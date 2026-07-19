Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z bývalých kasáren v Josefově může být kongresové centrum nebo pečovatelský dům

Tomáš Plecháč
  11:30
Kongresové centrum, pečovatelský dům nebo zábavně naučné centrum? Jaroměř má představu, jak by mohla vypadat čtvercová jezdecká kasárna v pevnostním městě Josefov. Z pěti návrhů architektů z ateliéru Masák & Partner vybírá radnice finalisty. Od odchodu armády v 90. letech jsou kasárna opuštěná.

Starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO) považuje kasárna a další objekty v pevnosti za velkou šanci:

„Josefov je obrovskou příležitostí, která nás čeká. Je to perla, které je potřeba znovu vdechnout život, aby se do prázdných nemovitostí vrátily obchody a kavárny.“

Kongresové centrum počítá s hotely, apartmány a multifunkčním sálem. Další variantou je vodní svět s bazény, skluzavkami a tobogany. Naopak reálnou možností je přeměnit brownfield v pečovatelský dům s ovocným sadem a záhony. Mohla by v něm být asi stovka bytů.

„Vyžadovalo by to minimum zásahů, prakticky bychom zachovali původní objekt,“ uvedl architekt Marek Perůtka ze společnosti Masák & Partner.

Jeden z návrhů nové podoby kasáren v Josefově
Chátrající Čtvercová kasárna v Josefově (29. září 2021)
Vlevo jsou Čtvercová kasárna, vpravo někdejší vojenská nemocnice v Josefově. (12. října 2021)
Masarykovo náměstí v Josefově, vpravo jsou Čtvercová kasárna, v pozadí vojenská nemocnice. (12. října 2021)
28 fotografií

Kasárna z let 1780 až 1788 by se podle architektů mohla proměnit také v polyfunkční centrum ve stylu Manufaktury v Lodži, ve „město ve městě“ s kavárnami, obchody, kancelářemi a byty.

„V návrhu počítáme s otevřením čtyř průchodů a zpřístupněním celého nádvoří. Je možné tam vybudovat bydlení s nadstandardní úrovní,“ řekl architekt. Poslední variantou jsou armádní účely, například sídlo vojenské polní nemocnice.

„Jsou to možnosti, jak by mohla čtvercová kasárna vypadat. Budeme ale muset také vycházet z ekonomických ukazatelů,“ připomněl Borůvka. Reálnou variantou podle něj je nabídnout areál armádě. Souvisí to i s tím, že plánuje v Josefově investovat na tři miliardy korun do rozšíření Centra zabezpečení oprav, kde by měla být multifunkční opravárenská či skladovací hala nebo zbrojní dílna.

„Zvýší se počet zaměstnanců a s tím souvisí zázemí. Dovedu si představit, že by mohlo být ve čtvercových kasárnách,“ naznačil starosta.

Zájem armády? Nový náboj

Josefov navštívil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), jednal s vedením Jaroměře i kraje. Právě vojenská nemocnice a čtvercová kasárna by v rozvoji opravárenského centra mohly hrát velkou roli. Myšlenka se líbí také hejtmanu Petru Koletovi (ANO):

„Kraj plánuje investovat do čtvercových kasáren. Zájem armády je pro nás nový náboj.“

Armáda v josefovském centru provádí opravy a údržbu zbraní, zbraňových systémů, podvozků lehkých terénních vozidel a pancéřovaných vozidel. Když autoři koncepty představovali na veřejném projednání v Josefově, diskutující se shodovali, že budou potřeba zejména byty pro seniory. Naopak vodní svět označili za sci-fi. Upozorňovali také na složitou dopravní situaci v pevnostním městě.

„Nedovedu si představit, jak by se tam tolik aut dostávalo, kde budou parkovat,“ uvedl jeden z místních.

Architekti s městem v červenci vyberou tři varianty, které detailněji rozpracují. Z nich v září vzejde vítězný návrh a do konce roku získá podobu ověřovací studie. Cesta k realizaci bude podle Jana Borůvky ještě dlouhá:

„Město nemůže být investorem, není to v našich rozpočtových možnostech. Bude to muset být společná investice se soukromým subjektem například formou PPP projektu. V našich možnostech je kasárna díky státním a krajským dotacím připravit do fáze, kdy by na projektu byl ochoten spolupracovat soukromý investor.“

Nejhonosnější je západní křídlo

Zpracovatel studie v květnu provedl dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo 502 respondentů z Jaroměře a Josefova. Nejvíc jim v městské části chybí obchody a možnost sportovního vyžití.

„Nejčastěji zaznívalo, že kasárna by měla být živým prostorem pro veřejnost, který zachová historickou hodnotu památky. Měla by být místem pro kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity,“ sdělila Linda Kovářová z ateliéru Masák & Partner. Největší modernizace kasáren se uskutečnila na začátku 20. století.

Nejstarší a zároveň nejhonosnější je západní křídlo, kde původně byly byty důstojníků. V přízemí severního a jižního křídla byly stáje, ve druhém a třetím podlaží ubikace pro až tisíc vojáků. Ve východním křídle sídlily kovárny, sedlárny a sklady uhlí, v patře sýpka. Už v roce 2022 se uskutečnil stavebně historický průzkum, o dva roky později následoval mykologický průzkum dřevin.

V současnosti odborníci posuzují zasažení objektů vlhkostí, nosnost zdí a konstrukci kleneb.

„Ve druhém a třetím podlaží jsou některé stropy, nesené na trámech, v havarijním stavu,“ poznamenal Marek Perůtka. Ještě v letošním roce podle něj proběhne také restaurátorský průzkum. Dobrou zprávou pro Josefov je, že díky masivní státní dotaci už začala rekonstrukce střech a krovů i v sousední bývalé vojenské nemocnici.

Plechovou krytinu nahradí pálené střešní tašky. Náklady na rekonstrukci střech čtvercových kasáren a vojenské nemocnice se odhadují na 200 milionů korun.

Do deseti let stát na záchranu chátrajících budov uvolní až 600 milionů. Na celkovou opravu pevnosti jsou podle odhadů potřeba miliardy korun. Jaroměř se nezabývá budoucí náplní pouze pro jezdecká kasárna, chce mít také vizi podoby celého pevnostního města.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Starší než Stonehenge a neprozkoumaný. Pravěký rondel u Hradce má padnout kvůli obchvatu

Přibližná poloha kuklenských pravěkých rondelů.

Jeden z dvojice unikátních, tisíce let starých rondelů objevených v Hradci Králové překáží stavbě důležité silnice. Za jeho záchranu vznikla petice, ministerstvo se zabývá podnětem na jeho prohlášení...

Gigantický kebab se smažákem je hit. Do Jaroměře na něj lidi jezdí z Prahy i Moravy

Premium
Bistro U Dudka v Jaroměři hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který...

Na neobvyklou specialitu vsadil majitel jaroměřského Bistra U Dudka. Hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který váží téměř 1,5 kilogramu a obsahuje 300 gramů masa. Už na první pohled...

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Výstavba mostních pilířů pro D11 omezí tah na Trutnov, dopravu budou řídit semafory

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21....

Od pondělí 20. července začne na Trutnovsku na silnici I/37 mezi Výšinkou a Kocbeřemi platit dočasné dopravní omezení. Důvodem je výstavba mostních pilířů pro dálnici D11 z Jaroměře do Trutnova....

Balonové nebe se po rekordu vrací do Hradce, atrakcí bude opět hořáková show

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první...

Loňský ročník Balonového nebe, které v září nabídlo osm hromadných letů i noční hořákovou show, nebyl v Hradci Králové první ani poslední. Akce pro desítky horkovzdušných balonů se bude opakovat...

Z bývalých kasáren v Josefově může být kongresové centrum nebo pečovatelský dům

Jeden z návrhů nové podoby kasáren v Josefově

Kongresové centrum, pečovatelský dům nebo zábavně naučné centrum? Jaroměř má představu, jak by mohla vypadat čtvercová jezdecká kasárna v pevnostním městě Josefov. Z pěti návrhů architektů z ateliéru...

19. července 2026  11:30

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

Letní expozici v EPO1 tvoří kinetické sochy, práce tu má i výtvarník Vladimír 518

Neokosmos autora Pavla Holečka v Centru současného umění EPO1 v Trutnově.

Projít světelně-zvukovou instalací, ponořit se do paměti osobní výpovědi a zakotvit v krkonošské krajině a její rekreační kultuře. Tři témata a umělecké přístupy nabízí letní cyklus výstav v...

18. července 2026  8:41

Po obratu jen remíza? Hlavu mi zamotali ti, kteří hráli první poločas, přiznává Horejš

David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové

Dost možná to měla být v prvním poločase sestava, se kterou se počítá pro vstup do nové, velmi očekávané sezony. Pokud to tak bylo, bude mít trenér hradeckých fotbalistů David Horejš v příštích...

18. července 2026

Pozor na herní eurobankovky, někdo jimi platil v obchodech na Trutnovsku

Napodobeniny eurobankovek, které se našly v tržbách na Trutnovsku. (17....

V tržbách některých obchodů na Trutnovsku se našly napodobeniny eurobankovek, které se používají třeba ve stolních hrách. Pracovníci si nevšimli upozornění, že nejde o pravé peníze. Policie proto...

17. července 2026  16:06

Rok dokončená škola má konečně razítko, žáci se z provizoria vrátí v září

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...

Hradec Králové získal necelý rok od dokončení přestavby základní školy v Malšově Lhotě kolaudační rozhodnutí. Žáci se tak mohou do tříd vrátit v září, po dvou letech v náhradních učebnách na různých...

17. července 2026  13:08

Bral vše, co mu přišlo pod ruku. Recidivista má na kontě desítky vloupání

Policie na Náchodsku zadržela recidivistu

Víc než třicet skutků má na svědomí čtyřiadvacetiletý recidivista z Náchodska. Kriminalisté ho viní z vloupání do zahradních chatek, sklepů nebo areálů technických služeb. Způsobil škodu téměř půl...

17. července 2026  10:35

Hřiště s umělou trávou i okruh pro lyžaře. Ze skládky v Polici je sportovní park

Sportpark Ostašská v Polici nad Metují (8. července 2026).

Je tu okruh pro kolečkové lyžování či fotbalové hřiště s umělou trávou a mezinárodními parametry. Police nad Metují po mnoha letech otevřela Sportpark Ostašská, jehož zbudování stálo 60 milionů korun.

16. července 2026  18:31

Když nabídka přišla, vystřelil jsem z postele. Růžičkovi plní Minnesota sen

Filip Růžička jako brankář Brandonu

V Hradci absolvoval letní „suchou“ přípravu a během ní sledoval, zda si ho v draftu vybere některý z klubů NHL. Dočkal se sice ze šestice českých gólmanů, kteří v něm uspěli, až jako poslední, ale...

16. července 2026  11:04

Největší hudební jména pod Kunětickou horou. Hrady CZ přivezou i nečekaný bonus

Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026)

Už tento víkend se pod Kunětickou horou uskuteční jednadvacátý ročník putovního festivalu Hrady CZ. I přes zatím ne zcela příznivou předpověď počasí láká na nejznámější jména české a slovenské...

16. července 2026  10:10

Balonové nebe se po rekordu vrací do Hradce, atrakcí bude opět hořáková show

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první...

Loňský ročník Balonového nebe, které v září nabídlo osm hromadných letů i noční hořákovou show, nebyl v Hradci Králové první ani poslední. Akce pro desítky horkovzdušných balonů se bude opakovat...

16. července 2026  9:20

Gigantický kebab se smažákem je hit. Do Jaroměře na něj lidi jezdí z Prahy i Moravy

Premium
Bistro U Dudka v Jaroměři hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který...

Na neobvyklou specialitu vsadil majitel jaroměřského Bistra U Dudka. Hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který váží téměř 1,5 kilogramu a obsahuje 300 gramů masa. Už na první pohled...

15. července 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.