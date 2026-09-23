Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Posluchárny, praktikárny, trenažér. Medici se stěhují do nejmodernějšího kampusu

Ladislav Pošmura
  13:54
Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela v současnosti zřejmě nejmodernější tuzemský kampus. Studenti medicíny a farmacie ocení posluchárny, laboratoře i simulační centra. Nový areál u fakultní nemocnice upoutá rozlohou a moderním vzhledem.

Nové budovy Univerzity Karlovy (UK) pro lékařskou a farmaceutickou fakultu patří k největší investici v historii univerzity a současně se řadí k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě.

Kampus Mephared je propojený s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a soustřeďuje na jednom místě výuku, výzkum i zázemí fakult. Výsledkem je nové centrum vzdělávání evropského významu v oblasti medicíny, farmacie a biomedicíny.

Výuková a související výzkumná pracoviště jsou v budově fakult. Vznikly nové posluchárny s nejmodernější audiovizuální technikou, knihovna, seminární místnosti, více než 200 studentských laboratoří, praktikárny, ale také simulační centrum, lékárenský trenažér, pitevny nebo společné vivárium, tedy zařízení pro chov zvířat.

Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové supermoderní kampus pro studenty Lékařské a Farmaceutické fakulty (23. září 2026).
Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové supermoderní kampus pro studenty Lékařské a Farmaceutické fakulty (23. září 2026).
Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové supermoderní kampus pro studenty Lékařské a Farmaceutické fakulty (23. září 2026).
Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové supermoderní kampus pro studenty Lékařské a Farmaceutické fakulty (23. září 2026).
Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové supermoderní kampus pro studenty Lékařské a Farmaceutické fakulty (23. září 2026).
25 fotografií

Studenti ocení prostorné atrium s dřevěným kaskádovitým sezením a knihovnou.

Zájem o nabízené studijní programy, ať už o farmacii, všeobecné lékařství, zubní lékařství, laboratorní diagnostiku ve zdravotnictví, léčivé rostliny a nutraceutika, všeobecné ošetřovatelství nebo porodní asistenci, je mezi studenty dlouhodobě vysoký.

Nový areál zlepší podmínky pro studium, výuku, výzkum i práci zaměstnanců. Podpoří rozvoj mezioborové spolupráce, magisterských a doktorských studijních programů, mezinárodní mobility a výměnných pobytů studentů a měl by přispět ke zvýšení atraktivity pro zahraniční uchazeče.

Stavba začala v srpnu 2023 a letos v červnu získala kolaudační rozhodnutí.

Investice přispěje k lepší zdravotní péči

V menší centrální budově sídlí děkanáty, oddělení jazykové přípravy a stravovací zařízení. Areál pojme až 4 500 lidí. Studenti mají k dispozici přes tři a půl tisíc šatních skříněk.

„Spojením lékařské a farmaceutické fakulty na jednom místě a v těsném sousedství fakultní nemocnice vytváříme špičkové podmínky pro výchovu nové generace lékařů a farmaceutů. Jedná se o jednu z největších investic v historii českého vysokého školství,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), který se zúčastnil oficiálního otevření.

Parametry stavby

  • Užitná plocha: budova fakult 62 421 m², centrální budova 9 436 m²
  • Obestavěný prostor: 321 800 m³
  • Maximální kapacita: 4 500 osob
  • 313 parkovacích stání pro automobily
  • 190 míst pro kola v podzemních garážích a dalších 80 míst pro kola v prostoru parteru

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) představuje otevření nové budovy Mephared 2 významný krok v rozvoji českého vysokoškolského vzdělávání a biomedicínského výzkumu.

„Vzniká zde moderní prostředí, které propojuje špičkové vzdělávání budoucích lékařů, farmaceutů a dalších odborníků se špičkovým výzkumem. Tato investice přispěje nejen k mezinárodní konkurenceschopnosti české vědy, ale i ke zvyšování kvality zdravotní péče pro občany,“ uvedl Plaga.

„Jsem rád, že se tento projekt podařilo realizovat s podporou Národního plánu obnovy (NPO) a že evropské prostředky byly využity smysluplně. Studentům, akademickým pracovníkům i výzkumníkům přeji, aby jim nové zázemí a špičková infrastruktura přinášely inspiraci, vytvářely podmínky pro dosahování vynikajících výsledků a pomáhaly posouvat českou medicínu a farmacii na světovou úroveň,“ řekl ministr Plaga.

Jen pro představu, nový kampus má rozlohu asi tří fotbalových hřišť. Rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima však prohlásil, že význam nového zařízení nespočívá jen v rozsahu stavby.

Obří kampus u hradecké nemocnice propojí univerzitní zdravotnické obory

„Dvě fakulty, které dosud pracovaly v kapacitně nevyhovujících a prostorově roztříštěných podmínkách, získávají společné zázemí odpovídající tomu, jak se dnes medicína, farmacie a biomedicína vyučují a rozvíjejí. Chceme, aby se zde studentky a studenti od počátku svého studia setkávali nejen s kvalitní výukou, ale také s výzkumem a moderními technologiemi. Právě to je investice, která bude Univerzitě Karlově i českému zdravotnictví sloužit po další desetiletí,“ řekl rektor Zima.

Podle děkana Farmaceutické fakulty Jaroslava Roha se dnešním slavnostním otevřením završila cesta, na jejímž začátku byla odvážná vize. „V kombinaci s Vojenskou lékařskou fakultou Univerzity obrany a Fakultní nemocnicí Hradec Králové navíc získáváme mimořádně koncentrovaný a konkurenceschopný biomedicínský komplex, který má všechny předpoklady pro další rozvoj špičkové výuky, vědy a inovací.“

„Kampus nám otevírá mimořádnou příležitost překonat dosavadní institucionální hranice, intenzivněji sdílet know-how i výzkumné a technologické kapacity, těsněji propojit preklinické vzdělávání s klinickou praxí a posunout kvalitu výuky, vědy i mezinárodní konkurenceschopnost fakulty na novou úroveň,“ připojil se Petr Hejna, děkan lékařské fakulty.

Fotovoltaická elektrárna a závlahový systém

Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet založený na 527 velkoprůměrových pilotech. V areálu provedli 122 geotermálních vrtů hlubokých 199 metrů. Na jižní straně střechy je fotovoltaická elektrárna.

Příjemné klima zajišťují desítky kilometrů potrubí vzduchotechniky a 117 vzduchotechnických jednotek a ventilátorů. V laboratořích je více než 200 digestoří.

Projekt kladl důraz na zadržení dešťové vody, a to formou podzemní akumulační nádrže. Voda se bude svádět ze střech centrální budovy a poslouží zejména pro závlahový systém. Přebytečná voda z akumulační nádrže zasákne do mokřadu. Veškerá dešťová voda ze střech větší budovy fakult směřuje do nově vybudovaného vodního prvku.

Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové supermoderní kampus pro studenty Lékařské a Farmaceutické fakulty (23. září 2026).

Autorem návrhu stavby a projektové dokumentace je společnost Bogle Architects. Generálním dodavatelem stavby je sdružení stavebních firem BAK stavební společnost a Syner.

„Výstavba Kampusu UK byla mimořádnou výzvou rozsahem i množstvím špičkových technologií,“ uvedl jednatel společnosti Syner Robert Špott.

Předpokládané náklady projektu Mephared 2 a souvisejícího vybavení dosahují okolo 7,2 miliardy korun. Hlavní část nákladů pokryje dotace. V rámci NPO bude uhrazeno přibližně 4,52 miliardy z dotace evropských fondů a téměř jednu miliardu činí dotace státního rozpočtu. Náklady ve výši přibližně jedné miliardy korun zaplatí Univerzita Karlova.

Noc vědy a první studenti

Veřejnost se poprvé podívá do nového kampusu v pátek. Fakulty připravily odpolední komentované prohlídky. Ty už jsou zaplněné, návštěvníci si však mohou přijít prohlédnout nové prostory samostatně. Nejzajímavější informace o stavbě kampusu prozradí audioprůvodce.

Úředníci i studenti. Hradec chce koupit budovu lékařské fakulty do voleb

V 17:00 tu odstartuje Noc vědy, letošním tématem je Komunikace. Programy obou fakult nabídnou přednášky, workshopy, komentované ukázky a zábavné aktivity pro děti i dospělé.

Příchozí se vydají na fascinující cestu biologické komunikace – od chemického „povídání“ molekul přes fungování smyslů až po řídicí centrum celé této sítě v mozku. Na interaktivních stanovištích zjistí, co všechno se musí v lidském těle odehrát, abychom si navzájem porozuměli.

Studenti obou fakult zahájí v novém kampusu akademický rok po prodlouženém víkendu v úterý 29. září.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

V josefovské pevnosti se zhroutila bytelná zeď, suť prohledával cvičený pes

Hasiči v Josefově prohledali sutiny spadlé zdi, zda pod nimi někdo není. (15....

V úterý v noci se zhroutila zeď v jednom z vnitrobloků pevnosti v Josefově na Náchodsku. Hasiči místo prohledávali i se speciálně cvičeným psem, zda pod sutinami někdo není.

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Křivá jabloň u hostince se utká o další titul, jde o Strom čtvrtstoletí

Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom...

Skoro osmdesátiletá jabloň v Machovské Lhotě na Náchodsku bojuje znovu v celostátní anketě. Před šesti lety vyhrála soutěž Strom roku, letos nadace Partnerství vrací do hry třináct z dřívějších...

Vášnivý rybář a bavič. Hasiči vzpomínají na kolegu, který zemřel na lodi v Norsku

Člen dobrovolných hasičů z Horního Maršova na Trutnovsku Martin „Judas“ Juda.

Jednou z obětí pátečního lodního neštěstí v Norsku je hasič Sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov na Trutnovsku. O úmrtí velitele Martina Judy informovali hasiči na svém facebookovém profilu....

Rodina stáhla souhlas se stíháním. V kauze závěti továrníka padl zprošťující verdikt

Vdova (vlevo) po zesnulém zakladateli strojírenské firmy Karsit Group čelí u...

Krajský soud v Hradci Králové dnes v kauze možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi osvobodil všechny čtyři obžalované ženy. Hlavní obviněnou byla vdova po podnikateli Alena Řípová....

23. září 2026  13:39,  aktualizováno  14:05

Posluchárny, praktikárny, trenažér. Medici se stěhují do nejmodernějšího kampusu

Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové supermoderní kampus pro studenty...

Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela v současnosti zřejmě nejmodernější tuzemský kampus. Studenti medicíny a farmacie ocení posluchárny, laboratoře i simulační centra. Nový areál u...

23. září 2026  13:54

Zvířata se brodila v hnoji a močůvce, chovatel čerpal dotace. Stíhá ho policie

Chovatel držel zvířata v nevhodných podmínkách, hrozí mu vězení.

Zemědělec z Trutnovska čelí obvinění, že hrubě zanedbal péči o svůj skot a ovce. Zvířata měla pod sebou velkou vrstvu hnoje i močůvky, brodila se v bahně, neměla dost kvalitního krmení ani vody. Loni...

23. září 2026  11:45

Rozpady a deziluze. V Trutnově jde do komunálních voleb jen pět stran

Krakonošova kašna na historickém náměstí v Trutnově má po restaurování nové...

Pouhých pět subjektů se zúčastní komunálních voleb v třicetitisícovém Trutnově. Je to zdaleka nejméně od roku 1990. Občanská demokratická strana, která volby v okresním městě vyhrává od roku 1994, se...

23. září 2026  9:40

Auto táhne ke středu? Opilý řidič si ani nevšiml, že jede bez pneumatiky

Muž se 4 promile kličkoval Smiřicemi v autě bez pneumatiky

Podivnou jízdou na sebe upozornil šestašedesátiletý šofér na Královéhradecku. Když se ho jiný řidič snažil upozornit, že jeho autu chybí pneumatika na předním kole, dotyčný pokračoval dál. Kličkoval...

22. září 2026  12:47

Senátor vs. poslanec. Boj o Senát na Rychnovsku bude jasný po prvním kole

ilustrační snímek

Nejrychlejší výsledky senátních voleb letos nejspíš ohlásí volební komise z Rychnovska a východní části pardubického okresu. Stačí výsledek prvního kola. Ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou se...

22. září 2026  10:52

Kůrovec v Krkonoších je zatím pod kontrolou, příští rok se očekává zhoršení

Lesník Správy KRNAP Pavel Zázvorka při kontrole feromonového lapače...

Množství dřeva napadeného lýkožroutem smrkovým v Krkonošském národním parku (KRNAP) v porovnání s předchozími lety znatelně pokleslo. Letos ochranáři ze správy parku očekávají kolem 15 tisíc metrů...

21. září 2026  15:39

Vášnivý rybář a bavič. Hasiči vzpomínají na kolegu, který zemřel na lodi v Norsku

Člen dobrovolných hasičů z Horního Maršova na Trutnovsku Martin „Judas“ Juda.

Jednou z obětí pátečního lodního neštěstí v Norsku je hasič Sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov na Trutnovsku. O úmrtí velitele Martina Judy informovali hasiči na svém facebookovém profilu....

21. září 2026  14:58

Kdosi se pokusil vloupat do hrobky pěvkyně Červené, patrně použil páčidlo

Operní pěvkyně Soňa Červená

Neznámý pachatel poškodil hrobku operní pěvkyně Soni Červené v Hradci Králové. Na náhrobních deskách zůstaly stopy patrně po páčení. Případem už se zabývají policisté. Na hřbitově v hradecké části...

21. září 2026  14:20

„Když na kruháči potkáš letadlo.“ Letoun bez křídel zdolal křižovatku, řidiči se divili

Řidiči se divili malému letadlu na kruháku v Lánově

Řidiči v Lánově na Trutnovsku s údivem sledovali, jak po zdejší rušné silnici v běžném provozu projíždí malé letadlo bez křídel. S točící se vrtulí zdolalo kruhový objezd a mířilo nejspíš k...

21. září 2026  10:48

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ukopl se Jakubko? Geniální gól, má jasno Frťala. Jeho hráči ho nepřestávají udivovat

Fotbalový obránce Jakub Jakubko z Teplic slaví gól na hřišti Hradce Králové.

Všichni čekali centr z pravého křídla, jenže Jakub Jakubko je převezl. Prásk – technická střela z úhlu na bližší tyč, zkoprnělý hradecký brankář Adam Zadražil a slavící Teplice. I lišácký gól...

21. září 2026  10:20

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

20. září 2026  16:45,  aktualizováno  20:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde