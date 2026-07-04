Teploměr stoupá nad 30 stupňů, na hladině se houpe obří žluto-modrý nafukovací hrad, travnaté břehy jsou posekané a restaurace čepuje pivo do orosených půllitrů.
Jen ve vodě nikdo. Občas to žbluňkne a na slunci se zalesknou šupiny ryb vyskakujících nad hladinu. Na pláži si jen dva malí hoši budují hrady z písku. Pohled na liduprázdný Stříbrný rybník na začátku hlavní sezony je smutný.
Kemp láká na zážitky
V sobotu 4. července od 14:00 do 20:00 se v kempu na Stříbrném rybníku konají Vinné lesní slavnosti s ochutnávkami vína.
Vysvětlení visí u vchodu. Koupací sezona je ukončena, vstup do vody jen na vlastní nebezpečí a razítko krajské hygieny, která verdikt vydala 18. června. Už v květnu avizovala zhoršenou kvalitu.
Koupání není zakázané, ještě koncem června byl kemp slušně zaplněn díky školním výletům, na letní sezonu je vypulírovaný. Ale voda k osvěžení, natož k plavání rozhodně příliš neláká.
Do rybníka letos nepřiteklo nic
Populární Stříbrňák doplatil na jarní rozmary počasí, hlavně na extrémní sucho v novohradeckých lesích.
„Stříbrňák je zkrátka teplá louže. Vždy na jaře sem přitékala voda a v březnu jsme přítok zastavovali. Jenže letos po Novém roce nepřitekla ani kapka. V celém rybníce se nevyměnila voda, všechna je z loňska,“ říká Milan Zerzán, šéf správcovské společnosti Městské lesy Hradec Králové.
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Vypustit, odbahnit. Populární kemp Stříbrný rybník vybuduje trubku do řeky
Provozovatel se už od svého nástupu před sezonou v roce 2020 snaží na radnici lobbovat za jakékoli opatření vedoucí k čistší vodě bez zelených sinic, ale až letos dostal svolení vybudovat 300metrové potrubí od řeky Orlice. Stavět se však bude moci až na sklonku další sezony.
I v jiných rybnících, o něž se starají městské lesy, je situace kritická. „Zrovna jsme měřili hodnoty v rybníku Datlík. Je tam 27 stupňů a nulový kyslík. Opravdu se může stát, že nám všechny ryby vyhynou,“ přiznává Zerzán.
Plavou jen otrlí
Prázdný rybník ostře kontrastuje se zásadní proměnou kempu. Vše je vyvedeno ve dřevu – vkusné mobilhomy, nové chaty s molem, převlékárny, restaurace nebo klubovna až pro stovku hostů.
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Voda však není v nejlepší formě. A je jí málo. Na břehu je vidět, kam za normálních okolností sahá hladina, k optimu jí chybí necelý metr. Schází desítky tisíc kubíků vody, což je při celkovém objemu 160 tisíc metrů krychlových zásadní. Abnormální sucho ilustrují i jedličky, které vždy v předjaří vysazují děti. Zatímco ty loňské přežily, letošní uschly.
Kemp však žije a restaurace v době oběda stěží stíhá. „Jsme tu se školním výletem a koupání máme od doprovodu zakázáno. Ale i kdyby to bylo povolené, asi bychom tam nevlezly,“ shodla se při pobytu koncem června trojice děvčat z Úval u Prahy, která se slunila na dřevěném molu.
„Je to strašná škoda. Až na mě padá lehký splín, když si vzpomenu, jak živo tu bývá, když je voda normální. Do vody jdu maximálně po kolena, dál ani náhodou. Nechci nic riskovat,“ podotkl pan Lubomír, který pamatuje roky, kdy byly pláže Stříbrňáku obsypány stovkami plavců.
Až asi po dvaceti minutách se v třicetistupňovém vedru do vody přece jen odváží první.
„Když už jsem přijel, přece to neotočím a nepojedu zpátky do rozpáleného Hradce. Jsou tu sprchy s pitnou vodou, takže se nemám čeho bát, ne?“ mínil Petr Chlumský, zatímco přítelkyně ho raději pozorovala z pláže.
Chaty odhlásilo pár lidí
„Mrzí mě, že špatnou vodu nejvíc odnesou Hradečáci. Rekreanti v kempu tu mají spoustu jiného vyžití v lesích, takže velkého propadu se neobávám,“ uvádí šéf městských lesů.
Sinice však už mají na svědomí i první odhlášené chaty. „Zatím jsou to spíš ojedinělé případy. Každopádně pro nás jsou rozhodující karavanisté, kteří nám spolu s klasickými stany mohou vydělat mezi třemi až čtyřmi miliony korun. Uvidíme, jak nám voda zahýbe se sezonou, každopádně například červen byl díky kampani v Praze a okolí výborný a určitě nám pomůže zacelit případné prázdninové výpadky,“ odhaduje Zerzán.
Na konci června byl kemp hodně zaplněný školními výlety. Navzdory zprávám o horší kvalitě vody se tu však s propadem obsazenosti zásadně nepotýkají, ani rezervované pobyty na prázdniny tomu nenasvědčují.
„Mobilhomy jsou na léto slušně obsazeny. Chatky jsou rozebrané z 50 až 70 procent, na druhou půli července budou plné. Na srpen jsou chatky objednané z 50 až 70 procent, ale na ně ještě uděláme kampaň. U treehouse, ubytování v korunách stromů, zbývá asi polovina kapacity,“ popisuje Aneta Bůžková z Městských lesů.
Ohledně stanů a karavanů je podle ní zájem standardní, za hezkého počasí přijíždí víc lidí. Momentálně prý táhne zřejmě i akce s vínem.
Zkusí obnovit koupací sezonu
Ani koupací sezona, kterou na Stříbrňáku poznamenaly sinice, nemusí být definitivně ztracena.
„Nemáme ve vodě nebezpečné sinice jako na Lipně, nebo dokonce fekální látky. Jen zvýšené množství zelených sinic, které za určitých okolností mohou vymizet. Máme domluvené další rozbory a když se situace zlepší, koupací sezonu obnovíme. Navíc hygiena vydala jen varování, nikoli zákaz,“ upozornil správce koncem června. Nesmí však nasadit chemii.
Kontrolní vzorek vody už byl začátkem července na rozboru, ale výsledek bude znám až v týdnu od 6. července.
„Na pohled se situace s vodou zlepšila, vzorek se teprve kultivuje. Doufáme ve znovuobnovení koupací sezony,“ říká Aneta Bůžková z Městských lesů.
Na Stříbrňáku zatím platí červený smajlík, což znamená, že voda není vhodná ke koupání a může být zdravotním rizikem hlavně pro citlivé lidi, těhotné ženy, alergiky či děti.
Možná bude nový bazén
Ve hře jsou i jiná opatření, jak na Stříbrňáku zlepšit situaci s vodou. První je potrubí k Orlici sloužící k vypuštění a odbahnění rybníka. Pak jsou tu další dva nápady, zatím ve fázi lobbování na radnici. Potrubím do řeky by se totiž mohlo i napouštět. Další možností je podstatné prohloubení rybníka obnovením těžby písku.
Provozovatel zkusil do boje nasadit dravé candáty, kteří požírají potěr bílých ryb. Právě ty totiž přispívají k množení sinic.
A právě několik set vysazených candátů je velkou neznámou. Zdá se, že příliš nepomohli. Zdržují se v hlubší vodě, a když nepřežijí neokysličenou, klesnou ke dnu a nikdo neví, jestli ve Stříbrném rybníce stále jsou. Podle městských lesníků je teď na řadě tvrdší a rychlejší řešení než dravci.
„Podobné sucho může přicházet častěji. Každopádně se nechci dočkat toho, aby se ze Stříbrňáku stala smradlavá louže. To bych kemp zavřel. Právě proto usilujeme o prohloubení. A nejen to, rád bych dostal do hry i stavbu bazénu,“ zdůrazňuje Milan Zerzán.