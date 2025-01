Nejlepší cviky jsou ty nejjednodušší, radí fitness trenér a mistr světa

Říká se, že lidé se po Novém roce nahrnou do posiloven, je tomu skutečně tak?

Ano, je to každý rok stejné. Přijdou většinou až po prvním víkendu, protože ještě dojídají poslední zásoby z Vánoc. Do půlky ledna jsou všude plná fitka, opravdu to je extrém, plno nových tváří, které vydrží nějakou dobu – někdo déle, někdo míň a někteří třeba zůstanou už napořád, což je super. Nám to dělá radost.

Jaké jsou to typy lidí?

Přicházejí většinou úplní začátečníci, kteří si dají první předsevzetí, že už je teda čas se sebou něco dělat. Je na nich vidět, tedy podle chování, že jsou fitkem nepolíbení. Opravdu potřebují třeba i pomoc od trenérů.