Kavárna žádá od Hradce dva miliony za zmařenou investici do benzinky

Stylová prvorepubliková čerpací stanice v Koutníkově ulici se už od loňského listopadu měla proměnit v moderní kavárnu, kde řidič svou objednávku dostane vyřízenu přímo do okénka. Na frekventované výpadovce směrem na Jičín či Trutnov plánovala svou provozovnu rozjet společnost CrossCafe.

Přestože benzinka už byla těsně před otevřením, z velkých plánů sešlo. A kavárenská síť se hodlá bránit.

Pumpa s velkými okny v litinových rámech a přístřeškem se světlíkem byla prázdná dlouhou řadu let. Až vloni ji od města odkoupila kavárenská síť a dala jí nejen nápad, ale i typický červenobílý nátěr s velkou cedulí.

Plány byly jasné: řidič přijede k okénku, přímo z vozu si objedná kávu nebo dezert a zase odjede.

Projekt však narazil na hradeckém magistrátu. Kvůli stížnostem místních nechal stavební úřad od dopravního inspektorátu vypracovat posudek, který konstatoval, že kavárna přináší mnoho dopravních rizik. Stavební úřad proto firmě odebral už dříve vydané stavební povolení.

Otevřeme, tvrdila firma dříve. Reklamy sundala a teď mlčí

O problému jako první informovala už vloni na jaře MF DNES. V té době ještě kavárenská síť optimisticky tvrdila, že se nic neděje a že otevře v termínu. To se nestalo, přestože na moderní kavárnu už podél silnic lákaly billboardy a na pumpě se objevily obrovské nápisy CrossCafe drive.

„Stavba je dokončena. Aktuálně pracujeme na termínu otevření, jakmile budeme mít novější zprávy, budeme vás informovat,“ odepsala stručně před několika měsíci na dotazy redakce manažerka marketingové komunikace CrossCafe Vendula Mrázová.

Od té doby však síť mlčí. Mezitím jen z čerpací stanice zmizely reklamní cedule a ze silnic billboardy. Po kavárně zbyla jen červenobílá fasáda a překryté logo s výstražným nápisem: Soukromý majetek, vstup zakázán.

Firma nabídla městu dohodu o odškodném. To chybu popírá

Místo iniciativy o brzké otevření se rozhořela jiná bitva: franšízová společnost se po nevydařené investici rozhodla zahojit a po městě žádá dvoumilionové odškodné.

„Městu byla nabídnuta dohoda, kterou však odmítlo. Nyní budeme čekat, jak se společnost dál zachová. CrossCafe argumentuje něčím, co se podle mě ukazuje jako nesprávné. Policie jednoznačně řekla, že to v daném místě nelze dopravně řešit. Máme pocit, že jsme nijak nepochybili. Pochybil investor, když si řádně neošetřil svůj záměr,“ řekl náměstek primátora pro územní plánování a investice Jiří Bláha (ODS).

Stejný názor má i Věra Pourová (ANO), náměstkyně primátora pro správu majetku města: „Společnosti bylo odebráno stavební povolení. Zjistilo se totiž, že dopravně není možné projekt realizovat. Stavebník se posléze obrátil s požadavkem na náhradu škod, které mu měly vzniknout. Situace je poměrně složitá: stavebník zřejmě nedoložil vše potřebné při stavebním řízení, a proto povolení nebylo vydané zcela v souladu s tou situací, která tam byla.“

MF DNES zkoušela získat vyjádření i od společnosti CrossCafe. Odpovědi na dotazy, proč síť od města žádá dva miliony a co bude dál s objektem, však ani po týdnu nedorazily.

O odškodnění se bude dál jednat. Město platit nechce

Město prý nyní musí zjistit, do jaké míry kavárenská síť pochybila. „Sice se domáhá náhrady škody, ale my s tím nejsme zajedno a chceme o tom dál jednat. Každopádně předložený návrh neakceptujeme. Chtít po nás přes dva miliony korun není na místě,“ uvedla Pourová.

Náměstek Martin Hanousek (Zelení a Změna pro Hradec) namítl, že odškodné by měla společnost vymáhat u státní správy, tedy na stavebním úřadu, který stavební povolení odebral, a nikoli po městě. Pourová se však domnívá, že město by stejně mohlo za škodu zodpovídat.

„Společnosti bylo zpětně odebráno stavební povolení. Zákon říká, že pokud státní správa - v tomto případě stavební úřad - udělá chybu, tak poškozený může hledat náhradu u státu, v tomto případě by to bylo u ministerstva pro místní rozvoj. Je to podobné jako u soudních sporů. Ale společnost se zároveň může domáhat náhrady škody i u toho, kdo to způsobil, tedy po městě a my bychom poté tu náhradu měli chtít po úřednících. V konečném důsledku to může padnout celé na město,“ pokračovala náměstkyně Pourová.

Ta by v případě rozumné dohody byla ochotná hledat cestu. „V některých případech město kompenzaci poskytne, zejména pokud se kvůli jeho činnosti omezí provozovateli nějakým způsobem podnikání. Tak budeme postupovat i v tomto případě, kde o případné kompenzaci a její výši budeme dál jednat. Je to ještě na dlouhá jednání,“ říká náměstkyně Pourová.

Historik: Benzinka je jedinečná. Jen mohla zůstat bílá

Ještě než CrossCafe začalo benzinku předělávat na rychlou kavárnu, zájem o ni projevili i památkáři a historici. Upozorňovali, že podobně dochovaných objektů je v České republice velmi málo.

Historik umění Ladislav Zikmund-Lender, který se zabývá architekturou a designem 19. a 20. století, tvrdil, že pumpa na Gočárově okruhu byla jedinečnou autentickou stavbou nejen na území Hradce Králové.

„V roce 2016 jsem se snažil o zařazení benzinky mezi kulturní památky, ale město nápad odmítlo podpořit,“ řekl, ale zároveň se zastal nynějšího majitele.

Zdůraznil, že současná podoba objektu nijak nenarušuje památkové a architektonické kvality. „Můžeme to označit za dobrý kompromis mezi zachováním památky a změnou záměru,“ uvedl historik.

Výhrady má jen k barvě: „Kdyby ho majitelé nechali čistě bílý, byla by stavba více viditelná. Určitě by více zářila do krajiny a poutala řidiče, což byl i původní záměr benzinky.“

