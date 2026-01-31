Na Jičínsku se konal tuningový sraz. Opilý řidič projel obcí stokilometrovou rychlostí

Autor: ,
  13:08
Na tuningovém srazu v Jičíně, který se konal v pátek, policie rozdala pokuty za více než 30 přestupků v hodnotě 60 tisíc korun. Jeden z účastníků jel jednou z obcí na Jičínsku rychlostí přes 100 kilometrů v hodině a nadýchal přes 1,7 promile. ČTK to řekla policejní mluvčí královéhradeckého kraje Andrea Muzikantová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Eret, MAFRA

„Byl mu odebrán řidičský průkaz a je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V ostatních případech, které jsme řešili, se jednalo o přestupky,“ uvedla Muzikantová.

Na tuningový sraz, který se konal na parkovišti u Kauflandu, přijelo odhadem 300 lidí v přibližně 130 automobilech. Policisté zkontrolovali přes 400 vozidel a téměř 600 osob. Řidiči nejčastěji překračovali rychlost nebo některá z vozidel nebyla v odpovídajícím technickém stavu. Někteří účastníci telefonovali při řízení.

Víkend láká k provětrání pokladů českých garáží. Na srazech jsou vidět unikáty

Hlídky také v jednotkách případů pokutovaly za driftování, což je technika jízdy, při které řidič úmyslně uvede auto do řízeného přetáčivého smyku, při něm zadní náprava ztrácí trakci a auto projíždí zatáčku bokem.

