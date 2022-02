Vojsko se nevrátí, litují v Josefově. Kraj chce v kasárnách depozitáře

Školicí středisko záchranářů, klinika plastické chirurgie, ale i letní kino či park pro venčení psů. To jsou představy obyvatel Josefova i přespolních, co vše by se dalo vměstnat do Čtvercových kasáren.

Největší areál v bývalé pevnosti, který je po odchodu armády v polovině 90. let prázdný, potřebuje rozsáhlou opravu. Město Jaroměř jej získalo od státu, ale dosud se mu nepodařilo najít investora. Teď se rýsuje, že se kasáren ujme kraj.

„Máme záměr vybudovat centrální depozitáře pro naše příspěvkové organizace, hlavně pro Muzeum Náchodska, které depozitáře akutně potřebuje, protože má sbírky v nevyhovujících prostorách. My je musíme někde postavit a je otázka, zda to bude na zelené louce, nebo v brownfieldu, čímž bychom pomohli i Jaroměři. V části by mělo být také něco živého, abychom dostali do největšího objektu Josefova i veřejnost,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši), která má na starosti kulturu.

Opravou kasáren se kraj zaobírá od poloviny loňského roku, když se začalo mluvit o možnosti získání evropských peněz z Národního plánu obnovy po pandemii.

Čtvercová kasárna Areál původních jízdeckých kasáren vznikl v letech 1780-1788 uvnitř vojenské pevnosti Josefov. Bydleli tam důstojníci i mužstvo, ve dvou traktech v přízemí bývaly stáje pro koně, na půdách se skladovalo krmivo. Později začala kasárna sloužit dělostřelcům. Vojáci opustili kasárna začátkem 90. let minulého století, bezplatně je získalo město. Kasárna tvoří rozlehlá budova s asfaltovým nádvořím, přiléhá k Masarykovu náměstí s kostelem. Sousedí také s areálem bývalé vojenské nemocnice. Pozdně barokní budova je památkově chráněná, třípodlažní objekt o 16 tisících metrech čtverečních je opuštěný. Odhadované náklady na rekonstrukci Čtvercových kasáren jsou 1,2 miliardy korun. Josefov je od roku1971 městskou památkovou rezervací, město tam vlastní 90 procent nemovitostí. Na celkovou opravu pevnosti by bylo potřeba kolem 7 miliard korun. Jaroměř i Terezín usilují o to, aby stát rozhodl o systematické podpoře obou pevností.

V září před sněmovními volbami se ve Čtvercových kasárnách objevila tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (nestr. za ANO) s příslibem, že 600 milionů korun by mohlo zamířit právě tam, podobně jako do Terezína.

Oprava však vyjde celkem na 1,2 miliardy. Stavba má šibeniční termíny, podmínkou dotace totiž je, že projekt bude hotov už v roce 2023 a opravy v roce 2025.

Zázemí by v kasárnách mohlo najít náchodské, hradecké a rychnovské muzeum, dále náchodská a hradecká galerie.

Pro jeden trakt se však náplň teprve hledá, místní už debatovali s architekty ze City Upgrade.

Jóga, hřiště i jarmarky

Místní obyvatelé by tam rádi viděli například infocentrum, byty pro mladé či seniory, školu, prostory pro jógu, restauraci a na nádvoří třeba jarmarky nebo dětské hřiště.

Přejí si, aby památka neztratila nic ze svého vzezření, ale rozhodně tam nechtějí další sociálně slabé obyvatele či kasino. Vědí však, že jednoduché to nebude.

„Věřím, že to bude přínos, sám tu také rekonstruuji. Muzea by alespoň nějak naplnila prostory, jinak se kasárna rozsypou, to další se nahrne samo. Ale bez slušných obyvatel, kteří by tu žili, jsou všechny návrhy, třeba odpočinková zóna v kasárnách, k ničemu. Kvůli tomu sem nikdo zvenku jezdit nebude,“ neskrývá své pochyby podnikatel, který nechtěl zveřejnit jméno.

„Dokud tu byla armáda, ať česká, či ruská, žilo v Josefově až na tři tisíce lidí, to byl obchod pomalu v každém domě. Teď je to prázdné. Je potíž sehnat sem obsluhu. Je potřeba mít zázemí, a to nemluvím o penězích,“ říká podnikatel provozující nedaleko turistické ubytování. Zájem o památku s podzemními chodbami a řadou muzeí podle něj turisté mají, ale pevnost zatím doplácí na slabou propagaci.

Pěkně se tu bydlí, ale scházejí obchody

Místní nedají na Josefov dopustit, byť město trpí tím, že se do něj sestěhovávaly romské rodiny. Za covidových lockdownů se ukázalo, že do přírody je z centra jen kousek, protože pevnost obklopuje parková promenáda, která vydá na pětikilometrovou vycházku. Uvnitř bloků se dá posedět a grilovat.

„Ve starých prostorných bytech se krásně bydlí. Když si to opravíte, je to super. Ale žije tu početná menšina a cokoli se ve městě opraví, hned je to zničené. Pomalované fasády, lavičky nevydrží týden. Není síla, která by s tím něco udělala, to je největší bolest Josefova. Proto doufáme, že s kasárny někdo něco konečně udělá,“ věří kavárnice Lucie Šandová i penzistka Bedřiška Ehrenbergerová.

Podle nich za pár let přibylo opravených domů, což se někdy příliš nezamlouvá filmařům, kteří sem s oblibou míří. Za covidu však skončila jediná restaurace a Josefovští tu mají jen potraviny, vietnamského obchodníka, hračkárnu a vyhlášené řeznictví.

Proto by místní rádi viděli v kasárnách třeba řemeslné dílny anebo obchody.

„Už roky se mluví o tom, že Josefov i okolní vesnice by potřebovaly velkou prodejnu, jinak se musí do Jaroměře. Nabízí se, aby v přízemí ‚čtvercáků‘ vzniklo obchodní centrum. Jsou to bývalé stáje s velkou chodbou dokola, mohlo by tam být třeba čtyřicet obchodů. To by mělo obrovský význam, ale jakmile se tam umístí třeba archiv, bude to mrtvý dům. Spojení s obchody už by byl problém, další problém by byl sehnat ještě toho obchodníka,“ míní jaroměřský radní Milan Libich (ODS), který v Josefově žije.

Kraj půjde do oprav, když přispěje stát

Kraj už v září zadal zaměření budov a schválil příslib 40 milionů korun na projekční práce. Začal již stavebněhistorický průzkum budovy. Ještě se řeší, že kraj a město spolu uzavřou budoucí darovací smlouvu. Už se tím zabývala obě zastupitelstva.

„Nevidím jinou variantu, než že kraj tuto nemovitost převezme,“ říká jaroměřský starosta Josef Horáček (nestr. za VPM).

Už tři roky se snaží přimět stát, aby stav zanedbané pevnosti řešil, jelikož je to daleko nad možnosti města. Podle něj se k pokračování projektu hlásí i nový ministr Ivan Bartoš (Piráti), s nímž už o tom starosta telefonoval.

Kraj ještě jednání s muzei o kasárnách neuzavřel. Dočasný ředitel Muzea Náchodska Jan Tůma nechtěl komentovat, zda staré budovy budou depozitářům vyhovovat, rychnovské muzeum je pro.

„Je to příležitost, která není běžná. Ani vzdálenost by pro nás nebyla překážkou. Uvažujeme umístit v Josefově sbírky, s kterými nepracujeme příliš často,“ potvrzuje ředitel Muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka.

Avšak zatím není známo, jak velkou dotaci kraj získá. Chce mít v rukou alespoň projekt, k tomu uvažuje o opravách na etapy. Jestliže stát přispěje penězi, bude se na nich podílet podle radní Berdychové i kraj.

Strašákem jsou však náklady, které si vyžádá běžný chod obří budovy. Navíc jde o památku, takže velké zásahy jsou vyloučené a provoz nejspíš úsporný nebude.

„Investice většinou nejsou problém, tím jsou vzniklé náklady. Mně by vůbec nevadilo, kdyby v kasárnách sídlily třeba outsourcované kanceláře nebo kanceláře jiného úřadu, aby náklady, které budou při provozu takto starých budov, se pro kraj snížily,“ podotýká náměstek hejtmana Rudolf Cogan (nestr. za STAN), pod nějž spadají krajské finance.

Mohla tam být věznice i spalovna

Podle záměrů různých podnikatelů ve Čtvercových kasárnách už mohlo být kdeco, domov důchodců spolu s uměleckou školou či policejní služebnou. Dvakrát se investoři pokoušeli prosadit sem věznici až pro 700 odsouzených, ale stát nejevil zájem.

Pamětníci zmiňují absurdní nápad jednoho podnikatele, který zamýšlel vybudovat v kasárnách spalovnu, jež denně měla zvládnout čtyři vlaky odpadů.

„Hodně lidem by se líbilo přestavět kasárna na bydlení, ale dispozice budovy neodpovídá požadavkům životního prostředí ani hygieniků. Pro byty je málo světla, takže by se daly obývat jen krátkodobě, nanejvýš pro hotely či penziony, ale je to příliš velké. Nejlepší by bylo vrátit tam kasárna, ale to nepřipadá v úvahu,“ lituje místní radní Libich.

Pokud kraj dokáže kasárna zaplnit a opravit, podle něj to přínosné bude. Sám by s darováním budov příliš nespěchal, finanční přísliby nepovažuje za jisté.