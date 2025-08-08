Neznámí muži se objevili u stánku ve čtvrtek 7. srpna kolem 11:40. Na fotografiích zveřejněných na facebookovém profilu „Koupaliště A Kemp Pecka“ je vidět dva zhruba padesátníky v černých tričkách. Jeden je silnější s oholenou hlavou a slunečními brýlemi na čele, druhý je štíhlejší a v kšiltovce. Přijeli černou Škodou Octavií.
„Jedná se zhruba o dva tisíce korun. Ti pánové při své šikovnosti sehráli na slečnu brigádnici divadlo. Šlo o nákup a pak požadavek na rozměnění peněz,“ uvedl Jiří Šacler z recepce kempu.
„Přišli k baru každý zvlášť a dělali, že se neznají, i když podle kamerového záznamu přijeli i odjeli stejným autem. Jeden si objednal nákup za 10 či 20 korun a platil dvoutisícovkou. Když kolegyně peníze vracela, tak ji zastavili, peníze začali různě přehazovat mezi prsty, poprosili, jestli by rozměnila ještě tuhle a tuhle bankovku. Do toho ten druhý ve frontě začal skákat do rozhovoru, až se v tom ztratila a zmizely jí peníze zpod ruky,“ popsal dění u stánku Jiří Šacler.
Případem se už zabývají policisté z Nové Paky. „Věc jsme zatím kvalifikovali jako přestupek proti majetku. Škoda je vyčíslena na dva tisíce korun. Zatím jsme na začátku a zjišťujeme okolnosti. Žena měla být při směňování peněz podvedena dvěma muži dosud neznámé totožnosti,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Poté, co kemp zveřejnil příspěvek na sociálních sítích, se jim už během pátku ozvali ze sedmi dalších míst ve východních Čechách, že mají podobnou zkušenost. „Ozývají se další areály, které nejspíš ta stejná dvojice navštívila. Zkoušejí to na více místech, i tam, co jsem slyšel, šlo o podobné částky,“ řekl pracovník kempu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
„Víme zatím pouze o tomto případu, další oznámení nemáme,“ řekla mluvčí.
Kemp vyzval na Facebooku, aby se ozvali lidé, kteří dvojici poznají.
|
24. ledna 2017