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Gigantický kebab se smažákem je hit. Do Jaroměře na něj lidi jezdí z Prahy i Moravy

Tomáš Plecháč
  16:30

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Bistro U Dudka v Jaroměři hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který váží téměř 1,5 kilogramu a obsahuje 300 gramů masa. (14. července 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na neobvyklou specialitu vsadil majitel jaroměřského Bistra U Dudka. Hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který váží téměř 1,5 kilogramu a obsahuje 300 gramů masa. Už na první pohled vzbuzuje údiv a respekt. Zasytí několik strávníků naráz. Najdou se ovšem i maxi jedlíci, kteří ho snědí na posezení.

Internetové stránky podniku velkým písmem hlásají „Jediný kebab svého druhu.“ Na variantu XXL takový popis sedí stoprocentně. Tak monstrózní pokrm se skutečně jen tak nevidí. Napěchovaný v housce váží půldruhého kilogramu, stočený v tortille je zhruba o 300 gramů lehčí.

Základní ingredience jsou stejné jako u klasiky: kuřecí nebo hovězí maso, zelenina, hranolky a omáčka. Navíc tam je restovaná cibulka, smažený sýr a brusinková omáčka.

Zapíchnutá vidlička v něm vypadá spíš jako párátko. Je nutné ho držet v obou rukou.

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