Nákladný projekt město zaplatí z našetřených peněz. Radnice nyní vybírá dodavatele, stavba začne na podzim a potrvá dva až tři roky.
Sto let stará budova kina je od roku 2010 zavřená. Původně se do ní vešlo 800 diváků. Záměr počítá se zachováním většiny původních prvků a dispozic, novou kapacitou 350 míst a dvěma přístavbami. V obou případech jde o dřevostavby.
„Kino tvoří sál, který ale nemá hloubku jeviště. Získáme ji přístavbou. V další dvoupatrové přístavbě bude zázemí, kanceláře, šatny a sklady,“ uvedl vrchlabský starosta Jan Sobotka (nestraník, Zvon). Stavba by měla začít na přelomu září a října.
Vedle divadla bude nová budova Základní umělecké školy Karla Halíře, která dnes sídlí v bývalé tovární vile po zakladateli vrchlabské automobilky Peterovi v ulici Aloise Jiráska. Sál má naproti v někdejších jeslích. Prostorové možnosti pro 380 žáků jsou podle ředitele Radka Hanuše nevyhovující:
„Budova byla za první republiky postavena jako vila na bydlení, nikoli jako umělecká škola. Vila není odhlučněná, navíc nesplňuje současné hygienické standardy. Vyučujeme na půdě i ve sklepě.“
Osmnáct prosvětlených učeben a sál
V nové budově bude mít ZUŠ 18 prosvětlených učeben a sál s kapacitou sto diváků. Vznikne i sál pro výuku tanečního oboru, který dosud v nabídce chyběl. Obrovským benefitem bude sousední divadelní sál se špičkovou akustikou.
„Výhodou je, že ve škole nemusíme mít velký koncertní sál pro vystoupení orchestrů a big bandů,“ poznamenal Radek Hanuš. Dvě třetiny akcí se podle něj budou odehrávat v menším sále.
Moderní zázemí otevře nové možnosti. „Pořádáme soutěže žáků základních uměleckých škol. Počítáme, že se tu budou odehrávat nejenom krajská, ale i národní kola. Budeme moci pořádat soustředění a více rozjet mezinárodní spolupráci. Vějíř možností se daleko více otevře,“ vysvětlil Hanuš.
Stávající budovu ZUŠ město podle starosty nejspíš prodá a peníze použije na dofinancování projektu. „Směrujeme to k prodeji, protože město objekt nebude potřebovat,“ řekl Sobotka.
Kulturní kampus
Vrchlabí si na největší investici za poslední dobu nebude brát úvěr. Několik let šetřilo do zvláštního fondu, který kvůli divadlu založilo, a stranou dávalo peníze ze zůstatků rozpočtů. Na účtu má asi 260 milionů korun. „Během dvou až tří let to zvládneme ufinancovat z vlastních zdrojů,“ potvrdil starosta.
Ve stejné lokalitě jako divadlo a základní umělecká škola jsou kino Kartonka a kulturní dům Střelnice, kde se dnes odehrávají divadelní představení. Po dokončení se promění ve spolkový dům. Nedaleko je také dům dětí a mládeže.
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Soustředění několika kulturních a vzdělávacích zařízení do jednoho místa nemá v podobně velkých českých městech obdoby. „Když jsme se bavili o tom, že chceme něco udělat s městským kinem, zvažovali jsme, jestli by kulturní, zájmové a volnočasové aktivity nemohly být v jedné lokalitě, aby sdílely některé prostory. Ukázalo se, že právě to je cílem,“ řekl Jan Sobotka.
Území mezi městským parkem a řekou Labe se v poslední době výrazně proměnilo. V loňském roce skončila rekonstrukce železobetonového mostu a navazující Vančurovy ulice za téměř 40 milionů korun. Město zrekonstruovalo parkoviště před kinem Kartonka. Už v roce 2017 prošla opravou náplavka na protějším labském břehu.
Vybudováním kulturního kampusu se radnice zabývá od roku 2009: „Chceme obyvatele a návštěvníky Vrchlabí dostat zpátky do centra.“