Kameny na trati přerušily jízdu vlaku v Chotěvicích. Pachateli hrozí až osm let

Čtyřtisícové Hostinné na Trutnovsku si s bývalým zámkem a papírnou Labský mlýn u náměstí dlouho nevědělo rady. Chátrající památka desítky let hyzdí centrum. Radnice opuštěný areál prodala společnosti...

Parkování v Hradci hlídá auto s kamerami. Pokuty začnou padat od září

V Hradci Králové začal s půlročním zpožděním jezdit kamerový vůz, který kontroluje poplatky za parkování. Do budoucna by mohl hlídat i stání v zákazech, na trávě nebo chodníku. Do konce prázdnin bude...