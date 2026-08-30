Za obří odpočinkovou zónu Jičín zaplatí 153 milionů korun, veřejnosti se otevře v polovině příštího roku. Z projektu nakonec vypadla jižní lávka.
Těžká technika najela na louku v Novém Městě, kde žije třetina obyvatel patnáctitisícového města, loni na podzim. Stavbaři pracují na cestách, upravují terén a vápní trasu komunikací.
„Stavba pokračuje podle harmonogramu, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít ke zdržení. Předpokládáme, že hlavní část prací bude hotová do konce letošního roku. S dokončením odpočinkové zóny počítáme v první polovině příštího roku,“ sdělil místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL).
Stezka pro inline i cyklisty
Hotová je dešťová kanalizace, které vede skrz park, a terénní práce na pět metrů vysokém sáňkovacím kopci. Vymodelovaný je pumptrack a začíná betonování skateparku. Dokončený je také kamenný brod přes Cidlinu i posezení na břehu řeky.
„Zhotovitel naváží podkladní vrstvy cest, aby v následujících týdnech mohla začít pokládka mlatových povrchů a asfaltové cyklostezky,“ poznamenal místostarosta.
Páteří odpočinkové zóny bude stezka pro cyklisty a inline bruslaře, dva kilometry asfaltových cest budou rozděleny do třinácti os.
Mlatové stezky a plochy zaberou čtyři tisíce metrů čtverečních. Povedou podél potoka souběžně s inline trasou, sloužit budou zároveň jako propojky k brodům nebo jako slepá ramena s vyhlídkami a místy k sezení.
Jižní lávka později
Kromě skateparku a kopce pro sáňkování vzniknou v parku další dětská hřiště, workoutové prvky, hřiště na kopanou nebo stanoviště pro grilování. Město nepočítá s tím, že by park zpřístupňovalo po částech, odpočinkovou zónu otevře až najednou.
Součástí projektu je také severní lávka přes Cidlinu, která se napojí na Popovickou ulici. Stavební firma buduje betonové podpěry. „Dohodli jsme se na podobě lávky. Bude to ocelová konstrukce s výplety z vrbového proutí,“ poznamenal Petr Hamáček.
Podle něj není jisté, jestli lávka bude usazena ještě v letošním roce, nebo až příští rok na jaře. Naopak plánovanou jižní lávku město nyní stavět nebude, protože by končila v polích.
„Lávka bude případně realizována v další fázi, kdy se bude stavět park na druhém břehu Cidliny. Napojení jižní lávky na další infrastrukturu není možné, protože v lokalitě nejsou pozemky v majetku města,“ informoval mluvčí městského úřadu Jaromír Jireš.
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Sáňkovací kopec, pumptrack i cyklostezka. Jičín chystá park za 130 milionů
Jičín připravoval nový park víc než dvacet let. V roce 2019 uspořádal krajinářsko-architektonickou soutěž. Vítěz soutěže se však na podmínkách smlouvy s radnicí nedohodl, projektovou dokumentaci proto zpracovala druhá firma v pořadí Rehwaldt Landscape Architects.
Do výkupu pozemků a přeložek sítí město investovalo kolem 40 milionů korun. Park s rozpočtem přes 150 milionů patří mezi největší investice Jičína v poslední době.
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