Na metalovém festivalu Brutal Assault člověk děti opravdu nečeká. V areálu pevnosti v Josefově na Náchodsku je přitom část, kde se to malými návštěvníky jen hemží. Manželé Křížovi z Prahy tu během festivalu vedou dětský tábor a v jednom z ravelinů provozují dětskou zónu. Rodiče metalisté zde potomky mohou nechat na pár hodin i celý den.
A tak zatímco ve festivalovém areálu duní metal, za hradbami děti míchají sliz a hrají ping-pong.
„Kapacitu máme pro padesát dětí a většinou se tu ta padesátka za den protočí. Zrovna dneska máme převahu cizinců,“ říká Martina Křížová, která pracuje v pražském výchovném ústavu.