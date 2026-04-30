Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Uvnitř chat, které nabízejí až šest lůžek ve třech pokojích, ještě scházejí doplňky, ale do léta by měly být připravené v rezervačním systému kempu.
Už teď je přitom o ně ohromný zájem, že je provozovatel nejspíš ani nenabídne pro cestovní kanceláře, což je běžná praxe při sháňce sezonních hostů. Všechny chatky se podařilo v zimě postavit na poloostrově, kde stojí i nová mongolská jurta a brzo přibude stylová sauna.
V přízemí chatek je obývák spojen s kuchyňským koutem, je tu i koupelna s pračkou a sprchovým koutem a samostatná toaleta. Nechybí ani televize nebo wifi signál, ale největší vymožeností jsou prostorné terasy nad vodou.
Nahoře jsou další dvě ložnice, všude voní čerstvé dřevo a hosté tu budou mít klid, protože chaty leží stranou od rušného centra Stříbrňáku. Správce, společnost Městské lesy Hradec Králové, do pěti chatek investovala dohromady 5,3 milionu korun.
Jurta na poloostrově nabídne alternativu. „Je to něco jiného, než na co jsme se dosud zaměřovali. Je to zážitkové místo včetně mongolského stylu v interiéru a ubytování až pro šest hostů,“ řekl ředitel městské firmy Milan Zerzán.
Podle něj se připravuje vybavení chatek nábytkem, nová parkovací místa a na poloostrově už se chystá nové sauna: „Pokud o ni bude velký zájem, může přibýt i další. Provoz by pak mohl být rozdělen mezi ubytované a veřejnost.“
Stromové chaty i glampingové stany
Městské lesy kemp převzaly v roce 2020. Stříbrňák od té doby ušel dlouhou cestu od socialisticky umělohmotného a zanedbaného podniku k modernímu areálu i pro náročnější klientelu. Vznikl tu herní park s minigolfem, motokárami, nafukovacími atrakcemi a vodními lákadly.
U vchodu stojí vesnička luxusních glampingových stanů, nové jsou čtyřmístné dřevěné ubytování – mobilhome, hala s bufetem a toaletami s až 120 místy k sezení a venku před halou i velkoplošná obrazovka letního kina, kde není problém uspořádat akci až pro několik stovek lidí.
Před loňskou sezonou tu přibyly i stromové chaty nebo solární lavičky, na kterých si lze dobít mobilní telefony. Nové jsou také příjezdová cesta od Svinar, zvětšené pláže na poloostrově, místo na grilování a dokonce i vlek pro vodní lyžování.
Nesrovnatelně vyšší úroveň kempu se odráží i v naplněné kapacitě, při které kemp úspěšné obchází cestovní kanceláře. Aktuálně je obsazeno asi 80 procent, především v chatkách a mobilních domech.
Celý areál kempu má včetně stanové plochy a karavanů ubytovací kapacitu asi 2 500 hostů a následující dva měsíce bude patřit hlavně školním výletům.
„Glampingové stany již máme školami zcela obsazené,“ upozornil Milan Zerzán.
„Areál kempu zase přidává něco nového. Letošní novinky jsou praktické, dávají smysl a dobře zapadají do toho, jak areál funguje. Kemp má díky neustálému rozvoji pořád co nabídnout a drží si pověst místa, kam se jezdí nejen z Hradce, ale i z dalších částí republiky a blízkého zahraničí,“ uvedl náměstek primátorky pro městské organizace Miroslav Hloušek (ODS).