Hradecký Stříbrňák chystá po stezce další novinky, se sinicemi pomůžou štiky

Nejnovějším přírůstkem kempu je lesní naučná stezka. Vede ze zadní části od volejbalového hřiště k občerstvení U Pytláka v městských lesích. Určena je hlavně pro předškolní a mladší školní děti.

„Páteř stezky tvoří šest frotážových pultíků, kde se děti seznámí se zdejšími zvířaty. Pokud přiloží papír na reliéfovou destičku, mohou si tahem tužky přenést reliéf na papír. K tomu si mohou na recepci vyzvednout pracovní sešit,“ popisuje lesní pedagožka Aneta Bůžková z Městských lesů Hradec Králové.

Na stezce jsou makety ptáků a naučné prvky, například ke třídění odpadů nebo chování v lese. Součástí je mobilní aplikace Lesní svět od stejnojmenné firmy, která dodala i naučné prvky.

„Instalaci jsme dělali vlastními silami. Zakoupení stanovišť a vydání pracovního sešitu nás přišlo na 220 tisíc korun,“ doplňuje Bůžková. Lesníci stezku financovali z daru Elektráren Opatovice, z příspěvku od města i vlastních zdrojů. Na vzniku spolupracoval i Destinační management Hradecko, specialista na udržitelnou turistiku.

„Stříbrný rybník patří ke klíčovým turistickým cílům na Hradecku. Dříve to bývalo jen koupaliště a nic víc. Co se tady za dva roky udělalo, to opravdu klobouk dolů,“ hodnotí současný rozvoj areálu šéfka organizace Daniela Manďáková.

Další stezka bude pro dospělé

Stezka měří necelý kilometr a do kempu se lze vrátit stejnou trasou nebo po asfaltové cestě lesního okruhu. Ještě letos by měla dětskou stezku doplnit i posilovací pro dospělé. Na její přípravě lesníci spolupracují s organizací Sportvisio, která v kempu provozuje Gladiator arénu a jež pořádá sérii závodů Gladiator Race.

„Posilovací stezku jsme podél této cesty hodlali vybudovat už před několika lety, teď bychom ji chtěli ještě letos. Budou tu prvky jako díra v zemi, lano, přelez. My jsme schopni jednoduché překážky vyrobit, ale návod na cvičení nám musí dodat Gradiator Race. Proto jsme se spojili. Oni už na to mají nějaké finance, zbytek dodáme my,“ přibližuje další plány šéf Městských lesů Milan Zerzán.

Z posledních čísel návštěvnosti areálu je zřejmé, že Stříbrný rybník se díky novinkám vyprofiloval jako destinace pro rodiny s dětmi. Ty tvoří hlavní část návštěvníků. Areál letos zažívá rekordní týdny. Na začátku prázdnin se v něm ubytovalo až 2,2 tisíce lidí. To je aktuální maximum. Lesníci však připravují další kapacity. Projektují chaty na kůlech nad vodou, které by měly stát u poloostrova. Narůst by měl i počet stanů.

„Musíme odmítat školní výlety, protože je nemáme kde ubytovat. Nové stany by měly stát v zadní části areálu,“ říká Zerzán.

Kemp je oblíben i u zahraničních turistů. Ti sem nejčastěji přijíždějí v obytných autech. „Jsou to hlavně Holanďané a Poláci. Měli jsme tady i blogery ze Švédska, kteří byli úplně nadšeni. Po covidu se výrazně změnila struktura turistů. Lidé volí ubytování levnější a v přírodě. Už nechtějí být v hotelech, ale preferují stany, karavany nebo obytná auta. Městská turistika je teď bohužel na úbytě,“ míní Daniela Manďáková.

Voda je dobrá, pomohou bazény

Často skloňovaným tématem kolem Stříbrného rybníku je kvalita vody. Tu v létě kazí hlavně sinice. Podle Zerzána to však není tak vážné. Za poslední tři roky byla nejhorší vloni, kdy kvůli sinicím koupací sezona na rybníku skončila už v závěru července.

„Jenže loni měla voda 30 stupňů, a to je pro sinice živná půda. Letos pršelo a teplota je kolem 24 stupňů, takže problémy neočekáváme. Voda je sice hnědá, ale to je dáno rašelinou v lese. Důležitá je průhlednost a ta je u nás okolo 120 centimetrů,“ připomíná ředitel.

Přesto lesníci vyrazili do boje se sinicemi. Jejich množení pomáhá přečištěná odpadní voda ze Stříbrného potoka, která obsahuje zvýšené množství fosforu, a víření bahna na dně rybníka. Zatímco s přitékající vodou si správci efektivně neporadí, víření bahna se snaží eliminovat změnou skladby zarybnění, do rybníka nechali nasadit 10 tisíc štik.

„Efekt by měl přijít do dvou let. Štiky požerou ryby, které víří bahno a likvidují malé buchanky. Ty se živí sinicemi. Když je ochráníme, budou nám sinice přirozeně snižovat,“ vysvětluje Zerzán.

K tomu lesníci chystají na příští rok další vylepšení koupacích možností. V areálu chtějí postavit první z několika plánovaných bazénů. Měl by mít rozměry 10 x 25 metrů a pískovou filtraci. Napouštět by se měl vodou z vrtů.