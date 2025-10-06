Potoček se stal posledním předsedou Městského národního výboru v Hradci Králové na mimořádném zasedání 18. ledna 1990 poté, co ke konci roku 1989 v záchvěvu revolučních událostí výbor uvolnil z funkce posledního komunistického předsedu Josefa Zadrobílka. Tehdejší tisk informoval, že byl zvolen jako bezpartijní.
Před vstupem do politiky působil Josef Potoček jako výzkumný pracovník v oblasti mikroelektroniky ve Výzkumném ústavu elektrotechnické keramiky (VÚEK) v Hradci Králové. Narodil se tamtéž v roce 1943 a vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Věnoval se také makromolekulární chemii ve Slovenské akademii věd v Bratislavě.
V čele hradecké radnice je později uváděn jako starosta. Ještě před jeho nástupem vedení města započalo s odstraňováním komunistických symbolů a přejmenováním některých ulic. Potoček na to později vzpomínal i pro iDNES.cz.
„Třeba Gottwaldovo náměstí se přejmenovalo už v prosinci 1989, tam to byl spontánní projev nadšení. U některých dalších jako třeba u Marxovy třídy, která se nyní jmenuje po Edvardu Benešovi, se vedly diskuze na zastupitelstvu. Přejmenovávala se i naše ulice, která byla dříve Zacharianova. Na novém názvu jsme se dohodli s ostatními lidmi, kteří tam žili,“ připomněl v roce 2014.
Potoček dovedl město do prvních svobodných voleb v roce 1990. V těch se sice stal zastupitelem, avšak při hlasování o volbě prvního hradeckého primátora ho porazil Martin Dvořák (dnes STAN), který tehdy získal 36 z 60 hlasů.
Potoček se však komunální politiky účastnil dál. Později vstoupil do KDU-ČSL, za kterou byl v letech 1998 až 2002 náměstkem primátora pro školství a kulturu. Aktivní ve veřejné správě zůstal až do roku 2009.