Jičín zachraňuje tradiční pohádkový festival. Letos ho zorganizuje radnice

Nadační fond poté, co na podzim prohlásil, že na zorganizování dalšího ročníku nemá dostatek sil ani financí, a veškeré ochranné známky předal městu, bude nově pouze spolupořadatelem. Novou strukturu pořadatelství posvětili jičínští zastupitelé.

„Rada města již schválila smlouvu o spolupráci, v níž jsou mezi městem a fondem vyměněny role. Nadační fond i nadále funguje, bude se starat o sponzorské dary, zajišťovat administrativu a má v evidenci také sklad materiálu, který se na festivalu používá,“ upřesnila místostarostka a současně členka správní rady nadačního fondu Alena Stillerová (ANO).

„Festival zaniknout nenecháme“

Původní formát organizace festivalu se rozpadl na podzim, když ředitelka festivalu Petra Hanušová dala výpověď. Nadační fond poté konstatoval, že nemá personální kapacity na přípravu dalšího ročníku, a současně upozornil na nedostatky ve financování. Vypověděl proto původní smlouvu s městem a předal mu veškeré licence k názvu festivalu či logům. Radnice obratem deklarovala, že festival zaniknout nenechá, a hledala řešení, jak letošní ročník zajistit.

„Vedení města Jičína navzdory nastalým skutečnostem sděluje, že jednoznačně chce festival zachovat a udělá vše pro to, aby se mohl konat,“ ujišťoval už v listopadu mluvčí města Jan Jireš. Radnice organizací festivalu pověřila městský odbor kultury, jehož vedoucí Zuzana Vavřincová je rovněž členkou správní rady fondu.

Ještě v listopadu Jičín vypsal výběrové řízení na novou pozici produkční festivalu a ustavil pětičlenný přípravný tým. Jeho složení na svém posledním zasedání rada města schválila.

„Na odboru kultury je jedno nové místo. Produkční je přijata na jeden rok a s týmem bude připravovat program letošního ročníku, aby všechno proběhlo, jak má,“ popsala místostarostka. Členy pracovní skupiny jsou kromě produkční také dramaturg, vedoucí technické čety, produkce divadel a koncertů a vedoucí odboru kultury. O nové organizaci přípravy festivalu se v Jičíně intenzivně jednalo od podzimu.

„Pracovní skupina zajistí větší operativnost při přípravách festivalu. Rada města dále schválila vzor smlouvy o dílo, kterou Jičín bude uzavírat pro zajištění a konání 33. ročníku,“ sdělil Jireš.

Pro další generace

Radnice poskytne nadačnímu fondu Jičín – město pohádky dotaci 426 tisíc korun na nájmy za sklad materiálu v Ostružnu a za kancelář fondu. Peníze poslouží také na vlastní administrativu organizace. Další částky za pořádání festivalu zaplatí město přímo ze svého rozpočtu. Postavení hlavního pořadatele mu mimo jiné umožní odpustit festivalu některé poplatky.

Dosavadními kroky se radnici podařilo zajistit letošní 33. ročník festivalu, avšak reorganizace tím nekončí. Radnice si nechá zpracovat odbornou studii, která by měla navrhnout dlouhodobě udržitelnou organizaci festivalu a také optimální právní formu organizátora. Oslovit chce poradenské, právní či auditní společnosti.

„Během celého podzimu především městské odbory kultury a cestovního ruchu, ekonomický a právní zpracovávaly ekonomické a organizační podklady, které vybraná společnost může použít pro návrh nejlepšího právního řešení festivalu. Jičín si je vědom odpovědnosti za festival a plně chápe, že nyní je držitelem práv. Chce, aby festival mohl fungovat dlouhodobě a aby přinášel radost dalším generacím, rodičům i pamětníkům minulých ročníků,“ zdůraznil Jan Jireš.

Podle radnice, aby festival pořádalo přímo město, je dlouhodobě neudržitelné. Vznikla proto vize, že by se nadační fond mohl transformovat do jiné právní formy. Jak přesně by nové uspořádání mělo vypadat, určí právě analýza. Zároveň je třeba přesně nastavit způsob financování, který festivalu zajistí stabilitu.

„Rádi bychom v tom měli jasno na podzim, aby se do konce letošního roku mohla nová koncepce nastavit a přípravy příštího ročníku už běžely v novém formátu,“ potvrdila Alena Stillerová.