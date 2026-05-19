Boj se sinicemi nabírá na obrátkách. Ve hře je spousta nápadů, některé se už dokonce podařilo realizovat, ale často jde o svár mezi zelenou ideologií a technicky velmi náročnými plány.
Mezi ně patří stavba nové výpusti. Začít by mohla po skončení příští letní sezony. Zahrnuje přes 300 metrů dlouhé potrubí do řeky Orlice asi za pět milionů korun, nechybí souhlasy Povodí Labe ani majitelů pozemků.
Ale protože voda do Stříbrného rybníka přitéká spíš po kapkách a kemp je do jisté míry závislý na dešti, objevil se i nápad účelově opačného potrubí – napouštěcího.
Ale to stále není vše. Když už by se Stříbrňák dal díky jednomu potrubí odbahnit a díky druhému napustit, ožívá myšlenka po více než 60 letech obnovit těžbu písku a tím rybník prohloubit.
Nadšení, které má brzdu
Radnice si Stříbrňák i své městské lesy hýčká. Zároveň se však více než kdy jindy projevuje, že vedení města slyší na zelené projekty, na udržitelnost, ochranu vody nebo cirkulární ekonomiku. Mezi to sice nezapadají stavební plány mezi Malšovou Lhotou a Svinary, ale výpustní potrubí si šéf městských lesů Milan Zerzán prosadit dokázal. Povede pod silnicí a Lhoteckou ulicí nejbližší cestou do Orlice.
Rybník by šel vypustit, odbahnit a vyčistit, dala by se v něm změnit rybí obsádka. Ale protože přítoky jsou suché, obnova vody nepravidelná, vždyť hladina v létě kolísá až o metr, je vysušení nemožné. Navíc tu jsou draví candáti, tedy pomocníci v boji proti sinicím, kteří redukují bílé ryby.
Zatímco Milan Zerzán kvůli potrubí podstoupil mnoho papírových i argumentačních soubojů, město nadšení brzdí.
„Lidé si často myslí, že umíme vyřešit kvalitu vody v jakékoli vodní ploše. Ale ne vždy to jde. Je otázka, nakolik se s tím můžeme efektivně prát, ale je prakticky nemožné v tomto typu prostředí zajistit režim, aby celá sezona byla s vysokou průhledností vody. Jakákoli opatření budou mít jen částečný efekt. Ideálním řešením je do značné míry se smířit s tím, že stav nebude ideální,“ řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09), v jehož gesci se prolínají dva pro Stříbrňák klíčové atributy – investice s ochranou klimatu.
Zbylo mnoho písku
Městské lesy by s kvalitou vody rády něco udělaly co nejdříve. Věří candátům, ale současně si už chtějí připravit půdu pro další opatření.
„Rybník rozhodně není plný bahna, jak někdo tvrdí. Ano, nastavme rybí obsádku, pak se můžeme bavit dál, ale bez možnosti vypuštění vody nedokážeme ovlivnit její kvalitu. Tedy můžeme, ale jen nepřímo a hypoteticky díky candátům. Zřejmě pomohli, ale je to jen náš názor,“ upozornil Zerzán.
Je jasné, že správce napne pozornost na 320metrové výpustní potrubí. Stavět se bude po konci letní sezony, ideálně té další na sklonku léta 2027.
Ale Lesy se netají tím, že skutečné řešení je odvážnější. Otevírají otázku těžby písku, který se tu těžil zkraje 60. let, na stavbu sídlišť včetně všesportovního stadionu se vyvezly desítky tisíc kubíků, ale stále dost zbylo.
„Možnost těžby otevřeme nejspíš příští rok. Až postavíme výpusť, budeme se bavit o prohloubení. Místo 160 tisíc kubíků vody bychom tu klidně mohli mít třeba 350 tisíc. Samočisticí schopnost vody by byla mnohem vyšší. Nyní se sama čistit nestíhá i kvůli množství koupajících,“ uvedl ředitel Městských lesů Hradec Králové.
„Prohloubení záleží na politické situaci a souhlasu města. Jsem rád, že jsem prosadil vypouštěcí potrubí, to mi trvalo tři roky, takže jsme postoupili dopředu od teorie, že je to špatné řešení. Souhlas s prohloubením a bahnem však pořád nemám,“ řekl ředitel.
Efekt se ukáže
Náměstek primátorky výpustné potrubí považuje za test. „Efekt se ukáže. Myslím si, že potrubí bude mít jen doplňkový efekt. Každá lokalita se stojatou vodou se časem zhoršuje. My to můžeme jen zpomalit,“ usoudil Řádek.
Náměstek si není ani příliš jistý, zda by kvalitě vody v rybníce přispěla čerstvější z potrubí: „Přítok vody, která je chudá na živiny a šíření sinic, je opatření. Jedním z možných doplňkových opatření je právě výměna vody z Orlice, ale ta v letním období také netrpí nedostatkem živin, takže je sporné a nejisté, zda by výměna pomohla. Letos nás čeká vyhodnocování plánu s nasazením candátů, tedy biologického opatření.“
Město nezatracuje ani variantu těžby. Má to však dvě zásadní podmínky. „Možnost těžby písku ověřovala studie. Pokud by těžba zafinancovala odbahnění a pokud by nezhoršila podmínky pro rekreaci, což rozhodně nebude jednoduché, potom jde o opatření, o němž bych rád diskutoval,“ doplnil náměstek.