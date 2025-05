Když se Fifinka v noci na pondělí 12. května ztratila z Family parku v České Skalici, byla to pro všechny záhada. V plotě nebyla jediná díra a všechna vrata byla zavřená. Majitel parku Luboš Moravec se domníval, že zvíře někdo ukradl. Jenže jak se později ukázalo, vše bylo jinak.

Zvíře nejspíš přeskočilo plot a zamířilo do nedalekého přivaděče vody do vodní nádrže Rozkoš. Právě tam se kapybaru o víkendu podařilo zachytit díky dronu s termovizí. Do pátrání se během týdne pustila řada dobrovolníků i policie. Zásadní však byla právě až pomoc dronu.

„Díky moderní technologii jsme mohli prohledat velké území z ptačí perspektivy a doufali jsme, že termovize zachytí teplé tělo naší milované Fifinky, ať už by se schovávala kdekoliv. Pátrání probíhalo brzy ráno i večer, kdy je okolní teplota nižší a termokamera snadněji rozpozná živého tvora,“ uvedl o víkendu na Facebooku Moravec.

Dron pročesal pole, lesy, louky i okolí vodních ploch v širokém okolí. Zprvu nic nenašel. Dost možná proto, že kapybara se mohla schovávat ve vodě. Až v sobotu večer se ji podařilo zachytit u vodního přivaděče. Na snímcích z dronu je vidět, že ošetřovatel byl jen kousek od zvířete, ale Fifinka záhy opět zmizela.

„Jakmile nás zahlédla, skočila zpět do vody. Dnes (v neděli) ráno jsme ji znovu viděli ve vodě – živou a zdravou. Ale nechce vylézt,“ uvedli ošetřovatelé v neděli ráno.

Kvůli možnému vyplašení zvířete park žádal veřejnost, aby s dalším pátráním již nepomáhala. Ošetřovatelé si vypůjčili sklopnou past, kam umístili Fifinčiny oblíbené dobroty. Ta se však lapit nenechala. Ještě v neděli večer se sama vrátila k zooparku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Kolem šesté hodiny jsme ji viděli chodit podél plotu. Rozdělali jsme proto jedno plotové pole, aby mohla zpátky. Chytili jsme ji do sítě a teď už je v pořádku,“ řekl iDNES.cz jeden z ošetřovatelů.

Zřejmě ji vyplašila liška

Zvíře je teď v karanténě, tam počká do doby, než pracovníci parku upraví plot u výběhu kapybar. Jediným vysvětlením útěku totiž zůstává, že Fifinka přeskočila současný metrový plot.

„Proto bude preventivně vystavěn u kapybar nový plot vysoký jeden a půl metru. Pravda je však taková, že musela zdolat i druhé oplocení směrem k přivaděči, a tam opravdu nevím jak,“ podivuje se Luboš Moravec, podle kterého je zvíře v naprostém pořádku a venku evidentně nestrádalo.

Za útěkem zvířete může pravděpodobně liška, která měla minulý víkend řádit v sousedství. „Vybrala jim tam kurník. Fifinka se určitě lekla, protože celou noc řval i osel, a přeskočila oplocenku. Samec je klidný, ale ona je taková akčnější a je i lehčí, takže přeskočila plot,“ doplnil ošetřovatel.