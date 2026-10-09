K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

„V případu násilné smrti třicetiletého muže, k níž došlo ve Dvoře Králové nad Labem v noci z 6. na 7. října 2026, kriminalisté na základě dosud provedených procesních úkonů ustanovili osobu, která se k činu, jinak trestnému, následně přiznala,“ informovala v pátek policejní mluvčí Martina Jandová.
Více informací vzhledem k věku policie nesdělila. „Vzhledem k tomu, že tato osoba je mladší 15 let, a není tedy z důvodu nedostatku věku trestně odpovědná, nebudeme s ohledem na její věk poskytovat další informace,“ doplnila mluvčí.
Na základě předběžného opatření soudu putoval nezletilý do příslušného výchovného zařízení, soud následně rozhodne o uložení ochranné výchovy.
|
Pobodání ve Dvoře Králové. Muž útok nepřežil, policie zadržela podezřelého
K muži údajně v bezvědomí přivolal někdo zdravotnické záchranáře v úterý ve 22:17, posádky však zjistily, že má bodné zranění. Muže se jim už oživit nepodařilo.
Podle informací iDNES.cz se násilný čin stal v dvorské Kotkově ulici, což poté potvrdila i policie. Bylo to podle místních nedaleko od centra, v jednom z bytů v činžovních vilách. Přes noc tam zasahovala záchranka, policie, pak kriminalisté. Už v noci prohledávali zahrady za domy, pak se tam vrátili znovu za světla.
„Žádný hluk jsme večer neslyšeli. Majitel toho bytu míval různé sešlosti, ale nenapadlo nás, že by se něco mohlo stát,“ řekla ve středu obyvatelka ze stejné ulice.