Aby klub s kapacitou 500 návštěvníků mohl dál fungovat, potřebuje novou elektroinstalaci, čidla, protipožární dveře, únikové schodiště a nahradit všechny dřevěné vestavby kovovými konstrukcemi s protipožárním opláštěním.
Klub má do konce tohoto měsíce výjimku od stavebního úřadu v Peci pod Sněžkou.
„Na konci října zavřeme a pak budeme mít měsíc na to, abychom to vyřešili. Na 4. prosince je naplánovaný první koncert, do té doby to musíme stihnout,“ říká Michaela Boudová, která Klondike provozuje od roku 2012. Za tu dobu zaplivanou diskotéku proměnila ve vyhlášený klub s vyprodanými koncerty.
Myslela jsem si, že je to konec. Volala mi spousta lidí a podporovali mě. Řekla jsem si, že ještě není správný čas končit.