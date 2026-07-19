Z bývalých kasáren v Josefově může být kongresové centrum nebo pečovatelský dům

Starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO) považuje kasárna a další objekty v pevnosti za velkou šanci:
„Josefov je obrovskou příležitostí, která nás čeká. Je to perla, které je potřeba znovu vdechnout život, aby se do prázdných nemovitostí vrátily obchody a kavárny.“
Kongresové centrum počítá s hotely, apartmány a multifunkčním sálem. Další variantou je vodní svět s bazény, skluzavkami a tobogany. Naopak reálnou možností je přeměnit brownfield v pečovatelský dům s ovocným sadem a záhony. Mohla by v něm být asi stovka bytů.
„Vyžadovalo by to minimum zásahů, prakticky bychom zachovali původní objekt,“ uvedl architekt Marek Perůtka ze společnosti Masák & Partner.
Kasárna z let 1780 až 1788 by se podle architektů mohla proměnit také v polyfunkční centrum ve stylu Manufaktury v Lodži, ve „město ve městě“ s kavárnami, obchody, kancelářemi a byty.
„V návrhu počítáme s otevřením čtyř průchodů a zpřístupněním celého nádvoří. Je možné tam vybudovat bydlení s nadstandardní úrovní,“ řekl architekt. Poslední variantou jsou armádní účely, například sídlo vojenské polní nemocnice.
„Jsou to možnosti, jak by mohla čtvercová kasárna vypadat. Budeme ale muset také vycházet z ekonomických ukazatelů,“ připomněl Borůvka. Reálnou variantou podle něj je nabídnout areál armádě. Souvisí to i s tím, že plánuje v Josefově investovat na tři miliardy korun do rozšíření Centra zabezpečení oprav, kde by měla být multifunkční opravárenská či skladovací hala nebo zbrojní dílna.
„Zvýší se počet zaměstnanců a s tím souvisí zázemí. Dovedu si představit, že by mohlo být ve čtvercových kasárnách,“ naznačil starosta.
Zájem armády? Nový náboj
Josefov navštívil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), jednal s vedením Jaroměře i kraje. Právě vojenská nemocnice a čtvercová kasárna by v rozvoji opravárenského centra mohly hrát velkou roli. Myšlenka se líbí také hejtmanu Petru Koletovi (ANO):
„Kraj plánuje investovat do čtvercových kasáren. Zájem armády je pro nás nový náboj.“
Armáda v josefovském centru provádí opravy a údržbu zbraní, zbraňových systémů, podvozků lehkých terénních vozidel a pancéřovaných vozidel. Když autoři koncepty představovali na veřejném projednání v Josefově, diskutující se shodovali, že budou potřeba zejména byty pro seniory. Naopak vodní svět označili za sci-fi. Upozorňovali také na složitou dopravní situaci v pevnostním městě.
„Nedovedu si představit, jak by se tam tolik aut dostávalo, kde budou parkovat,“ uvedl jeden z místních.
Architekti s městem v červenci vyberou tři varianty, které detailněji rozpracují. Z nich v září vzejde vítězný návrh a do konce roku získá podobu ověřovací studie. Cesta k realizaci bude podle Jana Borůvky ještě dlouhá:
„Město nemůže být investorem, není to v našich rozpočtových možnostech. Bude to muset být společná investice se soukromým subjektem například formou PPP projektu. V našich možnostech je kasárna díky státním a krajským dotacím připravit do fáze, kdy by na projektu byl ochoten spolupracovat soukromý investor.“
Nejhonosnější je západní křídlo
Zpracovatel studie v květnu provedl dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo 502 respondentů z Jaroměře a Josefova. Nejvíc jim v městské části chybí obchody a možnost sportovního vyžití.
„Nejčastěji zaznívalo, že kasárna by měla být živým prostorem pro veřejnost, který zachová historickou hodnotu památky. Měla by být místem pro kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity,“ sdělila Linda Kovářová z ateliéru Masák & Partner. Největší modernizace kasáren se uskutečnila na začátku 20. století.
Nejstarší a zároveň nejhonosnější je západní křídlo, kde původně byly byty důstojníků. V přízemí severního a jižního křídla byly stáje, ve druhém a třetím podlaží ubikace pro až tisíc vojáků. Ve východním křídle sídlily kovárny, sedlárny a sklady uhlí, v patře sýpka. Už v roce 2022 se uskutečnil stavebně historický průzkum, o dva roky později následoval mykologický průzkum dřevin.
V současnosti odborníci posuzují zasažení objektů vlhkostí, nosnost zdí a konstrukci kleneb.
„Ve druhém a třetím podlaží jsou některé stropy, nesené na trámech, v havarijním stavu,“ poznamenal Marek Perůtka. Ještě v letošním roce podle něj proběhne také restaurátorský průzkum. Dobrou zprávou pro Josefov je, že díky masivní státní dotaci už začala rekonstrukce střech a krovů i v sousední bývalé vojenské nemocnici.
Plechovou krytinu nahradí pálené střešní tašky. Náklady na rekonstrukci střech čtvercových kasáren a vojenské nemocnice se odhadují na 200 milionů korun.
Do deseti let stát na záchranu chátrajících budov uvolní až 600 milionů. Na celkovou opravu pevnosti jsou podle odhadů potřeba miliardy korun. Jaroměř se nezabývá budoucí náplní pouze pro jezdecká kasárna, chce mít také vizi podoby celého pevnostního města.