Operace Predátor. Zadržený muž na sítích oslovil stovky dívek, nejmladší bylo sedm

Krajští kriminalisté vyšetřují případ mravnostního charakteru coby operaci Predátor. Muž s různými dívkami konverzoval od loňského jara.
„Obsah této společné ´nátlakové´ komunikace podle našich zjištění v desítkách případů nesl znaky hned několika trestných činů. Nejmladší dívce, se kterou muž navázal kontakt, bylo sedm let,“ upozornila mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.
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Letos 10. února vyšetřovatel muže obvinil ze spáchání zločinu sexuální útok, přečinu šíření pornografie a dalších trestných činů. Hrozí mu až 12 let vězení.
Muž byl v minulosti dvakrát za trestnou činnost mravnostního charakteru odsouzen.
„Vyšetřování pokračuje dalšími úkony trestního řízení a s ohledem na věk obětí a citlivost případu nebudeme v této fázi uvádět žádné další podrobnosti, které by mohly mít negativní vliv na průběh vyšetřování,“ řekla mluvčí.
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S krajskými kriminalisty spolupracovali hradečtí a jičínští kolegové, ale mimo jiné i policisté z Písku.
„Vyšetřování je náročné. Výslechy dětí jsou obecně velmi citlivá věc, proto ke každému z nich přistupujeme citlivě a individuálně s důrazem na ochranu dítěte. Věk nejmladší oběti predátora nás překvapil. Vazebně stíhaný muž páchal tuto trestnou činnost v rámci celého Česka už od jara loňského roku. Vyšetřování i nadále pokračuje, každý den se věnujeme úkonům v rámci vedeného trestního řízení. Proto nemůžeme být konkrétnější, mohlo by to zmařit účel trestního řízení,“ popsal vyšetřování kriminalista, který se případu věnuje.
Zajímejte se, radí
Policisté v souvislosti s případem apelují na rodiče, zákonné zástupce a obecně i na okolí dětí, aby měli o jejich aktivitách na mobilních telefonech přehled. Děti by neměly vůbec komunikovat na mobilu a sociálních sítích s cizími lidmi, a to ani písemně či hlasovými zprávami.
„Právě na dětskou důvěru cílí predátoři, kteří se dokážou dostat k dítěti blíž. A blízkost je to, co predátorům otevírá cestu k páchání zločinu. V případě, že má dítě potřebu se svěřit s něčím nestandardním, co souvisí s chatovacími aplikacemi na mobilním telefonu, naslouchejme mu včas,“ radí.
Jakmile dospělí dovolí dítěti sledování videí nebo hraní her na počítači či mobilu, měli by jim nastavit i pravidla bezpečného chování v online, například nastavení soukromí, neklikat na neznámé odkazy, nepřidávat si cizí lidi do svých skupin či přátel. Na pravidlech je pak třeba trvat a kontrolovat, co dítě dělá. Je potřeba s dětmi mluvit, zajímat se o to, co dělají na mobilu, a nabízet, že se na dospělé mohou obrátit, když se jim na online konverzaci zdá něco divného.
Podle policejní psycholožky Lenky Vláškové se nedá předem odhadnout, jak se prožité trauma na různých lidech projeví.
„Co však je důležité vždy a co oběť potřebuje, je respekt, čas a obnova bezpečí. Trauma v řadě z nás může vyvolat pocit ztráty bezpečí, předvídatelnosti dění kolem nás a kontroly nad svým životem. Pokud se stane obětí nám blízká osoba, je jedno, zda je to dospělý, mladistvý či dítě, potřebuje cítit důvěru, mít možnost otevřeně hovořit o prožité události na bezpečném místě, pokud bude chtít, a s osobou, které věří. Buďme vnímaví k dění kolem sebe, sledujme, zda se někdo neproměňuje v čase ve svých reakcích, zda nepotřebuje naši pomoc. A pokud ano, poslouchejme, nehodnoťme, nemoralizujme a buďme tu pro něho,“ řekla psycholožka. Oběť je také možné nasměrovat na odbornou pomoc.