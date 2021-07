Nedopalek smrdutý či lahvoň skleněnec. Národní parky bojují s odpadky

„Odpadky v krkonošské přírodě se s určitou mírou nadsázky stávají invazivními druhy, pro které realizátoři kampaně identifikovali novou čeleď – čeleď odpadkoušovitých,“ vysvětluje mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Právě Správa KRNAP přišla před dvěma lety s „odpadkovou“ kampaní, ke které se letos přidaly i ostatní české národní parky.



Z nejčastěji se vyskytujících druhů v Krkonoších lze jmenovat zejména petlahvoně odhozence, vlhčence ubrouskového, sáčkovce šustilku nebo obalíka sušenkovitého.

Inspirací pro kampaň, v níž různé druhy odpadků dostávají rodové a druhové jméno, kterými se běžně označují zvířata nebo rostliny, byly především pozoruhodné názvy fauny a flory.

Podle ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische představuje množství odpadu zůstávajícího v rezervaci po turistech jeden z hlavních problémů, se kterými se musejí v Krkonoších potýkat.

„Plastové či kovové obaly od potravin, ústenky, respirátory a papírové kapesníčky jsou nejčastější odpadky, které zůstávají v přírodě Krkonošského národního parku po turistech. Řešením není instalace odpadkových košů. Řešením je, aby návštěvníci pochopili, že v národních parcích platí pravidlo, co si do hor přinesu, to si mám také odnést,“ zmínil Böhnisch klíčovou myšlenku celé kampaně.

Jeho slova potvrzuje také ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. Ten upozornil na paradoxní fakt, že právě odpady hyzdící přírodu v rezervaci jsou zároveň i častým námětem stížností samotných návštěvníků:

„Z našeho rozsáhlého dotazníkového šetření, které probíhalo mezi lety 2017 až 2019, jsme se dozvěděli, že jednou z věcí, která návštěvníkům NP Šumava vadí, je množství odpadků, které zůstává po návštěvnících. Je to takový paradox, že se jim nelíbí to, co dělají sami. Snad jim tato velká kampaň trochu otevře oči a pochopí, že odpadky v přírodě nemají co dělat.“

„V lokalitách, kde míra únosnosti už přetekla, stavíme zábrany před neukázněnými turisty. Legislativně posilujeme pravomoci stráže přírody a připravujeme novelu zákona, která by měla v budoucnu přestupky vůči ochraně přírody citelněji postihovat,“ říká ke kampani, která odstartuje v průběhu července a objeví se na sociálních sítích i na kontaktních akcích v krajských městech, ministr životního prostředí Richard Brabec.

S nedopalky bojují i města. Třeba radnice Prahy 3 rozmístila do ulic nové popelníky ve tvaru velkých kovových cigaret, naopak unikátní chodníkový popelník se neuchytil: