V Jičíně začala oprava páteřní silnice za čtvrt miliardy, auta stála v kolonách

  10:52
V šestnáctitisícovém Jičíně dnes začala rozsáhlá rekonstrukce páteřních ulic Ruské a Poděbradovy. Kvůli uzavírce silnice museli dnes ráno řidiči čekat v kolonách. Největší fronty aut byly v ulicích Pod Koželuhy, 17. listopadu a na nábřeží Irmy Geisslové. Po osmé hodině kolony postupně opadly.
foto: David Taneček, ČTK

Oprava 1,1 kilometru dlouhého úseku krajské silnice, která přivádí motoristy z obchvatu do centra města, potrvá tři roky. Obyvatelé a návštěvníci musejí v následujících měsících počítat s objížďkami.

Křižovatka ulic Ruská, 17. listopadu a na Na Hrádku sice bude první dva měsíce částečně otevřena, řidiči však do konce listopadu nebudou moci vjet do Ruské ulice směrem k Cidlině. Zavřený je úsek od křižovatky s ulicí 17. listopadu po most přes řeku Cidlinu.

„Objízdná trasa povede přes ulice Pod Koželuhy a Raisova,“ uvedl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Kvůli intenzivnímu provozu je zrušený přechod pro chodce u Masarykovy obchodní akademie na křižovatce ulic 17. listopadu a Pod Koželuhy. Zachovaný zůstane pouze přechod u Biografu Český ráj. Město očekává vyšší dopravní zatížení také Na Hrádku a v Raisově ulici.

„Dopravní omezení ovlivní provoz v celém Jičíně, proto budou na více místech umístěny značky informující o uzavírce,“ sdělil Jireš.

Od závěru roku bude křižovatka ulic Ruská, 17. listopadu a Na Hrádku zavřená úplně, a to až do konce příštího června.

Začne i stavba parku a městského úřadu

Vozovka je na mnoha místech rozbitá a propadlá, ve špatném stavu je vodovodní a kanalizační síť. Stavební firma vymění inženýrské sítě, opraví komunikaci i chodníky, postaví cyklostezku a tři nové kruhové objezdy na místě stávajících křižovatek s ulicemi 17. listopadu a nábřeží Irmy Geisslové, další bude u nájezdu na obchvat.

„Už na začátku září se rozjela stavba retenční nádrže u obchvatu, která není závislá na rekonstrukci silnice,“ poznamenal jičínský místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Město se na investici podílí částkou 134 milionů korun bez daně, projekt připravovalo deset let.

Dopravní situaci v této lokalitě ovlivní také další dvě významné stavební akce, které se rozběhnou během září: výstavba nového parku u Cidliny za víc než sto milionů korun a rekonstrukce budovy městského úřadu na křižovatce ulic 17. listopadu a Ruská.

Na rozsáhlé opravě zchátralé páteřní komunikace se podílí město, Královéhradecký kraj a Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín.

