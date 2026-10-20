Klub s kapacitou 500 lidí v bývalé vývařovně ROH řeší svou budoucnost už od jarních kontrol, které zjistily některé nedostatky v požární bezpečnosti.
Provozovatelka Michaela Boudová může klub nechat fungovat za současných podmínek jen do konce října. Pak má měsíc na stavební úpravy. Jinak hrozí, že by musela podnik po čtrnácti letech zavřít.
Odhad nákladů se vyšplhal na 1,5 až 2,5 milionu korun, klub ale z vlastních peněz takový výdaj nezaplatí.
„Běžný provoz není tak ekonomicky silný ani stabilní, abych si mohla dovolit takový risk udělat sama.“