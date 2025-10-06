Zemřel první porevoluční starosta Hradce, byl u odstraňování komunistických soch

Autor:
  16:57
Ve věku nedožitých 83 let zemřel první porevoluční starosta Hradce Králové Josef Potoček. Podle smutečního oznámení odešel náhle 24. září. Za jeho působení se krajské město vypořádávalo se sochami komunistických potentátů a přepisovalo názvy ulic pojmenovaných po osobnostech bývalého režimu.
Josef Potoček byl první polistopadový starosta Hradce Králové, v letech 1998 až...

Josef Potoček byl první polistopadový starosta Hradce Králové, v letech 1998 až 2002 také náměstek primátora pro školství a kulturu. | foto: archiv KDU-ČSL

Zástupci královéhradecké radnice se seznámili s postupem prací na historické...
Odstraňování Gottwaldovy sochy v Hradci Králové přitáhlo davy (14. 1. 1990).
Náměstek hradeckého primátora Josef Potoček (září 2002)
Stavba zdi z krabic v Hradci Králové (12. 12. 1989)
14 fotografií

Potoček se stal posledním předsedou Městského národního výboru v Hradci Králové na mimořádném zasedání 18. ledna 1990 poté, co ke konci roku 1989 v záchvěvu revolučních událostí výbor uvolnil z funkce posledního komunistického předsedu Josefa Zadrobílka. Tehdejší tisk informoval, že byl zvolen jako bezpartijní.

Před vstupem do politiky působil Josef Potoček jako výzkumný pracovník v oblasti mikroelektroniky ve Výzkumném ústavu elektrotechnické keramiky (VÚEK) v Hradci Králové. Narodil se tamtéž v roce 1943 a vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Věnoval se také makromolekulární chemii ve Slovenské akademii věd v Bratislavě.

Josef Potoček byl první polistopadový starosta Hradce Králové, v letech 1998 až 2002 také náměstek primátora pro školství a kulturu.
Zástupci královéhradecké radnice se seznámili s postupem prací na historické budově muzea, jejíž oprava by měla letos skončit. Práce nedávno zkomplikoval krach dodavatelské firmy Orlické stavební. Na snímku náměstek hradeckého primátora Josef Potoček (vpravo) a výrobní ředitel současného dodavatele, firmy Fato, Josef Pixa. (leden 2002)
Odstraňování Gottwaldovy sochy v Hradci Králové přitáhlo davy (14. 1. 1990).
Náměstek hradeckého primátora Josef Potoček (září 2002)
14 fotografií

V čele hradecké radnice je později uváděn jako starosta. Ještě před jeho nástupem vedení města započalo s odstraňováním komunistických symbolů a přejmenováním některých ulic. Potoček na to později vzpomínal i pro iDNES.cz.

„Třeba Gottwaldovo náměstí se přejmenovalo už v prosinci 1989, tam to byl spontánní projev nadšení. U některých dalších jako třeba u Marxovy třídy, která se nyní jmenuje po Edvardu Benešovi, se vedly diskuze na zastupitelstvu. Přejmenovávala se i naše ulice, která byla dříve Zacharianova. Na novém názvu jsme se dohodli s ostatními lidmi, kteří tam žili,“ připomněl v roce 2014.

Potoček dovedl město do prvních svobodných voleb v roce 1990. V těch se sice stal zastupitelem, avšak při hlasování o volbě prvního hradeckého primátora ho porazil Martin Dvořák (dnes STAN), který tehdy získal 36 z 60 hlasů.

Potoček se však komunální politiky účastnil dál. Později vstoupil do KDU-ČSL, za kterou byl v letech 1998 až 2002 náměstkem primátora pro školství a kulturu. Aktivní ve veřejné správě zůstal až do roku 2009.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let

Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové před necelým rokem zavraždil dvaapadesátiletou čínskou prostitutku....

Vandal v Hradci přetřel graffiti gruzínské autorky, asi mu vadila dotace

Neznámý vandal poničil jednu z velkoplošným maleb, které vznikaly při druhém ročníku Street Art Festivalu v Hradci Králové. Barevný mural s ornamentálními vzory na Benešově třídě zčásti zabílil a...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

Zemřel první porevoluční starosta Hradce, byl u odstraňování komunistických soch

Ve věku nedožitých 83 let zemřel první porevoluční starosta Hradce Králové Josef Potoček. Podle smutečního oznámení odešel náhle 24. září. Za jeho působení se krajské město vypořádávalo se sochami...

6. října 2025  16:57

Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let

Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové před necelým rokem zavraždil dvaapadesátiletou čínskou prostitutku....

6. října 2025  11:45,  aktualizováno  14:23

Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro...

6. října 2025  8:43,  aktualizováno  12:10

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

5. října 2025  17:37,  aktualizováno  18:13

Nejtěsnější výsledek. V Hradci Králové zvítězilo ANO nad SPOLU jen o 62 hlasů

Vysoká volební účast a nejtěsnější souboj o hlasy voličů, takové byly volby do Poslanecké sněmovny v Hradci Králové. ANO zde zvítězilo s 28,92 procenty hlasů, koalice vládních stran mu ale dýchá na...

5. října 2025  14:10

Vitráže i podlahy. Husitská církev vrací synagoze v Hořicích původní tvář

Jednou z mála připomínek silné židovské komunity v Hořicích na Jičínsku je tamní synagoga v Tovární ulici. Vznikla v 18. století, od roku 1952 ji vlastní husitská církev, jíž slouží jako modlitebna i...

5. října 2025  8:32

Skokan díky sociálním sítím. Mladý starosta chce ve sněmovně bránit menšiny

Proslavil se někdy až kontroverzními výroky na síti X. Jedenatřicetiletý starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý díky preferenčním hlasům přeskočil ze třetího na první místo kandidátky STAN v...

4. října 2025  20:08

V Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO. Nejvíc kroužků má adept na šéfa TOP 09

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji zvítězilo hnutí ANO s lídryní Janou Berkovcovou před koalicí SPOLU s lídrem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem. Na třetím místě je STAN. Nad...

4. října 2025  15:54,  aktualizováno  19:05

Silnice na Špindlerovku jako Jižní spojka. Vyjížďky na hřebeny trápí město i boudy

Premium

Provoz na Špindlerovu boudu v Krkonoších je enormní. Auta nepotřebují povolenku, ochranáři ani město nemohou regulovat počet autobusů. Špindlerův Mlýn, kterému horská silnice patří, by rád vjezdy na...

4. října 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Divadelní improshow spolku Bizoni míří do hradecké knihovny

Metro.cz

Knihovna města Hradce Králové se promění v divadelní jeviště, na němž v úterý v 18 hodin vystoupí spolek B.I.Z.O.N.I. se svou oblíbenou improshow.

4. října 2025  10:59

Dva dny po triumfu v Superpoháru to USK pálilo. Zářila Čechová, blýskly se mladice

Basketbalistky ZVVZ USK Praha dva dny po triumfu v Superpoháru porazily v české lize Trutnov 100:65. V prvním domácím utkání v sezoně byla nejlepší střelkyní devatenáctinásobných mistryň letní posila...

3. října 2025  20:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.