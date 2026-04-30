Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Petr Záleský
  10:48
Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět zbrusu nových chatek nad vodou. Městský kemp prochází za poslední roky výraznou proměnou, nyní vyprodává asi 80 procent kapacity.

Uvnitř chat, které nabízejí až šest lůžek ve třech pokojích, ještě scházejí doplňky, ale do léta by měly být připravené v rezervačním systému kempu.

Už teď je přitom o ně ohromný zájem, že je provozovatel nejspíš ani nenabídne pro cestovní kanceláře, což je běžná praxe při sháňce sezonních hostů. Všechny chatky se podařilo v zimě postavit na poloostrově, kde stojí i nová mongolská jurta a brzo přibude stylová sauna.

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Vedení Hradce Králové uspořádalo tiskovou konferenci v kempu Stříbrný rybník. Zleva náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu Ilona Dvořáková (bez p. p.), primátorka Pavlína Springerová (HDK), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek pro sociální oblast a majetek města Pavel Vrbický (Piráti) a ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. (29. dubna 2026)
Kemp Stříbrný rybník na okraji Hradce Králové chystá další sezonu. (29. dubna 2026)
V přízemí chatek je obývák spojen s kuchyňským koutem, je tu i koupelna s pračkou a sprchovým koutem a samostatná toaleta. Nechybí ani televize nebo wifi signál, ale největší vymožeností jsou prostorné terasy nad vodou.

Nahoře jsou další dvě ložnice, všude voní čerstvé dřevo a hosté tu budou mít klid, protože chaty leží stranou od rušného centra Stříbrňáku. Správce, společnost Městské lesy Hradec Králové, do pěti chatek investovala dohromady 5,3 milionu korun.

Jurta na poloostrově nabídne alternativu. „Je to něco jiného, než na co jsme se dosud zaměřovali. Je to zážitkové místo včetně mongolského stylu v interiéru a ubytování až pro šest hostů,“ řekl ředitel městské firmy Milan Zerzán.

Podle něj se připravuje vybavení chatek nábytkem, nová parkovací místa a na poloostrově už se chystá nové sauna: „Pokud o ni bude velký zájem, může přibýt i další. Provoz by pak mohl být rozdělen mezi ubytované a veřejnost.“

Stromové chaty i glampingové stany

Městské lesy kemp převzaly v roce 2020. Stříbrňák od té doby ušel dlouhou cestu od socialisticky umělohmotného a zanedbaného podniku k modernímu areálu i pro náročnější klientelu. Vznikl tu herní park s minigolfem, motokárami, nafukovacími atrakcemi a vodními lákadly.

U vchodu stojí vesnička luxusních glampingových stanů, nové jsou čtyřmístné dřevěné ubytování – mobilhome, hala s bufetem a toaletami s až 120 místy k sezení a venku před halou i velkoplošná obrazovka letního kina, kde není problém uspořádat akci až pro několik stovek lidí.

Před loňskou sezonou tu přibyly i stromové chaty nebo solární lavičky, na kterých si lze dobít mobilní telefony. Nové jsou také příjezdová cesta od Svinar, zvětšené pláže na poloostrově, místo na grilování a dokonce i vlek pro vodní lyžování.

Nesrovnatelně vyšší úroveň kempu se odráží i v naplněné kapacitě, při které kemp úspěšné obchází cestovní kanceláře. Aktuálně je obsazeno asi 80 procent, především v chatkách a mobilních domech.

Celý areál kempu má včetně stanové plochy a karavanů ubytovací kapacitu asi 2 500 hostů a následující dva měsíce bude patřit hlavně školním výletům.

„Glampingové stany již máme školami zcela obsazené,“ upozornil Milan Zerzán.

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

„Areál kempu zase přidává něco nového. Letošní novinky jsou praktické, dávají smysl a dobře zapadají do toho, jak areál funguje. Kemp má díky neustálému rozvoji pořád co nabídnout a drží si pověst místa, kam se jezdí nejen z Hradce, ale i z dalších částí republiky a blízkého zahraničí,“ uvedl náměstek primátorky pro městské organizace Miroslav Hloušek (ODS).

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své...

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou...

30. dubna 2026

Ústecká úleva, Sluneta proti Opavě zvrátila druhé čtvrtfinále. Hradec slaví záchranu

Ústečtí basketbalisté slaví výhru nad Opavou.

Basketbalisté Slunety Ústí nad Labem zareagovali na úterní porážku s Opavou výhrou 93:86 a po dvou zápasech na severu Čech je čtvrtfinálová série NBL vyrovnaná 1:1. Další dva zápasy teď budou hostit...

29. dubna 2026  21:29

29. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  15:41

Na Šerlichu vydatně rozšíří parkování, lyžaře příští zimu čeká provizorní zázemí

V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023)

Potíže s parkováním v horském sedle pod Šerlichem by měly být v nadcházející zimě minulostí. Oblíbené nástupní místo pro hřebenovku v Orlických horách se po letech příprav a sporů dočká rozšířeného...

29. dubna 2026  11:19

Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na...

29. dubna 2026  10:37

29. dubna 2026  9:30

Rozhodují hmaty i celkový dojem. Ve Dvoře Králové se utkali mladí maséři

Premium
Studenti masérských oborů se v dvorské hale utkali ve sportovní a havajské...

Přes čtyřicet studentů masérských oborů z osmi českých škol změřilo síly na 5. ročníku soutěže Dotek ve Dvoře Králové nad Labem. Utkali se v úterý ve sportovní a havajské masáži. Porota hodnotila...

29. dubna 2026

Čarodějnice na Rozkoši s vatrou, dětskou diskotékou a koncertem kapely Furt Fajn

Metro.cz
Autocamping Rozkoš.

Autocamping Rozkoš a Česká Skalice pořádají ve čtvrtek u přehrady poblíž Plážové restaurace tradiční pálení čarodějnic.

28. dubna 2026  16:18

V podpáleném domě uhořel senior. Trest 30 let pro žháře platí, ÚS odmítl stížnost

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let ve vězení. Ústavní soud (ÚS) odmítl jeho stížnost jako opožděně podanou. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

28. dubna 2026  11:11

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

28. dubna 2026  9:43

Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně

Povedená smeč brněnského pivota Adama Kejvala v zápase play off s Děčínem.

Čtvrtfinálový program play off basketbalové NBL odstartoval pondělním vítězstvím Brna nad Děčínem 107:94. Třetí tým dlouhodobé části s šestým nasazeným týmem ani jednou neprohrával a průběžně vedl až...

27. dubna 2026  20:59,  aktualizováno  21:58

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let....

27. dubna 2026  16:46

