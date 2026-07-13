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Umělecká škola, divadlo a mezi nimi náměstí. Vrchlabí postaví kampus za 300 milionů

Tomáš Plecháč
  17:07
Vizualizace divadla, které bude součástí vrchlabského kampusu

Vizualizace divadla, které bude součástí vrchlabského kampusu | foto: Město Vrchlabí

Vizualizace nového kulturního kampusu ve Vrchlabí.
Vizualizace divadla, které bude součástí vrchlabského kulturního kampusu.
Vizualizace nového kampusu ve Vrchlabí.
Vizualizace základní umělecké školy, které bude součástí vrchlabského...
5 fotografií
Do investice za 300 milionů korun se letos pustí Vrchlabí. Ze starého městského kina bude divadlo a vedle vyroste základní umělecká škola. Mezi ní a divadlem vznikne nové náměstí. Soustředění většiny kulturních zařízení do jedné lokality je ve městech podobné velikosti unikátním počinem.

Nákladný projekt město zaplatí z našetřených peněz. Radnice nyní vybírá dodavatele, stavba začne na podzim a potrvá dva až tři roky.

Sto let stará budova kina je od roku 2010 zavřená. Původně se do ní vešlo 800 diváků. Záměr počítá se zachováním většiny původních prvků a dispozic, novou kapacitou 350 míst a dvěma přístavbami. V obou případech jde o dřevostavby.

„Kino tvoří sál, který ale nemá hloubku jeviště. Získáme ji přístavbou. V další dvoupatrové přístavbě bude zázemí, kanceláře, šatny a sklady,“ uvedl vrchlabský starosta Jan Sobotka (nestraník, Zvon). Stavba by měla začít na přelomu září a října.

Vedle divadla bude nová budova Základní umělecké školy Karla Halíře, která dnes sídlí v bývalé tovární vile po zakladateli vrchlabské automobilky Peterovi v ulici Aloise Jiráska. Sál má naproti v někdejších jeslích. Prostorové možnosti pro 380 žáků jsou podle ředitele Radka Hanuše nevyhovující:

„Budova byla za první republiky postavena jako vila na bydlení, nikoli jako umělecká škola. Vila není odhlučněná, navíc nesplňuje současné hygienické standardy. Vyučujeme na půdě i ve sklepě.“

Osmnáct prosvětlených učeben a sál

V nové budově bude mít ZUŠ 18 prosvětlených učeben a sál s kapacitou sto diváků. Vznikne i sál pro výuku tanečního oboru, který dosud v nabídce chyběl. Obrovským benefitem bude sousední divadelní sál se špičkovou akustikou.

„Výhodou je, že ve škole nemusíme mít velký koncertní sál pro vystoupení orchestrů a big bandů,“ poznamenal Radek Hanuš. Dvě třetiny akcí se podle něj budou odehrávat v menším sále.

Vizualizace nového kulturního kampusu ve Vrchlabí.
Vizualizace divadla, které bude součástí vrchlabského kampusu
Vizualizace divadla, které bude součástí vrchlabského kulturního kampusu.
Vizualizace nového kampusu ve Vrchlabí.
5 fotografií

Moderní zázemí otevře nové možnosti. „Pořádáme soutěže žáků základních uměleckých škol. Počítáme, že se tu budou odehrávat nejenom krajská, ale i národní kola. Budeme moci pořádat soustředění a více rozjet mezinárodní spolupráci. Vějíř možností se daleko více otevře,“ vysvětlil Hanuš.

Stávající budovu ZUŠ město podle starosty nejspíš prodá a peníze použije na dofinancování projektu. „Směrujeme to k prodeji, protože město objekt nebude potřebovat,“ řekl Sobotka.

Kulturní kampus

Vrchlabí si na největší investici za poslední dobu nebude brát úvěr. Několik let šetřilo do zvláštního fondu, který kvůli divadlu založilo, a stranou dávalo peníze ze zůstatků rozpočtů. Na účtu má asi 260 milionů korun. „Během dvou až tří let to zvládneme ufinancovat z vlastních zdrojů,“ potvrdil starosta.

Ve stejné lokalitě jako divadlo a základní umělecká škola jsou kino Kartonka a kulturní dům Střelnice, kde se dnes odehrávají divadelní představení. Po dokončení se promění ve spolkový dům. Nedaleko je také dům dětí a mládeže.

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Soustředění několika kulturních a vzdělávacích zařízení do jednoho místa nemá v podobně velkých českých městech obdoby. „Když jsme se bavili o tom, že chceme něco udělat s městským kinem, zvažovali jsme, jestli by kulturní, zájmové a volnočasové aktivity nemohly být v jedné lokalitě, aby sdílely některé prostory. Ukázalo se, že právě to je cílem,“ řekl Jan Sobotka.

Území mezi městským parkem a řekou Labe se v poslední době výrazně proměnilo. V loňském roce skončila rekonstrukce železobetonového mostu a navazující Vančurovy ulice za téměř 40 milionů korun. Město zrekonstruovalo parkoviště před kinem Kartonka. Už v roce 2017 prošla opravou náplavka na protějším labském břehu.

Vybudováním kulturního kampusu se radnice zabývá od roku 2009: „Chceme obyvatele a návštěvníky Vrchlabí dostat zpátky do centra.“

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