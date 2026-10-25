Televize uvede záznam v programové řadě Z první řady…, která uvádí nejpozoruhodnější počiny českého a moravského divadla.
Hudební inscenace propojuje herce Klicperova divadla, zejména dámskou část, s hudebníky Filharmonie Hradec Králové, skupinou RAZAM a zpěvačkou Ivou Marešovou. Projekt vznikl k oslavám 800 let Hradce Králové jako pocta zdejší rodačce Zuzaně Navarové a její hudbě.
Vedle úspěchu na domácí scéně zaznamenal výrazný ohlas také v létě na festivalu Colours of Ostrava. Televizní záznam byl pořízen v Klicperově divadle v listopadu, pod televizní režií je podepsán Rudolf Vodrážka, hlavním kameramanem byl Jan Kvasnička a mistrem zvuku Miroslav Hřebejk.
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„A pak usnu a vstanu patří k inscenacím, na které se naši diváci vracejí dvakrát, třikrát i vícekrát. Představení jsou pravidelně beznadějně vyprodaná, a proto máme radost, že se díky České televizi inscenace dostane i k těm, kteří ji dosud neměli možnost vidět. A věříme, že potěší také diváky, kteří si ji chtějí připomenout,“ říká ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.
Navarová a části její duše na jevišti
Zpěvačka a hradecká rodačka Zuzana Navarová se proslavila se Zdeňkem Vřešťálem a Vítem Sázavským v kapele Nerez. Založila i kapelu Tres, ale tvůrčí vrchol zažila se znamenitou skupinou Koa.
Pod scénářem k inscenaci jsou podepsáni režisér Pavel Khek, dramaturgyně Lenka Smrčková a muzikantka Iva Marešová. Právě ona s Radkem Doležalem stojí i za hudebním nastudováním.
Razam hrají originální autorskou worldmusic se silnými slovanskými kořeny, spolupracují s hradeckou Filharmonií. V Divadle na Vinohradech zaranžovali a doprovázejí Baladu pro banditu.
Na hradeckém jevišti je 15 živých hudebníků, pět členů skupiny Razam s Ivou Marešovou a deset členů Filharmonie. Ty doplňují herci Martina Czyžová, Maria Leherová, Lucie Andělová, Kamila Sedlárová, Martina Nováková, Lenka Loubalová, Daniel Krečmar, William Valerián a Jan Vápeník. Choreografie vytvořil Marek Zelinka, výpravu Jozef Hugo Čačko a projekce Ondra Martinec z Moving Pictures.
Divadelníci přiznávali, že téma Zuzany Navarové zrálo v dramaturgických plánech dlouho. Když Iva Marešová začala uvažovat o koncertu Zuzaniných písní společně s Filharmonií Hradce Králové, divadlo se připojilo, protože s filharmoniky spolupracuje pravidelně.
„Její hudba je úžasně rozmanitá a má obrovskou sílu, skrz divadelní tvar chceme divákům poodhalit její osobitost. Nejde o životopisnou hru, navíc si velmi bedlivě střežila své soukromí a my jsme se to samozřejmě rozhodli respektovat. Ale chceme vytvořit svět Zuzany Navarové, který vypráví o ní, ale především o každém z nás,“ řekl režisér Pavel Khek před premiérou v prosinci 2024.