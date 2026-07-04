Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Oběť sucha. Do Stříbrného rybníka vlezou jen otrlí, kemp uvažuje o bazénu

,
  7:03
Na Stříbrném rybníku v hradeckých Malšovicích provozovatel městské kempu...

Na Stříbrném rybníku v hradeckých Malšovicích provozovatel městské kempu ukončil koupací sezonu k 18. červnu 2026, hygienici totiž zjistili vodu nevhodnou ke koupání. Koupání je zatím na vlastní nebezpečí. Kontrolní vzorek vody už byl začátkem července na rozboru, ale výsledek bude znám až v týdnu od 6. července. Kemp dál běžně funguje. Snímek zelené vody je z konce června. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
38 fotografií
Sinice v hradeckém Stříbrném rybníce rekordně rychle stoply koupací sezonu. Kemp na okraji Hradce Králové je zaplněný, ale ve vodě plavou jen ryby. Hradecké Městské lesy, které kemp provozují, se snaží najít řešení: chystají propojení rybníka s řekou Orlicí a uvažují o jeho prohloubení. Možností by byl i bazén.

Teploměr stoupá nad 30 stupňů, na hladině se houpe obří žluto-modrý nafukovací hrad, travnaté břehy jsou posekané a restaurace čepuje pivo do orosených půllitrů.

Jen ve vodě nikdo. Občas to žbluňkne a na slunci se zalesknou šupiny ryb vyskakujících nad hladinu. Na pláži si jen dva malí hoši budují hrady z písku. Pohled na liduprázdný Stříbrný rybník na začátku hlavní sezony je smutný.

Kemp láká na zážitky

V sobotu 4. července od 14:00 do 20:00 se v kempu na Stříbrném rybníku konají Vinné lesní slavnosti s ochutnávkami vína.

Vysvětlení visí u vchodu. Koupací sezona je ukončena, vstup do vody jen na vlastní nebezpečí a razítko krajské hygieny, která verdikt vydala 18. června. Už v květnu avizovala zhoršenou kvalitu.

Koupání není zakázané, ještě koncem června byl kemp slušně zaplněn díky školním výletům, na letní sezonu je vypulírovaný. Ale voda k osvěžení, natož k plavání rozhodně příliš neláká.

Do rybníka letos nepřiteklo nic

Populární Stříbrňák doplatil na jarní rozmary počasí, hlavně na extrémní sucho v novohradeckých lesích.

„Stříbrňák je zkrátka teplá louže. Vždy na jaře sem přitékala voda a v březnu jsme přítok zastavovali. Jenže letos po Novém roce nepřitekla ani kapka. V celém rybníce se nevyměnila voda, všechna je z loňska,“ říká Milan Zerzán, šéf správcovské společnosti Městské lesy Hradec Králové.

Vypustit, odbahnit. Populární kemp Stříbrný rybník vybuduje trubku do řeky

Provozovatel se už od svého nástupu před sezonou v roce 2020 snaží na radnici lobbovat za jakékoli opatření vedoucí k čistší vodě bez zelených sinic, ale až letos dostal svolení vybudovat 300metrové potrubí od řeky Orlice. Stavět se však bude moci až na sklonku další sezony.

I v jiných rybnících, o něž se starají městské lesy, je situace kritická. „Zrovna jsme měřili hodnoty v rybníku Datlík. Je tam 27 stupňů a nulový kyslík. Opravdu se může stát, že nám všechny ryby vyhynou,“ přiznává Zerzán.

Plavou jen otrlí

Prázdný rybník ostře kontrastuje se zásadní proměnou kempu. Vše je vyvedeno ve dřevu – vkusné mobilhomy, nové chaty s molem, převlékárny, restaurace nebo klubovna až pro stovku hostů.

30. dubna 2026

Voda však není v nejlepší formě. A je jí málo. Na břehu je vidět, kam za normálních okolností sahá hladina, k optimu jí chybí necelý metr. Schází desítky tisíc kubíků vody, což je při celkovém objemu 160 tisíc metrů krychlových zásadní. Abnormální sucho ilustrují i jedličky, které vždy v předjaří vysazují děti. Zatímco ty loňské přežily, letošní uschly.

Kemp však žije a restaurace v době oběda stěží stíhá. „Jsme tu se školním výletem a koupání máme od doprovodu zakázáno. Ale i kdyby to bylo povolené, asi bychom tam nevlezly,“ shodla se při pobytu koncem června trojice děvčat z Úval u Prahy, která se slunila na dřevěném molu.

„Je to strašná škoda. Až na mě padá lehký splín, když si vzpomenu, jak živo tu bývá, když je voda normální. Do vody jdu maximálně po kolena, dál ani náhodou. Nechci nic riskovat,“ podotkl pan Lubomír, který pamatuje roky, kdy byly pláže Stříbrňáku obsypány stovkami plavců.

Až asi po dvaceti minutách se v třicetistupňovém vedru do vody přece jen odváží první.

„Když už jsem přijel, přece to neotočím a nepojedu zpátky do rozpáleného Hradce. Jsou tu sprchy s pitnou vodou, takže se nemám čeho bát, ne?“ mínil Petr Chlumský, zatímco přítelkyně ho raději pozorovala z pláže.

Chaty odhlásilo pár lidí

„Mrzí mě, že špatnou vodu nejvíc odnesou Hradečáci. Rekreanti v kempu tu mají spoustu jiného vyžití v lesích, takže velkého propadu se neobávám,“ uvádí šéf městských lesů.

Sinice však už mají na svědomí i první odhlášené chaty. „Zatím jsou to spíš ojedinělé případy. Každopádně pro nás jsou rozhodující karavanisté, kteří nám spolu s klasickými stany mohou vydělat mezi třemi až čtyřmi miliony korun. Uvidíme, jak nám voda zahýbe se sezonou, každopádně například červen byl díky kampani v Praze a okolí výborný a určitě nám pomůže zacelit případné prázdninové výpadky,“ odhaduje Zerzán.

Na konci června byl kemp hodně zaplněný školními výlety. Navzdory zprávám o horší kvalitě vody se tu však s propadem obsazenosti zásadně nepotýkají, ani rezervované pobyty na prázdniny tomu nenasvědčují.

„Mobilhomy jsou na léto slušně obsazeny. Chatky jsou rozebrané z 50 až 70 procent, na druhou půli července budou plné. Na srpen jsou chatky objednané z 50 až 70 procent, ale na ně ještě uděláme kampaň. U treehouse, ubytování v korunách stromů, zbývá asi polovina kapacity,“ popisuje Aneta Bůžková z Městských lesů.

Ohledně stanů a karavanů je podle ní zájem standardní, za hezkého počasí přijíždí víc lidí. Momentálně prý táhne zřejmě i akce s vínem.

Zkusí obnovit koupací sezonu

Ani koupací sezona, kterou na Stříbrňáku poznamenaly sinice, nemusí být definitivně ztracena.

„Nemáme ve vodě nebezpečné sinice jako na Lipně, nebo dokonce fekální látky. Jen zvýšené množství zelených sinic, které za určitých okolností mohou vymizet. Máme domluvené další rozbory a když se situace zlepší, koupací sezonu obnovíme. Navíc hygiena vydala jen varování, nikoli zákaz,“ upozornil správce koncem června. Nesmí však nasadit chemii.

Kontrolní vzorek vody už byl začátkem července na rozboru, ale výsledek bude znám až v týdnu od 6. července.

„Na pohled se situace s vodou zlepšila, vzorek se teprve kultivuje. Doufáme ve znovuobnovení koupací sezony,“ říká Aneta Bůžková z Městských lesů.

Na Stříbrňáku zatím platí červený smajlík, což znamená, že voda není vhodná ke koupání a může být zdravotním rizikem hlavně pro citlivé lidi, těhotné ženy, alergiky či děti.

Možná bude nový bazén

Ve hře jsou i jiná opatření, jak na Stříbrňáku zlepšit situaci s vodou. První je potrubí k Orlici sloužící k vypuštění a odbahnění rybníka. Pak jsou tu další dva nápady, zatím ve fázi lobbování na radnici. Potrubím do řeky by se totiž mohlo i napouštět. Další možností je podstatné prohloubení rybníka obnovením těžby písku.

Provozovatel zkusil do boje nasadit dravé candáty, kteří požírají potěr bílých ryb. Právě ty totiž přispívají k množení sinic.

Na Stříbrném rybníku v hradeckých Malšovicích provozovatel městské kempu ukončil koupací sezonu k 18. červnu 2026, hygienici totiž zjistili vodu nevhodnou ke koupání. Koupání je zatím na vlastní nebezpečí. Kontrolní vzorek vody už byl začátkem července na rozboru, ale výsledek bude znám až v týdnu od 6. července. Kemp dál běžně funguje. Snímek zelené vody je z konce června.
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
38 fotografií

A právě několik set vysazených candátů je velkou neznámou. Zdá se, že příliš nepomohli. Zdržují se v hlubší vodě, a když nepřežijí neokysličenou, klesnou ke dnu a nikdo neví, jestli ve Stříbrném rybníce stále jsou. Podle městských lesníků je teď na řadě tvrdší a rychlejší řešení než dravci.

„Podobné sucho může přicházet častěji. Každopádně se nechci dočkat toho, aby se ze Stříbrňáku stala smradlavá louže. To bych kemp zavřel. Právě proto usilujeme o prohloubení. A nejen to, rád bych dostal do hry i stavbu bazénu,“ zdůrazňuje Milan Zerzán.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Obscene Extreme ukáže 85 kapel, kvůli stavu areálu pořadatel hrozí odchodem

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Blíží se uznávaný festival nejtvrdší hudby Obscene Extreme. Od 1. do 5. července zahraje v Trutnově rekordních 85 kapel z celého světa. Dlouholetý pořadatel Miloslav „Čurby“ Urbanec si přeje, aby...

Rarita. V Hradci hnízdí pár orlů mořských, invazní husice už spořádali

Orli mořští na jaře 2026 prvně zahnízdili v hradeckých lesích.

Vidět na české obloze orla mořského je svátek. V Hradci Králové jen kilometr od točny trolejbusů na Svatováclavském náměstí se nachází ještě vzácnější rarita. Největší český dravec a kriticky...

Nezapomeňte žít! Rocker Yungblud v Hradci budoval komunitu a vyzýval k pospolitosti

Britský rocker Yungblud uspořádal v hradeckém Parku 360 festival Bludfest. (27....

Britská rocková hvězda Yungblud v hradeckém Parku 360 na svém vlastním Bludfestu opečovával stále se rozrůstající komunitu fanoušků. Ti se v rekordní sobotní výhni ponořili do pohádkového světa...

Půjčíte nám Kupku? Dárek mámě od Ani Geislerové přitáhl v Rychnově davy

Galerista Vladimír Lekeš, Věra, Aňa a Ester Geislerovy u vzácného obrazu...

S nebývalým zájmem veřejnosti se v pátek odpoledne setkala Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou. Vernisáž výstavy Sakra familia!, která představuje díla umělecké rodiny Geislerových, přitáhla...

Oběť sucha. Do Stříbrného rybníka vlezou jen otrlí, kemp uvažuje o bazénu

Na Stříbrném rybníku v hradeckých Malšovicích provozovatel městské kempu...

Sinice v hradeckém Stříbrném rybníce rekordně rychle stoply koupací sezonu. Kemp na okraji Hradce Králové je zaplněný, ale ve vodě plavou jen ryby. Hradecké Městské lesy, které kemp provozují, se...

4. července 2026  7:03

Favorit? V Nové Pace jsem začal jako akrobat, vzpomíná autokrosař Novotný

Autokrosař Jakub Novotný na snímku z Nové Paky.

Jako obhájce evropského titulu bude Jakub Novotný o víkendu patřit v Nové Pace k favoritům. I proto, že pojede doma. Z nedalekého Konecchlumí, kde bydlí, to má na trať ve Štikovské rokli jen několik...

3. července 2026  10:39

Za zfušovaný nátěr chtěla partička připlatit, po nátlaku jim senior dal tisíce navíc

Řemeslníci natřeli seniorovi střechu, policie řeší podezření na podvod.

Hradečtí policisté varují před pochybnými řemeslníky, kteří cílí na seniory. Momentálně se zabývají podezřením na podvod, kdy si čtveřice mužů dohodla se seniorem v Hradci Králové, že mu natřou...

3. července 2026  10:30

Bojovali u Hradce. Jeden se stal prezidentem, druhý zemřel, líčí badatelé

Pruští vojáci v Muzeu války 1866 na Chlumu (29. června 2026)

Hindenburg a Hohenzollern 1866 – Příběh slávy a zkázy je název nové historické brožury s dosud neznámými příběhy od Hradce Králové vydané ke 160. výročí jedné z největších a nejkrvavějších bitev 19....

3. července 2026

„Vedení města to po...“ Část Hradce svírá strach z ubytovny pro stovky dělníků

Premium
Majitel areálu bývalého masokombinátu v Březhradu chystá kontejnerovou...

Když v zimě v Březhradu padly desítky stromů v borovém háji firmy Eurologis, místní tušili problém. Po několika měsících už má městská část Hradce Králové jasno a obavy ještě zesílily. Místo borovic...

2. července 2026  12:14

Stovky vojáků, dechovky i filharmonie. Hradec si připomene 160 let od bitvy

Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu...

Kulaté výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866 letos pořadatelé připomenou ve velkém stylu. Pietní akce startují v pátek odpoledne přímo v dějišti bitvy. Bohatý program se poté přesune do...

2. července 2026  9:04

V hořícím autoservisu bouchaly spreje s barvami, jeden hasič se přehřál

Hasiči zasahující u požáru autoservisu ve Dvoře Králové se museli vyrovnat s...

Rozsáhlý požár zachvátil v pondělí halu autoservisu ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Vyjelo k němu osm hasičských jednotek. Patrně kvůli horkému počasí a přehřátí se museli o jednoho z...

30. června 2026  10:02,  aktualizováno  2. 7. 8:41

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

1. července 2026  17:07

Kopec, údolí, kopec, údolí. Náročný obchvat Náchoda je už v krajině vidět

Obchvat Náchoda poblíž železniční trati u Vysokova (29. června 2026)

S velkým očekáváním sledují obyvatelé Náchoda i projíždějící řidiči práce na stavbě obchvatu. Přeložku silnice I/33 za 3,18 miliardy korun bez započtení daně začali silničáři budovat loni v březnu a...

1. července 2026  10:30

Opilý muž málem umlátil jiného. Policie nakonec obvinila i svědka

Policejní auto.

V případu brutálního útoku na benzince ve Dvoře Králové na Trutnovsku kriminalisté stíhají dalšího muže. Už dříve obvinili opilce, který podle vyšetřování zbil a vážně zranil jiného opilého muže....

30. června 2026  16:01

Méně pušek a eráru, víc příběhů, emocí, osudů. Válečné muzeum u Hradce otvírá

Pruský voják pálí v lese Svíb, ukazuje Muzeum války 1866 na Chlumu. (29. června...

Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové představilo novou expozici. Místo vitrín s dobovými artefakty nabídne interaktivní prvky a příběhy. Muzeum se po téměř tříleté přestavbě otevře 3....

29. června 2026  17:59

Česnek do samosběru nevydržel. Z pole ho zloděj odvezl 200 kilo, vjel tam autem

Neznámý zloděj odvezl z pole v Kratonohách 200 kilogramů česneku.

Z pole v Kratonohách na Královéhradecku zmizelo před týdnem přes noc 200 kilogramů česneku. Farmáři vyčíslili škodu na 40 tisíc korun. Policisté hledají svědky, kteří viděli podezřelý pohyb lidí či...

29. června 2026  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.