Kožešnickou Karu Trutnov koupila skupina SPM někdejších herních vývojářů

  13:15
Investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla koupila kožešnickou a oděvní obchodní společnost Kara Trutnov. Podíly jim prodali zakladatel Kary Zdeněk Rinth a investiční skupina Natland. Podnik, který měl loni obrat 325 milionů korun, dál jako generální ředitel povede Rinth. Hodnotu kontraktu strany nezveřejnily.
Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Kontrakt byl uzavřen v pondělí, v tiskové zprávě to uvedla společnost Natland. Rinth měl v Kaře podíl 80 procent, zbytek držel Natland. Záměr prodeje Kary strategickému partnerovi Rinth a Natland oznámili loni na jaře.

„Podařilo se nám dospět k dohodě se skupinou SPM, které předávám Karu pro její další rozvoj a stabilitu. Věřím, že po turbulencích v minulém období svěřujeme Karu dobré a perspektivní společnosti,“ doplnil Zdeněk Rinth.

Transakci ještě musí před jejím vypořádáním schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Skupina SPM již v oděvním byznysu působí.

„V našem portfoliu (Kara) doplní stávající fashion značky Feratt, Pietro Filipi nebo Styx a retailové specialisty Freshlabels, Trenyrkarna.cz, Panskamoda.cz a Maluna.cz. V mnoha případech cílíme na stejného zákazníka hledajícího styl a ověřenou českou kvalitu,“ uvedla ředitelka retail divize skupiny SPM Karin Lauková.

Kara, jejíž vznik sahá do roku 1948, má v Česku a na Slovensku 32 prodejen, disponuje i výrobním zázemím. Kara v letech 2021 až 2022 prošla insolvencí, z níž ji úspěšnou reorganizací dostal Rinth za pomoci skupiny Natland. V úpadku Kara skončila za vlastnictví investiční skupiny C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018.

„Podařilo se nám ve spolupráci s managementem a panem Rinthem úspěšně obnovit provoz a znovu nastavit obchodní spolupráce a ve firmě jsme následně zůstali jako minoritní akcionář. Teď je čas pro další rozvoj Kary,“ uvedl za skupinu Natland její zakladatel Tomáš Raška.

Kara Trutnov má šanci se opět nadechnout. Věřitelé schválili ocenění firmy

Rinth, kterému bylo v neděli 75 let, se spojil se skupinou Natland kvůli záchraně Kary, kterou od 90. let budoval. V úpadku Kara skončila v únoru 2021. Rinth její řízení opět převzal v květnu 2021 a záchranu financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun.

Reorganizační plán, který připravila investiční skupina Natland, Kara splnila 1. dubna 2022. V roce 2024 Kara vykázala při tržbách 317 milionů korun čistý zisk 30,6 milionu. Investiční skupina SPM vznikla v roce 2016.

Podle webu se skupina zaměřuje na investice do českých firem. Skupina uvádí, že v jejím portfoliu je přes 50 společností a hodnota čistých aktiv přesahuje 15 miliard korun.

Slavomír Pavlíček a Marek Španěl začínali v herním průmyslu, poprvé spolu působili ve společnosti JRC. Vývojem her se zabývali v postupně budované firmě Bohemia Interactive, v současnosti největším českém herním studiu.

KVÍZ: Jak znáte krkonošské boudy?

Petrova bouda v Krkonoších

Alespoň trochu je zná každý, kdo někdy zavítal do nejvyšších českých hor. Dokážete si ale spojit se známými názvy horských bud tu pravou?Znáte jejich historii i zajímavosti současného provozu? Víte...

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Premium
Základní škola a kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Ze žoviálního extroverta, který z plesu odchází poslední, se stal psanec, jenž se ukrývá před světem. Pověst exředitele a někdejšího starosty Petra Cvrčka zbortil skandál. Kdo je muž, o kterém se...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Ve Špindlerově Mlýně zemřel čtyřicetiletý lyžař. Vyjel ze sjezdovky

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel v pátek před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Záchranáři se jej pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně.

Hasičský Titanic. Budova stanice je ve strašném stavu. Aby nespadla, drží ji trámy

Premium
Základna hradeckých profesionálních hasičů v ulici U Přívozu se potýká se...

Areál centrální krajské stanice hasičů v Hradci Králové je ve strašném stavu. Tvoří ji tři hlavní budovy, z nichž jen jedna nepotřebuje zásadní opravy. Mezi dvěma zbývajícími je tak hustá soustava...

31. března 2026

Infocentrum u Teplických skal odolalo referendu, i když většina byla proti

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal

Stavbě chystaného návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal nic nebrání. V pondělním referendu v Teplicích nad Metují na Náchodsku sice odpůrci převážili, ale nebylo jich dost na to, aby byl...

31. března 2026  6:14

KVÍZ: Jak znáte krkonošské boudy?

Petrova bouda v Krkonoších

Alespoň trochu je zná každý, kdo někdy zavítal do nejvyšších českých hor. Dokážete si ale spojit se známými názvy horských bud tu pravou?Znáte jejich historii i zajímavosti současného provozu? Víte...

vydáno 31. března 2026

Zpátky do Afriky. Dvorská zoo připravuje přesun čtveřice samců z Evropy

Péče o jedince bonga horského vybrané k transportu do Afriky v Safari Parku...

Jedno z nejvzácnějších zvířat se vrací zpět do Keni. Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem organizuje spolu s evropskými partnery repatriaci čtyř samců bonga horského. Patří k nejohroženějším...

30. března 2026  15:52

Lidé rozhodují o stavbě nového infocentra Teplických skal, odpůrcům vadí cena

Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal (30. března...

O výstavbě nového informačního a návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal v pondělí rozhodují v referendu obyvatelé Teplic nad Metují na Náchodsku. Hlasovat mají také o vybudování bytového...

30. března 2026  10:24,  aktualizováno  15:36

Po dvou letech zpoždění začne stavba parkovacího domu Rožberk, zkomplikuje dopravu

Nedostačující parkoviště u polikliniky na Slezském Předměstí v Hradci Králové...

S více než dvouletým zpožděním se začátkem dubna na Slezském Předměstí v Hradci Králové začne budovat parkovací dům Rožberk. Nabídne kapacitu 284 míst, která dnes v sousedství polikliniky citelně...

30. března 2026  14:15

Martinec hodnotí sezonu Hradce: Kdo mohl, tak hrál, klobouk dolů

Královéhradecká střídačka s trenérem Tomášem Martincem

Na začátku sezony mohli několik týdnů vypisovat konkurs na obránce, na samém jejím konci zase na útočníky. Mezitím jen občas zažili situaci, kdy měli k dispozici celý kádr. Hradecký Mountfield...

30. března 2026  10:49

Tajemství Dehetníku. Stráň s hořečky by se mohla stát přírodní památkou

Stráň u lesa Dehetník by se mohla stát přírodní památkou, vyskytují se tam...

Chránění motýli i unikátní kolonie kriticky ohroženého hořečku. Stráň Dehetník na dohled od Hradce Králové aspiruje na přírodní památku. Zatím o ní ví jen hrstka přírodovědců.

29. března 2026  7:24

RECENZE: Portrétu dámy v Klicperově divadle kralují Hájková, Krečmar a Kobr

Portrét dámy v Klicperově divadle

Nesnadné je prožít Portrét dámy v hradeckém Klicperově divadle, avšak kdo si potrpí na literaturu na jevišti a hlavně na charakteristický rukopis režisérky Daniely Špinar, bude odměněn pozoruhodným...

28. března 2026  7:26

Ve Špindlerově Mlýně zemřel čtyřicetiletý lyžař. Vyjel ze sjezdovky

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel v pátek před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Záchranáři se jej pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně.

28. března 2026  7:15

Nejdřív jsem nevěděl, že to je gól, smál se třinecký Roman. Byla to náročná série

Třinecký Miloš Roman slaví vítězný gól do sítě Hradce.

Před dvěma lety svým gólem ve 122. minutě prodloužení sedmého zápasu série s pražskou Spartou poslal Třinec do finále hokejové extraligy. Nyní v pátém čtvrtfinále s Hradcem na to Miloš Roman navázal...

28. března 2026

