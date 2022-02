Obavy o internu v Jičíně se vracejí. Primářka brzy odešla, chybí kardiolog

Když se před dvěma lety ozvala část lékařů s výzvou k výměně ředitele, situaci se podařilo uklidnit. Loni stejní lidé vyvolali pokus o puč podruhé a několik z nich navíc podalo výpověď. Městem tehdy rezonovaly obavy, zda to nebude znamenat omezení zdravotní péče.

Kraj loni ředitele podržel a nemocnice chybějící místa zalepila novými lékaři, avšak na konci roku se situace vrátila potřetí a obavy se zhmotnily v uzavření kardiologické ambulance. Z nemocnice totiž v posledních letech odešlo několik kardiologů a služby v ambulanci už nemá kdo vykonávat.

„Vzhledem k tomu, že jsme měli tři kardiologické lékaře, kteří odešli, nemáme v tuto chvíli personální obsazení na to, abychom vedli plnohodnotnou kardiologickou ambulanci. Jeden lékař, který tady zůstal, dělá kardiologii pro nemocnici,“ přiznává komplikace ředitel nemocnice Tomáš Sláma.

Kardiologická ambulance skončila v jičínské nemocnici k 1. prosinci. Špitál měl dříve čtyři kardiology, z nichž dva se připravovali na atestaci. Jenže oba si odešli doplnit vzdělání jinam, jeden do Hradce Králové a druhý do Liberce. Když odešel i jeden z dvojice atestovaných lékařů, ambulanci už nešlo nešlo udržet.

„Do té doby, než seženeme kardiologa, nebudeme poskytovat služby v tom rozsahu, na jaký byli pacienti zvyklí. Část z nich se přesune se svými lékaři třeba do Hradce, ale několik soukromých kardiologů je také tady v Jičíně, takže se pacienti rozptýlí,“ míní Sláma.

Pro pacienty to však může být vážný problém. Dva jičínští kardiologové najednou stovky nových pacientů nejspíš nepoberou, a lidé tak budou muset cestovat do okolních nemocnic a ambulancí.

Další oslabení interny

Odchod atestovaného kardiologa není jedinou ztrátou, kterou nemocnice v závěru roku utrpěla.

Z problematického interního oddělení, které loni opustilo několik lékařů a které bylo také jádrem odporu proti řediteli, odešla na konci listopadu dosavadní primářka Dana Zimandlová. Ta přitom do nemocnice přišla teprve v létě, právě jako náhrada za odcházející internisty. Redakce MF DNES ji žádala o vyjádření, lékařka však odmítla.

„Vedení nemocnice po ní v současné nepříznivé personální situaci požadovalo, aby řídila kromě interního oddělení i opět se rozrůstající covidový provoz. Na celém interním oddělení tak zůstal jediný lékař s atestací z vnitřního lékařství pracující na plný úvazek a jeden další s úvazkem zkráceným,“ popisuje bývalá lékařka jičínské interny Tereza Šafaříková, která je nyní na rodičovské dovolené.

„Pokud by se situace v tomto směru nezměnila, znamenalo by to mimo jiné ztrátu akreditace pro vzdělávání v oboru, prakticky by tedy zřejmě odešli všichni neatestovaní lékaři a noví již nenastoupili, protože by se jim doba strávená v Jičíně nepočítala do specializačního vzdělávání,“ obává se lékařka Šafaříková.

Podle ní vypomáhají na oddělení už jen praktičtí lékaři, kteří vedle svých ordinací zvládají buď jen služby, nebo mají pouze částečné úvazky. Navíc měl v závěru roku odejít další z mladých lékařů, aby si vzdělání doplnil jinde.

„Za této situace jsou odchody dalších jen otázkou času,“ varuje lékařka.

Podle ředitele měla interna nadbytek lékařů

S tím však nesouhlasí vedení nemocnice. Podle ředitele Tomáše Slámy je personální situace na interně stabilizovaná a ztráta akreditace nehrozí.

„Skutečně oba zmiňovaní odešli, ale máme dostatek lékařů na to, abychom akreditaci udrželi. Jsou nemocnice, které jsou na tom daleko daleko hůř. Pokud má někdo z lékařů takové obavy, může se zastavit na personálním, kde jim to ukážou,“ říká ředitel Sláma.

„Oni zapomínají na to, že interna v Jičíně byla naddimenzovaná. Bylo tu 25 doktorů, což je mega nadstandard, a odchodem několika z nich se dostáváme do stavu, který je obvyklý jinde. Stále jsme na tom významně lépe než jiné nemocnicemi obdobného typu. Každá okresní nemocnice je na tom dnes tak, že když jí odejdou jeden dva lékaři, to oddělení má problémy. Je to obecný stav,“ mírní obavy ředitel.

Bydžov volá o pomoc

Podle Slámy nyní žádné oddělení v Jičíně nestojí nad pomyslnou propastí. Jiná situace však panuje v Novém Bydžově, který pod jičínskou nemocnici spadá. Tamní internu zajišťují lékaři, kteří již v důchodovém věku jsou nebo se k němu blíží. A protože Bydžov nemá akreditaci pro vzdělávání, mladí se tam nehrnou.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o okres Hradec Králové, s tamní fakultní nemocnicí jsme otevřeli debatu o tom, zda by nám personálně vypomohli, abychom tu situaci mohli udržet. Tamní internu nechceme zrušit, protože tam máme akutní rehabilitaci a následnou péči, kde jsou pacienti, kteří se mohou zhoršit a mohou potřebovat překlad na internu,“ vysvětluje Tomáš Sláma.

Upozorňuje, že novobydžovská interna je navíc spádová až pro 30 tisíc obyvatel, kteří by jinak museli jezdit do Hradce nebo Jičína.

„O možnostech a formách spolupráce se nyní jedná,“ potvrzuje mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor.