V Trutnově utekli klokani. Jednoho strážníci chytli, druhý protrhl síť

Asi tříměsíční mláďata klokanů utekla majitelům na předměstí Trutnova v Poříčí.

Jakmile zjistili, že jedno z mláďat se pohybuje u železniční zastávky Trutnov - střed, přivolali v neděli dopoledne kolem půl desáté hlídku městské policie. Strážníkům se podařilo klokana uspat a poté odchytit. Mládě se však na útěku zranilo, a tak ho operoval veterinář ve Dvoře Králové.

„Druhého klokana viděli lidé v noci z neděle na pondělí, ale je stále na útěku,“ popisuje chovatelka Lenka Jonešová.

Strážníci se pokusili chytit druhé zvíře už v pondělí ráno. Lidé jim ohlásili, že se pohybuje na rozhraní Poříčí a Trutnova u rušné silnice první třídy.

„V ranních hodinách strážníci vyjeli do Náchodské ulice. Druhého klokana už skoro měli, hodili na něj síť, jenže zvíře ji protrhlo a podařilo se mu uniknout. Hlídka zastavovala i jedno projíždějící nákladní auto,“ říká šéf trutnovských městských strážníků Radek Svoboda.

Druhý klokan se podle něj chová velmi plaše, takže jeho odchyt nemusí být nijak jednoduchý. Teď strážníci občas zajíždějí do míst, kde by se zvíře mohlo objevit, například do lesoparku. Spíše ale čekají na oznámení od svědků.

Pro městské strážníky je to vůbec poprvé, kdy odchytávají klokany.