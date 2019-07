Trutnovští vyhráli boj o podobu Kauflandu. Posune se dál od domů

Odpor proti přestavbě Trutnovští vyjádřili už na začátku roku. Nelíbilo se jim, že starý dvoupatrový obchod na sídlišti Zelená Louka má nahradit nová jednopatrová hala, avšak s plochou o padesát metrů širší. Kvůli rozšíření a zásobovací rampě mělo jít k zemi třicet vzrostlých stromů a zmizela by i desítka parkovacích míst.

„Už teď není na Zelence kde zaparkovat. Chudáci v těch barácích okolo, ti se můžou rozloučit s klidem,“ řekla tehdy Jana Vávrová, která žije ve vedlejší Dlouhé ulici.

Skeptické bylo celé sídliště. Místní podali námitku na městský stavební úřad a žádali zastavení stavby. V polovině února úřad jejich prosbu vyslyšel.

Stavební úřad požadoval, aby Kaufland zajistil větší vzdálenost od domů a zvýšil počet parkovacích míst, a to do 31. března. Společnost však dva dny před vypršením lhůty žádost o stavební povolení stáhla. Nakonec se rozhodla projekt zcela předělat.

„Původně objekt byl koncipován jako jednopodlažní moderní budova, nakonec bude obchod dvoupatrový, parkovací stání budou z velké části pod prodejní plochou. Pro zákazníky vytvoříme komfortní místa, která budou v létě chráněna před sluncem a v zimě před sněhem, což v horské oblasti, jakou Trutnov bezpochyby je, ocení,“ řekla mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Společnost nyní dolaďuje detaily.

S novým návrhem je spokojen i architekt Jan Veisser z uskupení Žít v Trutnově. „Obchod bude v patře nad parkovištěm. Vstupovat se do něj bude pohyblivou rampou, po schodech nebo výtahem,“ uvedl Veisser.

Severní část parkoviště bude sloužit lidem ze sídliště. „Dá se říct, že nový záměr je k okolí šetrnější. Oproti předchozímu návrhu je budova dále od bytových domů a neruší výhled z oken bytů. Na žádost obyvatel je vstup od Horské ulice, co nejdále od domů. Obyvatelé by měli být rušeni mnohem méně,“ uvedl architekt.

„Zásadní je i to, že nebude nutné kácet stromořadí, které odděluje sídliště od obchodního domu. I samotný vchod bude od baráků dál, než počítal původní projekt. Návrh vypadá tak, jak jsme si to představovali a přáli od samého začátku,“ informoval starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Demolici stávajícího obchodu plánuje Kaufland na začátek příštího roku, o několik měsíců později by měla začít stavba.

Do pátku lze podat námitky i k druhé verzi projektu, podle Veissera ještě nějaká výhrada kvůli detailům padne: „Bylo by fajn, pokud by se povedlo Kaufland přesvědčit k dalším úpravám, i když drobnějším. Přece jenom jde o to, jak bude vypadat centrum Zelené Louky na další desítky let.“

Na přestavbu Kauflandu a hlasitý odpor veřejnosti vůči ní poprvé upozornila MF DNES na začátku letošního roku. Problém se dotýkal pět seti obyvatel, jejichž domy dnes stojí 23 metrů od obchodu. Nová vzdálenost měla být podstatně menší, skoro o patnáct metrů.

Podle Vladislava Hladíka, předsedy výboru společenství vlastníků jednotek (SVJ) domů Tichá 527 a 528, stavební úřad na začátku opomněl několik důležitých věcí: „Odbor výstavby na radnici s nikým chystanou přestavbu neprojednával. Když jsme to chtěli řešit, bylo nám nejdříve řečeno, že je před volbami a není čas. Pak zase bylo po volbách, rovněž nebyl čas.“

Poukázal i na další absurdity doprovázející celý projekt: „Nebyla provedena studie osvětlení a oslunění, která by prověřila, jak stavba ovlivní byty. To prý není potřeba. Rovněž nikdo neudělal hlukovou studii, ta prý bude provedena ve zkušebním provozu novostavby obchoďáku, což je trochu pozdě. Jenže všechno je prý podle zákona.“

Místním lidem vadilo, že hypermarket vyroste příliš blízko u domů: