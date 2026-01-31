Na Jičínsku se konal tuningový sraz. Opilý řidič projel obcí stokilometrovou rychlostí

„Byl mu odebrán řidičský průkaz a je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V ostatních případech, které jsme řešili, se jednalo o přestupky,“ uvedla Muzikantová.
Na tuningový sraz, který se konal na parkovišti u Kauflandu, přijelo odhadem 300 lidí v přibližně 130 automobilech. Policisté zkontrolovali přes 400 vozidel a téměř 600 osob. Řidiči nejčastěji překračovali rychlost nebo některá z vozidel nebyla v odpovídajícím technickém stavu. Někteří účastníci telefonovali při řízení.
Hlídky také v jednotkách případů pokutovaly za driftování, což je technika jízdy, při které řidič úmyslně uvede auto do řízeného přetáčivého smyku, při něm zadní náprava ztrácí trakci a auto projíždí zatáčku bokem.