2026)
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně má za sebou skoro tříletou rekonstrukci. (duben 2026)
Pasování prvňáčků jičínských základních škol v knihovně Václava Čtvrtka (červen 2026)
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Změnily se dispozice pro veřejnost i zaměstnance. Knihovna nabídne rozšířené oddělení pro dospělé. V podkroví vznikl přednáškový sál pro 40 lidí, je možné ho rozdělit na dvě menší učebny.

„Jednou z nejzásadnějších věcí pro nás je, že knihovna bude bezbariérová. Velmi se tím usnadní otevřená role knihovny pro všechny. Díky rekonstrukci získáme více studijních míst a prostor na komunitní setkávání a různé akce,“ vyzdvihl ředitel knihovny.

Přednáškový sál v podkroví, kde dosud byly sklady, umožní pořádat víc akcí pro veřejnost. Projekt zahrnoval rekonstrukci rozvodů, hygienického zázemí, dále obnovu fasády a střechy přístavby. Střecha a fasáda na hlavní budově zůstaly původní.

Víc místa pro čtenáře

Součástí investice byla modernizace suterénu pro knihovní fond, sklepení bude vybaveno systémem kolejnicových regálů, které nahradí nevyhovující depozitář. Dosud byly pojízdné regály pouze v jedné místnosti. S rozšiřováním knihovního fondu ředitel nepočítá.

„Naším cílem není rozšiřovat množství knih, ale chceme dávat víc prostoru čtenářům a návštěvníkům, což by mělo být cílem moderních knihoven, které plní roli komunitních míst pro setkávání,“ vysvětlil Adam Hošek.

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Budova dostala celou řadu nových prvků, například nápis na fasádě, cihlové římsy, štukové ozdobné prvky v interiéru nebo kamerový systém. Nový bude také nábytek. Zlepší se rovněž prostupnost zahrady, která slouží pro kulturní akce. Průchod z půjčovny nově ústí na pobytovou terasu, která bude sloužit jako letní čítárna.

Bourání a opravy

Původní rozpočet počítal s náklady 70 milionů korun a dokončením v září 2025. Během rekonstrukce se objevila řada potíží. Velké zdržení způsobila sanace sklepa a praskající betonové podlahy.

„Musely být provedeny sondy, bourání a opakované opravy podlahových vrstev,“ uvedl mluvčí městského úřadu Jan Jireš.

V průběhu prací se také ukázalo, že založení stavby není optimální, ve sklepě prorůstal kořen stromu. Stavbaři museli oproti původnímu plánu ubourat větší kus přístavby nebo dodělat izolace. Nutné bylo doprojektovat výměnu inženýrských sítí v části budovy.

Náklady se nakonec vyšplhaly na téměř 82 milionů korun, město na investici získalo bezmála šedesátimilionovou dotaci.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně má za sebou skoro tříletou rekonstrukci. (duben 2026)

Rekonstrukci knihovny Jičín připravoval od roku 2015. Organizace se v roce 2023 dočasně přesunula do bývalého hotelu Slavia hned naproti knihovně, depozitář se přestěhoval také do pobočky v někdejším bunkru v Novém Městě.

Pobočka bude fungovat i po otevření zrekonstruované budovy v Denisově ulici.

Knihovna Václava Čtvrtka sídlí v někdejším Studentském domě z roku 1924, který navrhl významný prvorepublikový architekt Čeněk Musil. Je také autorem dodnes ceněného urbanistického řešení jičínské čtvrti Čeřovka. Přístavba je o něco mladší.

Knihovna je důležitým kulturním centrem šestnáctitisícového města. Pořádá přednášky, besedy, literární dílny a další akce pro veřejnost. V loňském roce ji navštívilo 56 tisíc čtenářů a účastníků akcí.

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