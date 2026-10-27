Městské stromy padly bez povolení. Udělal to market, prodejna nebyla vidět, míní lidé

Zvuk motorových pil probudil místní obyvatele v pondělí po 6. hodině ráno. Když se podívali z okna, viděli padat k zemi silné kmeny, které tvořily bariéru mezi hlavní silnicí, parkovištěm u supermarketu a obytnými domy. Obyvatele ulice to překvapilo. Stromy nevypadaly nijak nemocně.
„Vytáhnu žaluzie, abych se podívala, odkud se ten zvuk line, a vidím, jak parta chlapů kácí stromy. Poměrně velkou rychlostí. Než jsem vstala, měli už dva z pěti dole. Říkala jsem si, že technické služby většinou stromy dopředu označují, což nebylo,“ popisuje Kateřina, která bydlí hned naproti.
Obrátila se na známého z technických služeb, aby se zeptala, co stromům bylo. Odpověď byla překvapivá: o ničem nevíme. Stromy přitom stály na městském pozemku.
„O veškerou zeleň na městských pozemcích v Jaroměři se starají technické služby. Proto nás vyděsilo, kdy jsme zjistili, že cizí subjekt nám kácí stromy. Neprodleně jsme informovali policii, aby se tím začala zabývat, aby ztotožnila osoby, které to provádějí. To my udělat nemůžeme,“ říká ředitelka Technických služeb města Jaroměře Iveta Kovaříková.
Případem neoprávněného kácení se začala zabývat policie. Technici informovali i městský odbor životního prostředí, který by měl u takto silných stromů vydat povolení.
„Nikdo se na nás neobrátil. Máme informace, že policie si pozvala zástupce firmy k vysvětlení. Musíme počkat, až to policie vyšetří. Pokud usoudí, že nešlo o trestný čin, pak nám to postoupí k řešení přestupku,“ míní vedoucí městského odboru životního prostředí Petr Filipec.
„Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci. Příčiny a okolnosti celé události jsou předmětem dalšího prověřování,“ potvrzuje policejní mluvčí Martin Stránský.
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Podle technických služeb byly stromy naprosto zdravé a nebyl důvod k jejich odstranění. „A už vůbec si to přece nemůže dovolit cizí firma na pozemku, který není její,“ varuje Kovaříková.
Když Kateřina sdílela video na sociálních sítích, okamžitě to ve dvanáctitisícovém městě vzbudilo rozruch. Lidé se ptali, kdo je za to odpovědný. Vyjádření brzy vydala také radnice, která odmítla, že by úřad vydal rozhodnutí, kterým by odstranění dřevin povolil.
„Město Jaroměř považuje ochranu veřejné zeleně za důležitou součást péče o životní prostředí a veřejný prostor. V této souvislosti považujeme za důležité zdůraznit, že kácení dřevin musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy,“ uvedla radnice.
„Objednalo si to Penny u nějaké firmy z Ostravy. Že prý není dostatečně vidět krám,“ komentovalo hned několik uživatelů. Zástupci města nechtěli objednatele jmenovat, potvrdili však, že ostravská firma přijela do Jaroměře na objednávku.
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Vyjádření řetězce redakce zjišťuje. Na zaslané dotazy však zatím nereagoval.
„Už je jasné, proč pracovali tak brzo a tak rychle. Než vyrazili první zákaznici, než se probudí město. Nakonec přijela městská policie a státní taky, ale dílo už bylo dokonáno,“ popisuje dění před marketem Kateřina.
Lidé v pondělí večer na pařezy položili zapálené svíčky.
Technické služby chtějí na místě co nejdříve vysadit nové stromy. Nemělo by však jít o malé sazenice. Organizace se bude snažit najít co nejvzrostlejší kusy, které by odstraněné dřeviny mohly nahradit.