Dům s věžičkou Broumov proměnil ve výstavní knihovnu, láká nejen čtenáře

Modré rámy oken, červené prvky na fasádě i dobový arkýř, uvnitř přívětivá knihovna propojená pískovcovými schodišti. Labyrint ukrývá letní terasu do vnitrobloku nebo zelenou střechu.
„Bylo to náročné. Snad rok dovolené bych potřebovala, abych zrelaxovala, ale sleduji, že lidé to vidí ohromně pozitivně. Nedivím se jim. Když vstoupí, cítí velký rozdíl. Všechno světlé, vzdušné, krásné, vyladěné od interiérové architektky, takže jsme spokojení,“ říká vedoucí broumovské knihovny Marta Lelková.
Zatím u ní převažuje únava z nesnadného prosazování, z příprav, které zůstaly hodně na ní, i stavby.
Stará knihovna zavřela v říjnu. Stavbu město sice dokončilo už koncem roku, měnilo však dodavatele nábytku, což zpozdilo otevření.
Kvůli podmínkám dotace však knihovna spustila od ledna promítací sálek, kreativní dílnu i literární kavárnu, jejíž vybavení knihovníci pořídili už dříve z česko-polského projektu. Senioři cvičili jen na židlích a půjčovaly se časopisy a knižní novinky.
„Co jsem zatím viděla, je špice“
Nábytek dorazil začátkem března, pak nastalo stěhování, s nímž pomohli studenti gymnázia i Technické služby. Dva měsíce už sídlí knihovna v novém.
Výstavní pojišťovna
Jak uvádí Karel Franze z Muzea Broumovska, okresní nemocenská pojišťovna koupila starý dům na nároží Opočenského ulice v roce 1911 a vystavěla třípodlažní budovu. Roku 1926 vznikla přístavba, kde ve 30. letech působili lékaři. Pamětníci mluví o „lázních“, rehabilitační péče sloužila patrně do roku 1955. Po rekonstrukci byl v domě učňovský internát.
Město dům i poštu naproti koupilo z obavy, že by tam někdo ubytovával problematické nájemníky. V roce 2017 zastupitelé rozhodli o vybudování knihovny, roku 2022 padlo ujednání, že ji umístí do bývalého internátu. Přestavba se uskutečnila v letech 2024 a 2025.
Knihovna získala víc než trojnásobek prostor. Nyní má 28 tisíc knih a kolem tisíce čtenářů.
„Mrzelo mě, že nebylo otevřeno už zkraje roku, ale je to nádhera. Líbí se mi, že město pro knihovnu opravilo starý dům. Co jsem zatím viděla, je špice,“ říká čtenářka Libuše Geislerová. Na čas bez knihovny si půjčila třicet titulů. S otevřením si přišla pro další, protože za deset dnů zvládne prý až devět knih, vyhýbá se jen detektivkám či historické próze.
Vedle vedoucí jsou tu čtyři knihovnice. Oceňují světlé interiéry, víc se však naběhají. „Pořádáme hodně kulturních akcí, spíš fungujeme jako kulturní centrum,“ všímá si knihovnice Kamila Skalníková, která v dřívější knihovně zažila jen dva týdny.
V přízemí město nechalo renovovat výdejnu jídla pro základní školu a gymnázium. V suterénu sídlí seniorský klub Radost a šachisti. Navigaci v chodbách úzkého domu pojednal místní grafik a radní Michal Čepelka (Piráti).
Tři podlaží náleží knihovně. Nejníž je oddělení pro dospělé s literární kavárnou, dále počítače, studovna, čítárna i depozitář s posuvnými regály. Lze posedět na terase.
O patro výš je dětské oddělení se zónou pro teenagery a multifunkční sál až pro padesát diváků.
Zajímavostí jsou tu autorské tapety z dílny grafického Studia Upupapop, v nichž se ukrývají detaily z historie regionu, ale i čápi hnízdící na barokní soše. Nejvýš je kreativní dílna a další zázemí a kanceláře.
Křeslo šéfa spořitelny
Vedoucí sídlí pod věžičkou. Architektka v kanceláři zkombinovala moderní prvky s připomínkou někdejších německých obyvatel. Nábytek asi ze 30. nov let připutoval ze staré knihovny.
„V domě, kde jsme sídlili na náměstí, bývala před válkou spořitelna. Nábytek jsem nechala zrestaurovat, kůže už byla úplně roztrhaná, měnilo se polstrování. Je tu stůl tehdejšího ředitele i křesílka,“ ukazuje Marta Lelková.
Když nastoupila do původní knihovny v roce 2017, zpracovala její standardy, parametrům však už knihovna nedokázala vyhovět. Proto se obrátila na radní, zda by město podniklo přestavbu. K projektu to však trvalo pět let. V úvahách totiž byla i někdejší pošta naproti, nakonec vyhrál bývalý internát.
Ač šlo o velkou stavbu, město nepřizvalo architekta. Technické zadání řešil projektant s vedoucí knihovny, pak se přidala investiční technička. Časem získali broumovskou architektku Janu Ticháčkovou, která navrhla interiéry.
Podobu knihovny ovlivnil i tým Broumov 2028+, který připravoval kandidaturu na Evropské hlavní města kultury, s níž se Broumov dostal až do finále. Propojili se kulturní aktéři, se zaměřením knihovny pomohla kulturní hybatelka Anna Smékalová, budování se dostalo i do městské koncepce. Do proměny se podařilo vtáhnout i veřejnost, místní projevili zájem o anketu i debaty.
Osobitý návrh knihovny jako kreativního a kulturního centra loni na podzim získal jednu z Cen Nového evropského Bauhausu a 30 tisíc eur na rozvoj, soutěžilo celkem 300 projektů.
Podle starosty prvním impulsem ke stavbě bylo vyhlášení dotace od Národního plánu obnovy při ministerstvu kultury. Žádali o ni ve stresu, ale město bylo už částečně připravené, nakonec získalo 40 milionů. Počítalo původně s rozpočtem kolem 60 milionů, ale celá částka činí 77 milionů. Sedm milionů poskytl kraj.
Výtah pro seniory
„Původně jsme plánovali rozpočet jen pro knihovnu, ale když už se měl dům opravovat, rozhodli jsme se pro kompletní opravu. Na střeše se měnil plech za původní bobrovky, dole jsme dělali rekonstrukci výdejny jídla včetně vybavení, zůstaly jen dřívější sedáky pro školáky. V suterénu bylo původně zázemí a kotelna, ale také klubovna seniorů a šachistů, což jsme zachovali. Ukázalo se však, že je komplet vlhký, zvedala se podlaha. Nově se proto dělaly injektáže a odvodnění. Senioři se do suterénu dostanou výtahem,“ popisuje starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna).
Na stavbu měla firma pouze půldruhého roku. „Jsem nadmíru spokojen. Od zastupitelů bylo odvážné, že jsme vzali úvěr, velká většina to podporovala. Byl jsem hodně překvapen, jak knihovna vypadá s novým nábytkem. Je to moc hezké. Byť to stálo větší peníze a šly i tam, kde nejsou vidět, důležité je, že budova je kompletně opravená. Nebude potřeba do ní znovu sahat. S uhrazením zvýšené částky nám pomohl kraj, výdejna obědů totiž slouží i gymnáziu,“ říká starosta. Děkoval všem, kdo se podíleli.
Kvůli úsporám se však nakonec škrtaly návrhy na knihovnické technologie. Chybí samoobslužný selfcheck, kdy si registrovaní čtenáři sami půjčují nebo vracejí knihy, nedopadl ani výdejní a návratový box před knihovnou. Také kreativní dílna je skromnější.
Přes zimu, když knihovna působila v omezeném provozu, uspořádaly její pracovnice přes třicet akcí. V sále se promítal film festivalu Jeden svět, místní muzeum představilo unikátní restaurovaný herbář od Bodamského jezera sepsaný roku 1595, o Svatojiřské pouti tu byla beseda s pamětníky i s dokumentem o konci války v Sudetech.
Knihovna už rozváží knížky do domácností a zve školy. Dílna posloužila Sympoziu ilustrace, pravidelně sem chodí háčkovat senioři, knižní klub se schází nad přečtenými tituly. Vedoucí neskrývá, že by knihovna potřebovala kvůli aktivitám posílit personál, podle starosty s tím však rozpočet nepočítá.