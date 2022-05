Kemp Stříbrný rybník opět vylepšili, přednost mají hosté s delším pobytem

Když v roce 1963 vznikl Stříbrný rybník, Hradec Králové měl s areálem obrovské rekreační plány. Město do něj před 60 lety plánovalo napumpovat deset milionů korun, což je podle inflační kalkulačky dnešních více než 142 milionů.

Tehdejší vize se ale nikdy nenaplnily, Stříbrňák včetně kempu se zasekl v umakartově-bakelitových časech a nejviditelnější známkou evoluce byla stavba tobogánu asi před 30 lety.

Zato teď zažívá Stříbrný rybník zlaté časy a město jej má dokonce za „zlaté vejce“. Areál od 1. ledna 2020, kdy jej převzala společnost Městské lesy Hradec Králové, zaznamenal obrovský vzestup, který navíc nekončí.

Projevuje se to i v rekordním zájmu o kemp. Zatímco donedávna to byl spíš boj o turisty, dnes už si správce spíš vybírá, když dává přednost týdenním turnusům například před víkendovými pobyty.

Malé hradecké Chorvatsko

Už před loňskou sezonou tu investice byly vidět již od vrátnice. Od té doby se však podařilo areál dále zvelebit.

Za někdejším tobogánem, který před lety dosloužil a spíš než zážitkem hrozil úrazem, byl ještě nedávno zhroucený plot, za ním neudržovaný les s náletovými stromy a nepořádkem starým několik desetiletí.

Teď je za novými mobilhomy vzorně udržovaný borový háj, kde je pod korunami stromů místo pro další stovky karavanistů či turistů ve stanech. Podoba s chorvatskými kempy je až na chybějící šumění Jadranu zarážející.

„Máme k dispozici plány z roku 1963 a už v té době se v té lokalitě počítalo s vybudováním příjemného prostoru pro umístění stanů i karavanů. Prostor již máme připravený, nedávno jsme vyseli trávu. V příštím roce bychom tu rádi udělali deset nových pevných šestiúhelných stanů pro děti, například pro tábory nebo školy v přírodě,“ upozorňuje šéf městských lesů Milan Zerzán.

Svatba na Stříbrňáku

Sousední vesnička čtyřmístných dřevěných mobilhomů se rozrostla na rovných deset. Jsou vybavené kuchyňkou, sociálním zařízením, televizí či klimatizací, denní pronájem stojí 2 200 korun a zájem hostů o ubytování je ohromný.

Na místě někdejších převlékáren je nová hala s bufetem a toaletami. Uvnitř je až 120 míst k sezení a kromě firemních večírků či koncertů se tu bude i oddávat. Svatbu si pro letošní rok na Stříbrném rybníku zatím rezervovalo už osm párů.

Přímo před halou je velkoplošná obrazovka letního kina, podle provozovatele tu není problém uspořádat akci až pro šest stovek lidí. Kromě haly, mobilhomů z Litvy a rozšířeného kempu jsou další novinkou nová parkovací místa, příjezdová cesta od Svinar, zkultivované a zvětšené pláže na poloostrově, místo na grilováni a dokonce i vlek pro vodní lyžování.

Odbahnění snad do dvou let

Příští rok je v plánu stavba až šesti chatek na kůlech se saunou a v roce 2024 by se rybník mohl dočkat investice, na kterou se čeká nejdéle - odbahnění za více než dvacet milionů korun.

„Dnes už asi nikdo nepochybuje, že převzetí střediska městskými lesy byl pozitivní krok. Stříbrný rybník by mohl sloužit jako vzor pro další městské společnosti, jak se dá spravovat městský majetek. Rozvíjí se to tu, ještě zdaleka nejsme na konci a myslím, že jednou to bude zlaté vejce města,“ říká Pavel Marek (ANO), náměstek primátora pro správu majetku města.

Podle Milana Zerzána do areálu radnice se společností města investovaly asi 37 milionů korun a letos očekává zisk kolem šesti milionů korun.

„Začíná se nám vracet to, co jsme investovali. Návratnost našich nákladů dělá tři až čtyři roky, což myslím vůbec není špatné. Zjistil jsem, že Stříbrňák je pro spoustu Hradečáků srdcovou záležitostí, mají na něj spoustu vzpomínek a někteří tu strávili dětství. O to raději jsme, že jej můžeme spravovat a vylepšovat,“ upozorňuje Zerzán, který odhaduje, že kemp za rok ubytuje asi sto tisíc lidí.

Uprchlíci už z chatek odešli

Po covidovém půstu je prý obrovská poptávka po školních zájezdech a každý víkend si tu rezervuje místo až 60 karavanů.

„Máme domluvené velké akce, rozjíždíme letní kino, přemýšlíme i o vánočních trzích. A zájem je mimořádný. Nedávno jsme brali každého, dnes už si vybíráme. Upřednostňujeme týdenní turnusy vždy od soboty, ty kratší jen pokud vůbec nějaká místa zbudou,“ popisuje Zerzán.

Připravené na sezonu už jsou i chatky, ve kterých byli ještě před několika dny ubytovaní ukrajinští uprchlíci. Téměř dva měsíce jich tu v provizorních táborových podmínkách žilo kolem 80, poslední odešli 2. května.

„Měl jsem jednání s vedením centra pomoci KACPU a dohodli jsme se, že část uprchlíků se přemístí do jiných lokalit a díl s vazbami na Hradec Králové dostal azyl v ubytovacích kapacitách města,“ uvádí Marek. „Jsme rádi, že jsme mohli pomoct, ale přes sezonu tu uprchlíci zůstat nemohli,“ doplňuje Zerzán.