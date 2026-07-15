Internetové stránky podniku velkým písmem hlásají „Jediný kebab svého druhu.“ Na variantu XXL takový popis sedí stoprocentně. Tak monstrózní pokrm se skutečně jen tak nevidí. Napěchovaný v housce váží půldruhého kilogramu, stočený v tortille je zhruba o 300 gramů lehčí.
Základní ingredience jsou stejné jako u klasiky: kuřecí nebo hovězí maso, zelenina, hranolky a omáčka. Navíc tam je restovaná cibulka, smažený sýr a brusinková omáčka.
Zapíchnutá vidlička v něm vypadá spíš jako párátko. Je nutné ho držet v obou rukou.