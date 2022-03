Exhejtman Štěpán pobývá v Rokytnici od dětství, pomýšlí na starostování

Zájem Jiřího Štěpána o Rychnovsko vyvolal v létě 2019 roztržku se senátorem Miroslavem Antlem. Ten v barvách sociální demokracie senátní volby pod horami dvakrát vyhrál a těžce nesl zvěsti, že bývalý hejtman hodlá v roce 2020 kandidovat na senátora právě v jeho rajonu.

ČSSD nakonec proti Antlovi nominovala brigádního generála a šéfa krajských hasičů Františka Mencla, překvapivě však kraloval ředitel dobřanské základní a mateřské školy Jan Grulich (TOP 09).

Štěpán se ale na Rychnovsko soustředí dál. Svou pozornost zaměřil na Rokytnici v Orlických horách.

Třiačtyřicetiletý historik se vlastně cítí být Rokytničákem. Od dětství sem jezdí na rodinnou chalupu, zařídil si tu i trvalé bydliště a když v posledních krajských volbách jeho koalice ČSSD se Zelenými pobrala jen necelých devět procent hlasů, skončil jako opoziční zastupitel.

Už loni se stal jednou z vůdčích osobností, které prosazovaly revoluci uvnitř ČSSD. Po debaklu strany ve sněmovních volbách jeho proreformní křídlo uspělo, když se do čela ČSSD dostal kritik dosavadního vedení Michal Šmarda.

Štěpán nevylučuje, že se pokusí prosadit do celostátního předsednictva ČSSD, nejbližším cílem je však souboj o rokytnickou radnici.

Nynější starosta se chystá končit

V Rokytnici už od roku 2006 starostuje Petr Hudousek (Na horách doma). Šance Štěpána jsou o to vyšší, že současný starosta na obhajobu nepomýšlí.

„Žádný souboj s Jiřím Štěpánem nepovedu. Sice mám v úmyslu kandidovat do zastupitelstva, ale určitě ne na starostu. V komunální politice jsem od roku 1994, je čas odejít a nemám s tím problém,“ říká Hudousek.

Vystřídat by ho mohl právě bývalý hejtman. „Díky tomu, že rodina tu od 50. let vlastní nemovitost, se v Rokytnici pohybuji už od kolébky. Už v době krajského působení jsem se městu snažil pomáhat, jak to jen šlo, loni jsem si řekl, že by bylo dobré se tu zapojit ještě aktivněji. Od mládí tu trávím víkendy a prázdniny, chtěl bych to s využitím zkušeností ze správy kraje Rokytnici vrátit a tak jí poděkovat,“ říká Štěpán.

Socdem potřebuje uspět v obcích, tvrdí Štěpán

Sám cítí satisfakci, že jeho sociální demokracie má i díky němu vedení, jehož cílem je renesance tradiční strany. Mimochodem v celé republice nikdo jiný z posledního místa kandidátky ČSSD ve sněmovních volbách nenasbíral tolik preferenčních hlasů jako Štěpán.

Exhejtman Královéhradeckého kraje se s bývalý ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem, starostou Nového Města na Moravě Michalem Šmardou a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým řadil mezi nejhlasitější kritiky vedení strany v čele s Janem Hamáčkem.

„Politika Michala Šmardy je odlišná od Jana Hamáčka. Každopádně celostátní výsledky socdem byly vysvědčením, které jsme dostali za vládu s Andrejem Babišem. Nyní tedy máme nové vedení a já věřím, že stále máme i místo na politické mapě republiky a že se do Sněmovny se vrátíme,“ říká Štěpán.

„V Rokytnici budu kandidovat za nezávislé, ač stále jsem členem strany i krajského předsednictva. Pokud bude zájem stranického vedení, abych se zapojil, nevylučuji součinnost. Každopádně mé preferenční hlasy ve volbách do Sněmovny vnímám jako zhodnocení mé práce na kraji. Uvidíme, jak to dopadne v Rokytnici. My však nyní nezbytně potřebujeme uspět právě v komunální politice, abychom se mohli vrátit i v té celostátní,“ upozorňuje exhejtman.

Oprava Družby by mohla stát až 50 milionů

Štěpán se s Hudouskem na úkolech nového starosty shoduje. Zcela konkrétním cílem je rekonstrukce kulturního domu Družba pocházejícího z roku 1983, kdy se v horském městečku roztahovalo více než tři tisíce sovětských vojáků motostřeleckého pluku.

„Družba je pozůstatkem výstavby, kdy byla Rokytnice známá jako místo s velmi silnou sovětskou posádkou. Město klub potřebuje pro kulturu, spolky a vůbec veřejný život,“ uvádí Štěpán.

„Prostory by byly skvělé například pro knihovnu nebo infocentrum. Jenže podle některých odhadů by rekonstrukce kulturního domu stála až 50 milionů korun. Dá se to dělat na etapy, ale už je potřeba začít,“ podotýká Hudousek.

„Další otázkou je dopravní obslužnost s návazností na Rychnov i na Hradec. Byl bych také rád, abychom dokázali lépe nakládat s národními i nadnárodními dotačními tituly, zkrátka šetřit městskou pokladnu, pokud to bude možné,“ zdůrazňuje Štěpán.

I v případě zvolení starostou by chtěl dál přednášet na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové:

„Jako hejtman jsem z fakulty úplně neodešel, měl jsem smíšený úvazek. I tuto otázku musím řešit, ale rád bych na ní působil dál.“