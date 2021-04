Sto milionů vrátí vzhled slavného biografu v Trutnově do původní podoby

Poslední velká rekonstrukce se odehrála v polovině 70. let. Trutnovská radnice se rozhodla, že nastal čas pro další modernizaci kina Vesmír z roku 1929. Do opravy nepřehlédnutelné stavby u Špitálského mostu město investuje 96 milionů.

Vzniknou dva sály a vzhled se přiblíží tomu, jak biograf vypadal před téměř sto lety. Rekonstrukce stánku, který je poslední měsíce kvůli pandemii zavřený, má začít zkraje léta. Svého času kino mělo jako jedno z prvních moderní zvukovou aparaturu, za socialismu se v něm léta konal herecký festival.

„Budova už dožila, a pokud chceme trutnovským divákům nabídnout pohodlí a příjemný zážitek, musíme do ní investovat. Třicetitisícové město si zaslouží moderní a funkční kino,“ říká starosta Ivan Adamec (ODS). Projekt počítá se dvěma sály namísto jednoho, kapacita se výrazně sníží.

Hlediště nahradí nové s 256 místy. Dnes pojme téměř 400 diváků. Ve druhém patře vznikne menší sál pro artová představení s 39 místy.

„Navrhli jsme změnu organizace provozu, vyřešili bezbariérovost, zvýšili kapacitu nových toalet a posílili místo pro občerstvení,“ představuje další novinky trutnovský radní Michal Rosa (ODS), který je autorem architektonického návrhu.

Budova na nábřeží Václava Havla prokoukne také zvenku. Na bílou fasádu se vrátí původní členění. Hliníková krytina a okenní rámy budou šedé. Oprava bude hlavní trutnovskou investicí v letošním roce. Město se do ní pustí navzdory koronavirové krizi.

„Už známe výsledek hospodaření města za rok 2020 a podle prvních dvou měsíců letošního roku vypadají příjmy z rozpočtového určení daní nadějně,“ naznačuje Ivan Adamec.

Do konce května chce radnice vybrat stavební firmu. Práce by měly začít na přelomu května a června. Financování rozdělí do dvou let, letošní rozpočet počítá s částkou 45 milionů.

Zásadně by se mělo změnit také okolí kina. Ředitelství silnic a dálnic připravuje s městem rekonstrukci Špitálského mostu. Projekt počítá s náplavkou a podchodem. Křižovatka u 70 let starého mostu je nejméně propustným dopravním místem v Trutnově.

Na místě židovského domu

Firma trutnovského stavitele Quida Winklera vybudovala kino u Špitálského mostu mezi lety 1928 až 1929. Původně tu stával židovský dům údajně s mikve, tedy rituální lázní. V roce 1914 vyhořel a byl zbořen. Stavbaři částečně zakryli Mlýnský náhon, základy budoucího kina vyhloubili až na skalní podloží do úrovně řečiště Úpy.

„Náhon původně protékal celým Trutnovem, jedna z prvních částí, která se zakryla, byla právě u pozdějšího kina,“ vysvětluje historik trutnovského Muzea Podkrkonoší Ondřej Vašata. Vznikla také velká protipožární zeď, která kino oddělovala od sousední prádelny a parní čistírny.

Původní kapacita kinosálu podle projektu architekta Richarda Brosche z České Lípy byla 500 míst v přízemí a 250 na balkoně. Kino spustilo provoz 1. března 1929. Za 10 měsíců promítlo včetně repríz 145 filmů, které vidělo téměř 258 tisíc dospělých a skoro 6 800 dětí. V roce 1930 získalo jako jedno z prvních v regionu moderní zvukovou aparaturu.

„Do Hradce Králové nebo Prahy do kina nikdo v té době nejezdil. Byla to relativně levná zábava pro široké vrstvy,“ komentuje historik.

Po druhé světové válce se kino jmenovalo Stalino, název Vesmír získalo až později. Proslavilo se i za hranicemi Trutnova. Od roku 1963 do konce 80. let se tu konal Filmový festival mladých.

„Byla to významná společenská akce, na kterou jezdila tehdejší herecká špička. Vítězové získávali Zlaté slunce, například v roce 1988 ho vyhrál Ondřej Vetchý, cenu také získal režisér Juraj Herz. V roce 1968 zde s filmem Rozmarné léto byli Jiří Menzel a Rudolf Hrušínský,“ připomíná Ondřej Vašata.

Jednu z prvních cen v kariéře tu v roce 1975 obdržela Dagmar Havlová za roli v komedii Holky z porcelánu.

První kino vzniklo v Trutnově už před první světovou válkou. V dnešní Havlíčkově ulici souběžně sloužilo až do 70. let. Menší kinosály byly v 80. a 90. letech minulého století také v městských částech Poříčí a Horní Staré Město. Vesmír je kromě škol jednou z mála dochovaných veřejných budov, které ve městě byly postaveny za první republiky. Poslední velkou rekonstrukcí prošlo mezi lety 1975 a 1976, kdy se odstranily lóže.