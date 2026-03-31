Kožešnickou Karu Trutnov koupila skupina SPM někdejších herních vývojářů

Kontrakt byl uzavřen v pondělí, v tiskové zprávě to uvedla společnost Natland. Rinth měl v Kaře podíl 80 procent, zbytek držel Natland. Záměr prodeje Kary strategickému partnerovi Rinth a Natland oznámili loni na jaře.
„Podařilo se nám dospět k dohodě se skupinou SPM, které předávám Karu pro její další rozvoj a stabilitu. Věřím, že po turbulencích v minulém období svěřujeme Karu dobré a perspektivní společnosti,“ doplnil Zdeněk Rinth.
Transakci ještě musí před jejím vypořádáním schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Skupina SPM již v oděvním byznysu působí.
„V našem portfoliu (Kara) doplní stávající fashion značky Feratt, Pietro Filipi nebo Styx a retailové specialisty Freshlabels, Trenyrkarna.cz, Panskamoda.cz a Maluna.cz. V mnoha případech cílíme na stejného zákazníka hledajícího styl a ověřenou českou kvalitu,“ uvedla ředitelka retail divize skupiny SPM Karin Lauková.
Kara, jejíž vznik sahá do roku 1948, má v Česku a na Slovensku 32 prodejen, disponuje i výrobním zázemím. Kara v letech 2021 až 2022 prošla insolvencí, z níž ji úspěšnou reorganizací dostal Rinth za pomoci skupiny Natland. V úpadku Kara skončila za vlastnictví investiční skupiny C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018.
„Podařilo se nám ve spolupráci s managementem a panem Rinthem úspěšně obnovit provoz a znovu nastavit obchodní spolupráce a ve firmě jsme následně zůstali jako minoritní akcionář. Teď je čas pro další rozvoj Kary,“ uvedl za skupinu Natland její zakladatel Tomáš Raška.
|
Rinth, kterému bylo v neděli 75 let, se spojil se skupinou Natland kvůli záchraně Kary, kterou od 90. let budoval. V úpadku Kara skončila v únoru 2021. Rinth její řízení opět převzal v květnu 2021 a záchranu financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun.
Reorganizační plán, který připravila investiční skupina Natland, Kara splnila 1. dubna 2022. V roce 2024 Kara vykázala při tržbách 317 milionů korun čistý zisk 30,6 milionu. Investiční skupina SPM vznikla v roce 2016.
Podle webu se skupina zaměřuje na investice do českých firem. Skupina uvádí, že v jejím portfoliu je přes 50 společností a hodnota čistých aktiv přesahuje 15 miliard korun.
