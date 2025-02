Jižní spojka v Hradci zaslepí Pražskou ulici, k dálnici se pojede oklikou

Když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před pár týdny na sociálních sítích připomnělo podobu budoucí jižní spojky v Hradci Králové, mnozí si uvědomili, nakolik nová silnice promění dopravu v Kuklenách. Spojka má zjednodušit cestu mezi sjezdem z D11 a výpadovkou na Pardubice, její význam však bude daleko větší.

Při přestavbě okružní křižovatky Bláhovka na silnici 611 totiž silničáři zruší výjezd do Pražské třídy. Hlavní tepna z centra Hradce Králové vedoucí k dálnici na Prahu sice nebude úplně slepá, ale prakticky to znamená, že tudy zcela přestane vést tranzitní doprava. Přes Kukleny se totiž řidiči dostanou už jen do obchodní zóny Kutnohorská. Zaslepena bude i silnice do Plačic, kde zůstane jen podchod.

„Myslím, že už kolem roku 2010, kdy se o jižní spojce začalo hovořit, byl takový cíl, aby přes Kukleny nejezdila tranzitní doprava,“ vzpomíná místopředseda komise místní samosprávy (KMS) a hradecký zastupitel Petr Nebeský (Rozvíjíme Hradec).

Se zaslepením Pražské třídy se počítá dlouhodobě. Už současný územní plán dokonce před 25 lety navrhl dvě nové páteřní komunikace Novou Zelenou a Novou Pražskou. Jenže ani teď není jisté, jestli se alespoň jedna z nich stihne vybudovat dříve než jižní spojka. Ta nyní čeká na územní rozhodnutí. Podle posledního infoletáku ŘSD z letošního ledna by měla příští rok získat stavební povolení a v letech 2029 až 2031 se realizovat.

Plíživé tempo Kuklenští vidí neradi. Vždyť kladný posudek EIA o vlivu na životní prostředí stavba získala už v dubnu 2020 a silničáři proto budou muset žádat o prodloužení platnosti.

„Jižní spojka je z křižovatky Bláhovka vedena po jižním okraji Kuklen. Spojení Kuklen a Plačic je zajištěno přes stávající ulice Vlčkovickou a Pardubickou, které se obě napojují na navržené mimoúrovňové křížení (MÚK) Pardubická,“ stojí v materiálu ŘSD.

Jižní spojka poté dvěma mosty překlene železniční trať na Prahu a Malý Labský náhon. Následuje další okružní křižovatka, která napojí lokalitu Temešvár a přes budoucí Novou Pražskou také centrum města.

„V této lokalitě jsou klíčové rozvojové plochy pro bydlení. Stejně tak u Nové Zelené,“ připomíná spoluautor územního plánu architekt Tomáš Vymetálek.

Spojka dál povede směrem k obchodní zóně Tesco po dalších mostech přes ulici Borovinku a železniční trať na Pardubice. Na Rašínovu třídu se napojí novou mimoúrovňovou křižovatkou v prostoru za čerpací stanicí Shell. Původně se zde počítalo s okružní křižovatkou.

Auta se jen přesunou?

Už nyní je jisté, že dvě nové radiály v Kuklenách se do stavby jižní spojky vybudovat nestihnou. Město zatím počítá jen s částí Nové Zelené, a to zejména kvůli tomu, že tam soukromý investor plánuje vybudovat obchodní zónu.

„Chceme, aby ve spolupráci s městem postavil komunikaci až po Páleneckou ulici. Pro nás je zásadní, aby doprava neústila do Zelené ulice, která by poté kapacitně nestačila,“ říká náměstek primátorky pro územní plánování Adam Záruba (Změna).

Nová Zelená má pokračovat až do prostoru před areálem ZVU, kde se napojí na Pražskou třídu na stejném místě jako budoucí Nová Pražská.

„To je cílový stav, ale je to na delší dobu, protože budou nutné výkupy pozemků a demolice. Realizaci odhaduji obdobně jako u Nové Pražské. Na její přípravě však ještě žádné práce nezačaly,“ připouští Záruba.

Jestliže jižní spojka vznikne dříve, než nové výpadovky, reálně hrozí, že většina dopravy na Prahu se pouze přesune do Pardubické ulice, kde se napojí na jižní spojku a dál na D11.

„Myslím, že hlavně Nová Zelená by se dala koordinovat s jižní spojkou. Podstatná část po Páleneckou ulici totiž vede po nezastavěných pozemcích,“ míní Vymetálek.

Kratší verze nové komunikace by měla ústit právě do Pálenecké ulice. Ta je však poměrně úzká. Místní mají také obavy z jejího napojení na Pražskou třídu, kde by mohly vznikat stejné potíže jako na nedaleké křižovatce se Zelenou ulicí u základní školy.

„Ten špunt od základní školy po Anenské náměstí je šílený. Je to nejužší místo v Kuklenách,“ upozorňuje na časté kolony předsedkyně KMS Kukleny Alena Nekolová.

Obdobně trápí kolony aut také Zelenou ulici, která je výpadovkou na Nový Bydžov. Zastupitel Nebeský je však optimista: „Domnívám se, že jakmile bude zaslepena Pražská třída, řidiči z centra už do Kuklen nepojedou a raději se při jízdě na Prahu napojí na dálnici v Opatovicích.“

Do Třebše zatím jen studie

Jestliže na jižní spojku čekají především obyvatelé Kuklen, pro podstatnou část řidičů v Hradci Králové je ještě důležitější záměr vybudovat novou silnici z Třebše do Březhradu. Toto jižní propojení umožní lidem z největšího sídliště Moravského Předměstí přímou cestu k D11, aniž by museli zajíždět na městský okruh. Výrazně zrychlí cestování na Prahu i do Pardubic, a to především v dopravních špičkách. Jenže silnice, kterou prosazují společně město a kraj, je zatím jen ve fázi studie.

„Připravuje se zadání záměru projektu. Investory budou ŘSD a Královéhradecký kraj. Dojde k úpravě MÚK Březhrad a k vlastnímu propojení křižovatky se silnicí do Vysoké nad Labem,“ popisuje mluvčí kraje Dan Lechmann.