Zemřel akademický malíř Jiří Kaloč, autor Sochy domu a milovník Orlických hor

Ve věku 82 let v neděli zemřel akademický malíř a člen Spolku výtvarných umělců Mánes Jiří Kaloč. Velkou část života prožil ve Vrbici na Rychnovsku. Tam v letech 1967 až 2006 z bývalé ruiny vybudoval originální dům zvaný Socha domu. Tato stavba je od roku 2014 kulturní památkou.
Socha domu představuje Kaločův vlastní koncept organické přírodní architektury. Dům, který Kaloč doplnil nástěnnými malbami, je součástí širšího areálu s rozlehlou zahradou s různými prvky zahradní architektury. Ruinu objevil v roce 1867 a s úpravami nespěchal. Před třemi lety pro iDNES.cz řekl, že při budování mu šlo o harmonii s okolní krajinou.

„Vznikalo to bez plánu. Beru to jako umělecké dílo, tak to i vznikalo. Proto název Socha domu. Skutečná architektura musí o padesát let překračovat současný horizont. Musí to být opravdu něco nového,“ vyprávěl tehdy Kaloč.

Dům veledílo. Jiří Kaloč jej stavěl pro nástěnné malby, už je památkou

Dům budoval pro nástěnné malby. V objektu měla ateliér rovněž jeho manželka. Po její smrti tam vznikla pamětní síň.

Jiří Kaloč se narodil v roce 1943 v Sezimově Ústí. V jeho pěti letech se rodina odstěhovala nejprve do Šluknovského výběžku a poté do Doudleb nad Orlicí. Po absolvování povinné školní docházky se chtěl přihlásit na výtvarnou školu, ale na doporučení rodičů nakonec nastoupil na stavební průmyslovku v Hradci Králové. Pak dostal umístěnku do Zlína, tehdejšího Gottwaldova. Už tehdy maloval. Po vojně nastoupil jako odborný pracovník do galerie v Rychnově nad Kněžnou. Na pražskou výtvarnou akademii se dostal až později, na třetí pokus.

Svá díla Kaloč vystavoval od roku 1976 na samostatných i kolektivních výstavách. Ve sbírkách je mají například Národní galerie v Praze, Severočeská galerie v Litoměřicích, Oblastní galerie v Jičíně, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Galerie moderního umění v Hradci Králové nebo Východočeská galerie v Pardubicích. Kaločovy obrazy jsou součástí mnoha soukromých sbírek v Česku i v zahraničí.

„Vedle dominantní malby a kresby se odedávna souběžně věnoval dalším oborům: monumentální tvorbě, objektům, výtvarným konceptům, architektuře, ale i poezii a hudbě. Malířské dílo představuje syntézu dlouholeté tvůrčí práce a zkušenosti umělce, který je nepřehlédnutelnou osobností české výtvarné scény,“ napsal o Kaločovi Jiří T. Kotalík v úvodu své knihy Socha domu z roku 2008.

Za svou tvorbu Kaloč získal řadu ocenění. Například Cenu Masarykovy akademie umění, Cenu Salvadora Dalího či Cenu Evropské unie umění.

