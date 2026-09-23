Nové budovy Univerzity Karlovy (UK) pro lékařskou a farmaceutickou fakultu patří k největší investici v historii univerzity a současně se řadí k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě.
Kampus Mephared je propojený s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a soustřeďuje na jednom místě výuku, výzkum i zázemí fakult. Výsledkem je nové centrum vzdělávání evropského významu v oblasti medicíny, farmacie a biomedicíny.
Výuková a související výzkumná pracoviště jsou v budově fakult. Vznikly nové posluchárny s nejmodernější audiovizuální technikou, knihovna, seminární místnosti, více než 200 studentských laboratoří, praktikárny, ale také simulační centrum, lékárenský trenažér, pitevny nebo společné vivárium, tedy zařízení pro chov zvířat.
Studenti ocení prostorné atrium s dřevěným kaskádovitým sezením a knihovnou.
Zájem o nabízené studijní programy, ať už o farmacii, všeobecné lékařství, zubní lékařství, laboratorní diagnostiku ve zdravotnictví, léčivé rostliny a nutraceutika, všeobecné ošetřovatelství nebo porodní asistenci, je mezi studenty dlouhodobě vysoký.
Nový areál zlepší podmínky pro studium, výuku, výzkum i práci zaměstnanců. Podpoří rozvoj mezioborové spolupráce, magisterských a doktorských studijních programů, mezinárodní mobility a výměnných pobytů studentů a měl by přispět ke zvýšení atraktivity pro zahraniční uchazeče.
Stavba začala v srpnu 2023 a letos v červnu získala kolaudační rozhodnutí.
Investice přispěje k lepší zdravotní péči
V menší centrální budově sídlí děkanáty, oddělení jazykové přípravy a stravovací zařízení. Areál pojme až 4 500 lidí. Studenti mají k dispozici přes tři a půl tisíc šatních skříněk.
„Spojením lékařské a farmaceutické fakulty na jednom místě a v těsném sousedství fakultní nemocnice vytváříme špičkové podmínky pro výchovu nové generace lékařů a farmaceutů. Jedná se o jednu z největších investic v historii českého vysokého školství,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), který se zúčastnil oficiálního otevření.
Parametry stavby
Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) představuje otevření nové budovy Mephared 2 významný krok v rozvoji českého vysokoškolského vzdělávání a biomedicínského výzkumu.
„Vzniká zde moderní prostředí, které propojuje špičkové vzdělávání budoucích lékařů, farmaceutů a dalších odborníků se špičkovým výzkumem. Tato investice přispěje nejen k mezinárodní konkurenceschopnosti české vědy, ale i ke zvyšování kvality zdravotní péče pro občany,“ uvedl Plaga.
„Jsem rád, že se tento projekt podařilo realizovat s podporou Národního plánu obnovy (NPO) a že evropské prostředky byly využity smysluplně. Studentům, akademickým pracovníkům i výzkumníkům přeji, aby jim nové zázemí a špičková infrastruktura přinášely inspiraci, vytvářely podmínky pro dosahování vynikajících výsledků a pomáhaly posouvat českou medicínu a farmacii na světovou úroveň,“ řekl ministr Plaga.
Jen pro představu, nový kampus má rozlohu asi tří fotbalových hřišť. Rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima však prohlásil, že význam nového zařízení nespočívá jen v rozsahu stavby.
|
Obří kampus u hradecké nemocnice propojí univerzitní zdravotnické obory
„Dvě fakulty, které dosud pracovaly v kapacitně nevyhovujících a prostorově roztříštěných podmínkách, získávají společné zázemí odpovídající tomu, jak se dnes medicína, farmacie a biomedicína vyučují a rozvíjejí. Chceme, aby se zde studentky a studenti od počátku svého studia setkávali nejen s kvalitní výukou, ale také s výzkumem a moderními technologiemi. Právě to je investice, která bude Univerzitě Karlově i českému zdravotnictví sloužit po další desetiletí,“ řekl rektor Zima.
Podle děkana Farmaceutické fakulty Jaroslava Roha se dnešním slavnostním otevřením završila cesta, na jejímž začátku byla odvážná vize. „V kombinaci s Vojenskou lékařskou fakultou Univerzity obrany a Fakultní nemocnicí Hradec Králové navíc získáváme mimořádně koncentrovaný a konkurenceschopný biomedicínský komplex, který má všechny předpoklady pro další rozvoj špičkové výuky, vědy a inovací.“
„Kampus nám otevírá mimořádnou příležitost překonat dosavadní institucionální hranice, intenzivněji sdílet know-how i výzkumné a technologické kapacity, těsněji propojit preklinické vzdělávání s klinickou praxí a posunout kvalitu výuky, vědy i mezinárodní konkurenceschopnost fakulty na novou úroveň,“ připojil se Petr Hejna, děkan lékařské fakulty.
Fotovoltaická elektrárna a závlahový systém
Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet založený na 527 velkoprůměrových pilotech. V areálu provedli 122 geotermálních vrtů hlubokých 199 metrů. Na jižní straně střechy je fotovoltaická elektrárna.
Příjemné klima zajišťují desítky kilometrů potrubí vzduchotechniky a 117 vzduchotechnických jednotek a ventilátorů. V laboratořích je více než 200 digestoří.
Projekt kladl důraz na zadržení dešťové vody, a to formou podzemní akumulační nádrže. Voda se bude svádět ze střech centrální budovy a poslouží zejména pro závlahový systém. Přebytečná voda z akumulační nádrže zasákne do mokřadu. Veškerá dešťová voda ze střech větší budovy fakult směřuje do nově vybudovaného vodního prvku.
Autorem návrhu stavby a projektové dokumentace je společnost Bogle Architects. Generálním dodavatelem stavby je sdružení stavebních firem BAK stavební společnost a Syner.
„Výstavba Kampusu UK byla mimořádnou výzvou rozsahem i množstvím špičkových technologií,“ uvedl jednatel společnosti Syner Robert Špott.
Předpokládané náklady projektu Mephared 2 a souvisejícího vybavení dosahují okolo 7,2 miliardy korun. Hlavní část nákladů pokryje dotace. V rámci NPO bude uhrazeno přibližně 4,52 miliardy z dotace evropských fondů a téměř jednu miliardu činí dotace státního rozpočtu. Náklady ve výši přibližně jedné miliardy korun zaplatí Univerzita Karlova.
Noc vědy a první studenti
Veřejnost se poprvé podívá do nového kampusu v pátek. Fakulty připravily odpolední komentované prohlídky. Ty už jsou zaplněné, návštěvníci si však mohou přijít prohlédnout nové prostory samostatně. Nejzajímavější informace o stavbě kampusu prozradí audioprůvodce.
|
Úředníci i studenti. Hradec chce koupit budovu lékařské fakulty do voleb
V 17:00 tu odstartuje Noc vědy, letošním tématem je Komunikace. Programy obou fakult nabídnou přednášky, workshopy, komentované ukázky a zábavné aktivity pro děti i dospělé.
Příchozí se vydají na fascinující cestu biologické komunikace – od chemického „povídání“ molekul přes fungování smyslů až po řídicí centrum celé této sítě v mozku. Na interaktivních stanovištích zjistí, co všechno se musí v lidském těle odehrát, abychom si navzájem porozuměli.
Studenti obou fakult zahájí v novém kampusu akademický rok po prodlouženém víkendu v úterý 29. září.