Ač má Jičín východní obchvat, náklaďáky trápí obce dál. Žádají zákaz

Lidé z obcí na Jičínsku nechápou, proč cesta mezi Úlibicemi a Železnicí není osazena značkami, které by průjezdu nákladních aut zabránily.

„Nikomu to tady nejde do hlavy. Udělali obchvat z Valdic na Robousy, ten je výborný. Udělali novou silnici z Těšína přes Soběraz do Radimi směrem na Úlibice, to byl předtím tankodrom, to je také skvělé. Ovšem problém nastal, když tam začaly jezdit náklaďáky,“ stěžuje si Stanislav Vít ze Železnice.

„Řidiči si tam zkracují cestu o několik kilometrů a zároveň se vyhýbají placení mýtného. Přitom by stačily dvě cedule, aby nejezdily tudy, ale po novém obchvatu, který na to byl dělaný. Nechápu, proč tam nejsou,“ říká Stanislav Vít.

Přes vesnice tak jezdí část nákladních aut směřujících od Semil přes Úlibice dál na Novou Paku, Lázně Bělohrad či Hradec Králové a naopak. V květnu otevřená přeložka krajské silnice tvořící východní obchvat vede z jičínské městské části Robousy a po 3,5 kilometrech se napojuje na cestu mezi Valdicemi a Železnicí.

Kromě dvou kruhových objezdů a nadjezdu nad silnicí třetí třídy přibyly i dva podchody. Stavba přišla na 210 milionů korun, dalších více než 40 milionů korun stály výkupy pozemků.

„Obchvat nám velmi ulevil. Centru se vyhýbají třeba těžké kamiony jezdící z kamenolomu v Košťálově směrem na Hradec. Lidé si to chválí. Obyvatelé z okolí lipové aleje říkají, že je to velmi znát, dříve se jim v pokoji kývaly lustry, dnes mají klid,“ pochvaloval si před časem starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Zničená krajnice, praskliny na domech

„V Jičíně to lidem pomohlo, ale v jiných obcích mohou ničit silnici mnohatunové vozy naložené kamenem? Nedovedu si představit, co se stane, až budou dělat dálnici z Jičína do Hradce. Samozřejmě to bude také skvělé, ale pokud tady nebudou značky, doprava zahltí vesnice a zničí silnice. Tady je vidět, jak se náklaďáky vyhýbaly a poničily krajnici,“ ukazuje Stanislav Vít při výjezdu z Radimi na Soběraz.

Právě tam začíná čerstvě opravený úsek silnice otevřený teprve loni na podzim. Členitá zkratka mezi Úlibicemi a Železnicí je plná zatáček, v obcích vede těsně podél domů.

Nedávno otevřený východní obchvat Jičína (modré značky) a zatížená silnice třetí třídy z Železnice do Úlibic (červené značky) Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap.

„Je pravda, že některé domy stojící u silnice jsou popraskané. Dříve tady jezdilo denně třeba 200 kamionů, po otevření obchvatu je jich méně. Zkracují si to přes nás a často se tady zastavují. Řidiči mi říkají, že jsme jediný obchod, kde mohou po cestě zaparkovat a nakoupit si,“ popisuje prodavačka v obchodě v Radimi Lenka Mikolandová.

Značky jsou zatím ve fázi návrhu

Vedení obce Soběraz před časem požádalo o umístění zákazových značek a věří, že se situace brzy změní.

„Kamiony přes nás jezdí, protože mohou. Podali jsme žádost a čekáme na vyřízení. Navrhli jsme i dopravní značky, aby k nám nemohla auta těžší než 12 tun. Je to zdlouhavé, ale snad to bude do konce března nebo během dubna,“ doufá starosta Soběrazi Antonín Hrabec (nez.).

Umístění značek již řeší dopravní odbor radnice v Jičíně a krajský úřad. Proces schvalování se řeší takzvaným opatřením obecné povahy, kdy se po zveřejnění návrhu dává prostor pro případné připomínky, což vyžaduje čas. V současné době je návrh vyvěšen na úřední desce jičínské radnice.

„Jsme ve fázi zveřejnění návrhu. Týká se to silnic třetí třídy, ale zároveň je nezbytné řešit i značení na silnici první třídy ve správě kraje, kde budou zákazy odbočení. Každopádně se značky musí umístit najednou, takže se to musí řešit koordinovaně, nelze realizovat jedno bez druhého. Postup se nedá příliš urychlit, trvá to v řádu měsíců a realizace také nebývá za dne na den. Je potřeba se také domluvit na údržbě značení. Zatím nejsme ve fázi, kdy bychom vydávali finální stanovisko,“ vysvětluje vedoucí jičínského dopravního odboru Martin Duczynski.

Podle Duczynského nebyl důvod zákazové značky instalovat již při otevření východního obchvatu Jičína:

„I silnice třetí třídy jsou určené k průjezdu nákladních vozidel. Není důvod zbytečně instalovat na silniční síť značení jen proto, abychom vyloučili potenciální riziko nevhodného průjezdu. To nastává v momentě, kdy se zjistí, že se skutečně nevhodných tras využívá. Při otevření obchvatu nebylo jednoznačné, že nákladní auta budou jezdit i přes Soběraz. Situace se nějak vyvinula a z dnešního pohledu je samozřejmě na místě obchvat využívat.“

Kromě již otevřeného východního obchvatu Jičína se chystá i rozšíření jižního.

26. května 2021

Na čtyřkilometrovém úseku od Robous po výpadovku na Poděbrady přibudou další dva jízdní pruhy, počítá se s rekonstrukcí dvou mostů a dvou důležitých křižovatek za zhruba 1,6 miliardy korun. Stavět by se mělo začít zhruba za čtyři roky.

Provoz na hlavním tahu do Krkonoš výrazně usnadní také chystaný obchvat Nové Paky, který se s přestávkami plánuje od konce druhé světové války.