Z hradeckého klubu ANO odchází zastupitel Langer, vadí mu rozhazování peněz

Rozhazování městských, státních i evropských peněz, hádky v nejednotném hnutí, shazování schopných ve prospěch těch s vlivem nebo hájení osobních zájmů namísto veřejných – to vše stojí za čerstvým odchodem Jiřího Langera ze zastupitelského klubu hnutí ANO v Hradci Králové.

„Vůbec jsme se nepoučili. Když jsme jako hnutí šli do politiky, chtěli jsme udělat pořádek, ale co se nám podařilo? Peníze naopak rozhazujeme čím dál víc. Navíc jsem přesvědčen, že tu není žádné jiné hnutí nebo politický subjekt, které by místní poměry mohly změnit. Přijde mi, že nejčitelnější na hradecké scéně jsou komunisté, což je opravdu zoufalé,“ řekl Langer.

Politický konec Jiřího Langera začal už před rokem. V prosinci 2020 jej zastupitelé na návrh senátora Jana Holáska (HDK) sesadili z funkce zastupitele pro územní plán – údajně kvůli pomalé tvorbě klíčového dokumentu pro rozvoj města.

Od té doby se datuje jeho válka s exradním a bývalým náměstkem primátora Martinem Hanouskem (Změna a Zelení) i nedorozumění uvnitř hradeckého hnutí.

Langer nezpochybňuje politický um poslance Jiřího Maška, bývalého ředitele záchranky, který v hnutí působí jako tmelicí autorita. Jeho vztahy s jinými kolegy však ochladly. Platí to o spolupráci s náměstkyní primátora pro ekonomiku Monikou Štayrovou a dalšími.

Klub se pohádal

Poslední kapkou, po níž Langer oznámil rezignaci, bylo nejčerstvější jednání zastupitelského klubu ANO, jehož se zúčastnil online, které se zvrtlo v hádku. Teď je připraven dát k dispozici i svůj post v městské radě. Tím by však mohl destabilizovat už tak velmi křehký sbor radních.

To si uvědomuje nejen Langer, ale i náměstek primátora pro správu majetku města Pavel Marek: „Jakékoli snížení počtu členů rady města může znamenat její ochromení. Stejně v ní máme Adama Zárubu jako člena Změny a Zelených. Pokud nepřijde jiné konstruktivní řešení, já určitě nejsem přítelem odvolání Jiřího Langera. Máme několik měsíců do voleb a nemyslím si, že by to bylo rozumné. Ostatně v 90 procentech pragmatických věcí se s panem Langerem shodneme a zbytek je otázka kompromisu.“

„Kdo si o dotace požádá, ten je dostane“

Důvodů pro odchod měl bývalý člen zastupitelského klubu ANO Langer více, ale vyčníval mezi nimi jeden: rozhazování městských peněz, hlavně na nejrůznější dotace.

Kdybych si koupil píšťalku, šel pískat do Žižkových sadů a požádal o dotaci, dostanu deset tisíc. Jiří Langer bývalý radní Hradce Králové

„Dlouhodobě jsem se snažil, abychom více šetřili a tolik nerozhazovali, zejména na dotacích. Upozorňoval jsem na to, ale neděje se vůbec nic. Kdo si o dotace požádá, ten je dostane a pak nemáme ani na základní opravy. Bolí mě srdce, když jdu po ulici a vidím, v jakém stavu jsou komunikace. Naopak investujeme do nesmyslů. Kdybych si koupil píšťalku, šel na ni pískat do Žižkových sadů a požádal o dotaci, dostanu deset tisíc. Tak kde to potom jsme?“ vysvětlil svůj postoj.

Marka Langerova rezignace nepřekvapila: „Dlouhodobě zvažoval různé možnosti řešení a byla jen otázka času, kdy k tomu dojde, protože v některých věcech měl vyhraněné, ale jiné názory než ostatní zastupitelé i výbory. U projektů se mu pochopitelně nelíbily vícenáklady, což chápu, ale zablokovat je znamená nedokončit nebo zastavit stavbu a složitý přezkum. Hodně se mu nelíbily jakékoli dotace do sportu a kultury. Je zaměřený stavebně a je přesvědčený, že sem by mělo jít více peněz. Já osobně mám rád živé, kulturní a sportovní město.“

Podzemní parkoviště? Frustrace

Langera zlobí, že rozpočet města pro příští rok údajně nepočítá s podstatně dražším nákupem elektrické energie, kritizuje převažující osobní zájmy některých zastupitelů hlavně ve sportovní, kulturní a sociální oblasti a štve jej i vysávání dotací.

Jen obtížně se dokázal vypořádat s hlasováním o stavbě lávky přes Labe, která bude stát jen stěží uvěřitelných 161 milionů korun. Město na ni získalo dotaci 102 milionů.

Nedávno vystupoval proti záměru města revitalizovat Piletický potok a proti nové zástavbě v záplavové zóně, byl i proti záchraně torza mostu, které už tři roky rezne u Orlice ve Svinarech.

Naopak podporoval stavbu podzemního parkoviště pod historickým centrem, které by mohlo odblokovat opravy Velkého náměstí: „Nikdo z našeho klubu se za mne nikdy nepostavil. Jsem přesvědčen, že jediné možné řešení jak z toho ven, je vybudovat právě podzemní parkoviště. Ale my se nechali převálcovat, ODS od toho dala ruce pryč a z našich zastupitelů to nikdo nechce chápat a místo toho se vymýšlejí způsoby, které už tu dávno byly. Strašně mi vadí, že lidé, kteří vědí, o co jde, jsou úmyslně upozadění, aby nebyli neubrali slávu jiným.“

Ve zlém se rozloučil i kandidát na primátora

Nejen z těchto důvodů už Langer v příštích komunálních volbách kandidovat nehodlá. „Jsem na 99 procent přesvědčen, že volby se mě už týkat nebudou. To by se musel objevit někdo, kdo by se zamyslel nad tím, co bychom pro město konečně mohli začít dělat,“ řekl.

Langer není první, kdo se v Hradci emotivně rozloučil s ANO. Před čtyřmi lety za sebou bouchl dveřmi lídr komunálních voleb 2014 Václav Víška. Hnutí získalo jen šest zastupitelských mandátů, putovalo do opozice a Víškovi to někteří členové dávali najevo.

„Ty roky mi něco ukázaly o charakteru některých jedinců, kteří jsou v ANO. Ne se všemi se dá spolupracovat, ne všichni jsou charakterově dobře nastavení,“ uvedl někdejší kandidát na hradeckého primátora.

V politice se rozhodla skončit i současná zastupitelka exposlankyně Eva Matyášová. „Nejspíš už kandidovat nebudu ani v komunální politice. Politikaření, manipulace, pomluvy a nečestné jednání mi vážně vadí,“ postěžovala si hradecká lékařka.