Cestování v Hradeckém kraji zdražilo, nejen seniorům skončí vyšší slevy

S vyšší cenou však přišla i výhoda: zatímco dříve taková jízdenka platila jen do půlnoci, nově na ni lze jezdit 24 hodin od zakoupení.
Hodí se třeba při zpáteční cestě na hory nebo při větším cestování po regionu. Jen jedna jízda z Hradce na Špindlerovku stojí 170 korun. Při cestě zpět následující den jde o úsporu.
„Kromě zvýšení cen jsme chtěli zachovat výhodnost pro pravidelné cestující,“ vysvětluje změny v tarifu integrované regionální dopravy (IREDO) náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).
Běžné jízdenky zdražily většinou o několik korun. Například cesta z Hradce Králové do Rychnova nad Kněžnou vyšla na 70 korun, nově přijde na 78 korun. Cesta do Pardubic zdražila o desetikorunu na 54 korun.
Důvodem růstu cen jsou vyšší náklady na mzdy i palivo. V Královéhradeckém kraji se jízdné průměrně zvedá o 13,8 procenta. Od roku 2014 stouplo kumulativně o 33 procent, zatímco třeba tarif Českých drah za stejné období zdražil o 52 procent.
„Ceny tarifu IREDO a Českých drah nám úplně odskakovaly. To jsme nemohli takto nechat, protože kvůli tomu výrazně rostly náklady kraje na financování veřejné dopravy,“ uvádí Jarolím.
„V posledních letech podíl tržeb z jízdného klesá, zatímco náklady na provoz veřejné dopravy rostou. Úprava tarifu IREDO, pokud chceme zachovat dopravní obslužnost v současném rozsahu i kvalitě, je proto nezbytným krokem,“ vyjádřil se hejtman Petr Koleta (ANO).
Ještě víc než na Hradecku se jízdné zvedlo v sousedním Pardubickém kraji, kde byly vzdálenosti mezi zónami počítané systémem tarifních jednotek odlišné od těch hradeckých.
Karta i aplikace ušetří
I nadále je výhodnější k častějšímu cestování po regionu využít elektronickou peněženku na kartě IREDO. Zmíněná jízdenka do Rychnova tak vyjde stejně jako dříve o 10 korun levněji.
Od prosince si ji navíc cestující mohou pořídit i přes novou mobilní aplikaci IREDO, která nyní umožňuje přímý nákup jízdenek. Odbavení je tak rychlejší a navíc odpadá nutnost pořídit si kvůli výhodnější ceně jízdenky plastovou kartu.
O něco méně si za vlaky a autobusy připlatí ti, kdo si pořizují vícedenní jízdenky. Dosud stála 30denní jízdenka 26násobek jednotlivé základní, nově je to jen 22násobek. Cena tak pro pravidelně dojíždějící stoupla jen o necelých 5 procent. Podobně je to s tříměsíční a roční jízdenkou.
„Bohužel se však změnily podmínky pro skupinovou jízdenku. Dříve na ni mohlo cestovat pět osob bez omezení věku. Nově mohou být jen dvě z nich dospělé. To povede k tomu, že skupiny turistů raději pojedou auty,“ kritizuje nový ceník předseda dopravního výboru Královéhradeckého kraje Jiří Prokop (ANO).
Podle vedení kraje neměla neomezená jízdenka smysl. Cestující ve vlaku mohou užít podobnou skupinovou jízdenku Českých drah. „Chtěli jsme, aby tato sleva měla hlavu a patu. Mělo by to být prorodinné opatření, které podporuje cestování rodin,“ vysvětluje Jan Jarolím.
Výhodnější tarif pro seniory a studenty končí
Speciální podporu dětí a seniorů zavedl Královéhradecký kraj letos v září. Ze 7denních, 30denních a 90denních jízdenek jim dodatečně vrátí polovinu jízdného. Podmínkou však je, že se o slevu přihlásí přes webové stránky kraje. To zatím podle úředníků udělal jen zlomek cestujících.
„Do konce října nám přišlo asi 402 žádostí. Další ale ještě mohou přijít. Zatím by šlo na vráceném jízdném o výrazně menší částku, než jakou jsme na tento projekt alokovali,“ přiznává vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.
Slevový program končí 31. prosince. Zájemci podávají jen jednu univerzální žádost, čas na to mají do 31. ledna. Teprve pak může kraj úspěšnost projektu vyhodnotit.
Přímé vlaky na Rychnov
Nejvýraznější novinkou nedělní změny jízdních řádů je nasazení dalších nových jednotek na železnici v Královéhradeckém kraji. Moderní soupravy RegioFox nově jezdí z Hradce Králové do Letohradu a také z Častolovic do Solnice. Významně díky tomu posílily přímé vlaky do Rychnova nad Kněžnou.
28. srpna 2024
„V úseku Hradec Králové – Častolovice budou ve většině případů soupravy do Letohradu a Solnice spojeny, dále budou pokračovat samostatně. V opačném směru bude princip obdobný,“ vysvětluje mluvčí kraje Dan Lechmann.
Některé přímé vlaky pojedou nově i do Rokytnice v Orlických horách.