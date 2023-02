Očkovaných proti klíšťové encefalitidě je málo, u dětí přetrvávají příznaky

Celorepublikový průměr proočkovanosti činí 38 procent, na východě Čech je očkovaných pouze 30 procent. I celorepublikový průměr je podle odborníků nedostatečný, v porovnání s ostatními evropskými státy, kde je výskyt klíšťat také vysoký, zaostáváme.

Epideomiologové říkají, že ideální na očkování je zima, kdy je činnost klíšťat nízká a riziko nákazy mezi dávkami minimální. Očkovat se ale lidé mohou po celý rok. Lidem nad 50 let očkování hradí zdravotní pojišťovny. Příspěvku pojišťoven, který je v rozmezí od 1 000 do 1 500 korun ročně, však může využít kdokoliv mladší.

Výrazný loňský nárůst encefalitidy v porovnání s rokem 2021 byl zaznamenán u pacientů mezi 70 a 74 lety, a to téměř o 80 procent. O polovinu stoupl počet mezi 60 a 64 lety a asi o čtvrtinu u lidí v rozmezí 50 až 54 let. Přitom právě tyto věkové skupiny mají od loňského roku očkování hrazeno pojišťovnou.

„Pokud by se podařilo zvýšit proočkovanost podobně jako v Rakousku, lze očekávat, že by došlo k významnému poklesu případů. Preventivní opatření jsou důležitá, neboť oblasti s výskytem infikovaných klíšťat se rozšiřují. Lze říci, že v současné době je rizikové prakticky celé naše území,“ řekl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Zapomenout by se nemělo ani na děti. „Klinický průběh je u nich ve srovnání s dospělými sice mírnější, ale často přetrvávají příznaky –⁠ bolest hlavy a poruchy v oblasti kognitivních funkcí. Následky dokládají i nálezy na magnetické rezonanci přetrvávající i měsíce po prodělaném onemocnění,“ upozornila praktická lékařka pro děti a dorost, členka výboru České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová.

Klíšťata putují do hor, zahrad i parků

Přední český český epidemiolog Roman Chlíbek z Hradce Králové v rozhovoru pro MF DNES před časem uvedl, že se klíšťatům daří už i na hřebenech Krkonoš, kde dříve vůbec nebyla:

„Víme, že se nyní dostávají i do vyšších nadmořských výšek a z volné přírody do městských parků a zahrad.“

Klíšťatům vyhovují mírné zimy a brzké jaro s vysokými teplotami. „Pokud by byla očkována alespoň polovina populace, byl by to výrazný posun,“ míní Chlíbek.

K tomu se však zatím nepřibližujeme. „U encefalitidy sice většina vnímá, že je to vážnější než třeba chřipka, ale zároveň si nemyslí, že je to něco, co by je ohrožovalo,“ uvedl Chlíbek, jenž působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Klíšťová encefalitida nepřináší jen bolesti hlavy a závratě. Po návratu z nemocnice čeká řadu pacientů pracovní neschopnost a může přetrvávat dlouhotrvající obrna hlavových nervů, porucha spánku, paměti a koncentrace či porucha sluchu. K nákaze může dojít už za dvě hodiny po přisátí infikovaného klíštěte.

Naopak v Královéhradeckém kraji ubylo lymské boreliózy, ta byla zjištěna u 347 pacientů, v roce 2021 jich bylo 386. Lze ji léčit antibiotiky.