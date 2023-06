Operace obézním otočí život, říká primář. Napřed však musí hubnout sami

Pacient se rozhodne řešit svou obezitu chirurgicky a splní podmínky, co následuje?

Před výkonem je potřeba absolvovat tři základní vyšetření: gastroskopické, ultrazvuk břicha a psychologické. Pokud máte například chronickou obstrukční plicní nemoc nebo astma, měl byste mít ještě spirometrické vyšetření. Pacient musí nejdříve zkusit zhubnout konzervativně, tedy přirozenou cestou. To znamená, že by měl navštívit nějakého nutričního terapeuta či obezitologa. Doporučujeme zhubnout tak 5 až 8 procent jejich současné váhy. Pro pacienta je výhodné, že si začne zvykat na jiné stravovací návyky, a v hlavě si srovná, že chce opravdu změnit životní styl. Pro nás operatéry je to důležité kvůli úbytku tuku na játrech, která jsou u obézních lidí veliká a brání nám v přístupu k žaludku, takže komplikují operaci.

Žijeme v nadbytku. Roli nehrají ani tak genetické dispozice jako spíš životní styl. Máme všeho víc, než potřebujeme, jen pohybu méně.